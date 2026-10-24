Karla Díaz responde por qué Mariana Ochoa no ha ido a Pinky Promise

Karla Díaz ya ha recibido en Pinky Promise a varios habitantes de La Casa de los Famosos México 2026; sin embargo, la ganadora aún brilla por su ausencia (@YordiRosado)

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Karla Díaz desmintió la existencia de un conflicto con Mariana Ochoa tras su ausencia en Pinky Promise, y aclaró que la participación de la cantante en el programa ya está planeada pese a no haberse concretado todavía. La conductora atribuyó el retraso a la agenda saturada que Mariana Ochoa mantiene desde que ganó La Casa de los Famosos México.

“Siento que ustedes tienen información que no sé de dónde la sacan, de dónde sale o qué onda, pero pues no es información fidedigna”, declaró Karla Díaz al ser cuestionada sobre los rumores de una supuesta enemistad entre ambas, que circularon después de que otros finalistas del reality sí acudieran al programa.

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Karla Díaz aseguró que Pinky Promise es un espacio abierto para todos los participantes

Mariana Ochoa también respondió sobre su ausencia en Pinky Promise (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora explicó que el programa no responde a preferencias entre los exhabitantes del reality, sino a la disponibilidad de cada invitado. “Quiero que sepan que Pinky Promise es un espacio para todos”, afirmó Karla Díaz, al descartar que la ausencia de Mariana Ochoa obedezca a un distanciamiento personal entre ambas.

Según detalló, las grabaciones del programa se organizan de acuerdo con las agendas de los participantes, quienes tras el reality suelen tener compromisos de prensa y otros proyectos que complican la coordinación de fechas específicas para cada entrevista.

“Y bueno, pues vamos a tener a muchos de los invitados. Obviamente Mariana está invitada. Mariana desde hace mucho ya estamos viendo qué onda, pero simplemente no se había dado la oportunidad de que estuviera ya grabando porque la traen, pues es la ganadora, entonces obviamente no ha tenido tiempo de grabar el programa, pero próximamente lo van a ver”, explicó Karla Díaz sobre el estatus de la invitación.

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La conductora reconoció que no ha podido hablar directamente con Mariana Ochoa

Un fotomontaje presenta a la cantante Mariana Ochoa frente a la pantalla de una sala de cine que exhibe el logotipo del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karla Díaz admitió que, pese a la invitación pendiente, no ha logrado comunicarse de forma directa con Mariana Ochoa debido a la carga de trabajo que enfrenta la cantante tras su triunfo en el programa. “No he podido hablar con ella porque justo está saliendo del programa y creo que la tiene bastante difícil porque aparte tuvo un show, entonces pobre, está saturada de muchas cosas”, comentó.

Esa saturación de compromisos, según la explicación de Karla Díaz, es la razón concreta detrás del retraso para concretar la grabación, y no una decisión deliberada de ninguna de las dos partes para evitar coincidir en el mismo espacio televisivo.

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Mariana Ochoa había explicado antes su propia versión sobre la ausencia

Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días antes de que Karla Díaz se pronunciara, Mariana Ochoa ya había abordado el tema directamente ante la prensa. La cantante explicó que su equipo de management está en pláticas con la producción de Pinky Promise para coordinar una fecha que funcione para ambas partes. “Lo está viendo mi oficina de management”, señaló en ese encuentro con medios.

Mariana Ochoa detalló además que existe un factor adicional detrás del orden en que los participantes del reality han sido invitados al programa. “Mi mánager está en pláticas con ellos porque va a ir, según yo, una segunda parte de habitantes de La Casa de los Famosos”, explicó la cantante sobre el proceso en curso.

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En esa misma declaración, Mariana Ochoa mencionó que dos de sus excompañeras comparten representante con Karla Díaz, lo que relacionó con la organización del encuentro que ya se había realizado en el programa. “Lo que pasa es que Carlita y Gema tienen el mismo mánager, entonces ahí pidieron algo de apoyo, pero está bien, el sol sale para todos”, expresó.

La cantante respondió con humor a la pregunta sobre los finalistas invitados

Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Memo Schutz y Mariana Ochoa llegaron a la final de La Casa de los Famosos México tras 10 semanas de competencia.

Durante ese mismo encuentro con la prensa, un reportero preguntó directamente a Mariana Ochoa si le había incomodado que Pinky Promise invitara a otros finalistas del reality antes que a la ganadora de la temporada. “¿Pero no te incomodó que llevaran a los finalistas y no a la ganadora de esta temporada?”, planteó el comunicador.

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“Pues no traen agenda llena”, respondió Mariana Ochoa, en una frase que restó tensión al tema y que generó comentarios entre los seguidores de ambos programas, sin que la cantante profundizara en más detalles sobre esa comparación con sus excompañeros de competencia.

Ambas versiones coinciden en que la invitación sigue vigente

Tanto la explicación de Karla Díaz como la de Mariana Ochoa apuntan en la misma dirección: la ausencia de la cantante en el programa responde a dificultades de calendario y no a un desacuerdo entre ambas figuras del entretenimiento. Karla Díaz insistió en que la grabación eventualmente se concretará, mientras Mariana Ochoa reiteró que su equipo continúa en conversaciones con la producción.

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La aclaración de Karla Díaz llegó además en un momento particular para la conductora, quien este año fue reconocida como una de las 12 homenajeadas de Latina Powerhouse Mexico City Chapter 2026, en el marco del sexto aniversario de Pinky Promise como programa de entrevistas dentro de la televisión mexicana.

Con las declaraciones de ambas partes ya públicas, la pregunta sobre cuándo se concretará la visita de Mariana Ochoa al programa de Karla Díaz permanece sin una fecha confirmada, en espera de que las agendas de la cantante y de la producción finalmente coincidan.