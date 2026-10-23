La investidura presidencial no admite agresiones

Javier Milei tuvo una semana cargada de agresividad (Foto: EFE/Mariscal)

Guardar

Javier Milei fue recibido en España por el PSOE con un cartel: “El país que más crece en Europa”. Quizás le asestaron el sablazo más doloroso para un Presidente que solo puede exhibir agresividad ante la caída de la actividad económica interanual, que según el EMAE es del 1,7%. Se derrumba el consumo por el cierre permanente de industrias y comercios. Acecha una inminente recesión técnica, la otra ya está. Aumentan la pobreza y el empleo uberizado (este último dato satisface, y mucho, al jefe de Estado).

La mitad del país, 20,9 millones de personas, acumula deudas por aplicación de intereses exorbitantes. La economía argentina está planchada desde abril. Un dato no menor muestra que de todos los sectores que más crecen, la minería, con un 11,1%, aporta un 0,47% de los 0,67% que suman todos los sectores en alza.

PUBLICIDAD

Mientras el Gobierno acumula reservas en dólares que compra el BCRA, provenientes del agro y la minería, la actividad cae porque acumula para pagar deuda, y no para incentivar el crédito. Cae incluso la intermediación financiera en un 3,8%. De enero a hoy, los bolsillos argentinos se han achicado en un 16.5%.

Lo cierto es que el Presidente no tuvo una buena semana. En Neuquén se desbordó por los datos aportados por la consultora Zentrix, que trabajó -lo hace habitualmente- sobre las 24 jurisdicciones del país con 1.438 casos, concluyendo que el 72% de los menores de 40 años se quedan sin ingresos a más tardar el 20 del mes. Y que 4 de cada 10 no pasan la quincena.

PUBLICIDAD

Así aparecen las mil distintas maneras de subsistir que el Presidente parece no querer entender. Y es la causa de los 20,9 millones de endeudados y de la baja del consumo y la calidad del mismo porque, insisto, se subsiste. Y en los sectores más pobres esto se agudiza: el 83,3% no supera el día 20.

Pablo Montiel, director de Zentrix, habló con Infobae: “La respuesta oficial a nuestro trabajo no lo entendemos como un ataque personal ni a nuestra consultora , sino una negativa recurrente a aceptar la realidad estadística. Es pelearse con los datos”.

PUBLICIDAD

Consultado sobre los meses anteriores, indicó: “En enero, los encuestados que manifestaban no llegar con sus ingresos al día 20 era de un 33%. Para septiembre, trepó al 65,3% en la población general. Y en la población joven, al 72%. En este último caso se incrementó 7 puntos”.

La Usina de Datos de la UNR mide desde 2018 mensualmente la Canasta Básica Total para una familia tipo sin alquiler. En septiembre se situó un $ 1.822.000, es decir un 2,5% más que en agosto. Su titular, Paula Durán, le dijo a Infobae: “En términos individuales, la canasta promedio ronda $ 616 mil, frente a los $ 200 mil que costaba al comienzo del 2024. El costo de la canasta básica en los últimos 3 años se triplicó”.

PUBLICIDAD

La semana pasada, el presidente Milei se peleó con la ley; esta semana, con las estadísticas. Veremos la próxima.

En cuanto a la política internacional, se comporta como un bárbaro, es decir imprudente y grosero, acompañado por su ministro de Relaciones Internacionales, que asiente tal hecho. Denigró al presidente español y a una colega periodista. No quedó claro el motivo de su viaje en cuanto al interés para Argentina.

PUBLICIDAD

Últimamente tampoco es recibido por sus compañeros de ruta. No lo ha hecho Trump, tampoco Abascal. Con criterio diplomático, el rey Felipe VI no lo recibió, expresando que debía primero visitar al presidente de su país, Pedro Sánchez.

Milei se pasea por el mundo dejando a nuestro país en un lugar muy incómodo por sus imprudencias. Los argentinos vienen naturalizando sus groserías y no es una cuestión de formas, hace a la investidura presidencial que representa a todo el país y que él, al igual que con la ley y las estadísticas, ignora.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Patricia Bullrich sigue dando muestras de querer ser candidata a presidenta. De prosperar su proyecto, abre otro escenario. Su equipo dice estar listo para jugar en el 2027. Por ahora, la actual senadora siembra en terreno propio y ajeno.

Y también aparece cada vez con mayor insistencia Sergio Massa, si bien el tiempo para su definición es otro, dado que fue el último candidato a presidente del peronismo. No lo definirá seguramente hasta no conocer las reglas de juego. Por ejemplo: ¿habrá o no PASO? Podríamos decir que transita una etapa gestual. Visitó a la expresidenta Cristina Fernández en la previa al Día de la Lealtad, luego habló con Kicillof, con quien en realidad dialoga mucho más de lo que se conoce.

PUBLICIDAD

No obstante, Massa se aferra a un concepto: “Unidad, que no quiere decir ausencia de competencia”.

En la provincia de Santa Fe, el presidente de su partido, el Frente Renovador, Diego Giuliano, está decidido a ser candidato a gobernador, mientras el resto se ufana en integrar listas de diputados provinciales. Esto último no vale para Germán Martínez, quien mantiene su decisión de candidatearse a la gobernación.

PUBLICIDAD

Se le escuchó decir a Giuliano que le encantaría que su contendiente en las PASO sea Omar Perotti. El exgobernador, al igual que Massa, tiene tiempo para definir sobre su futuro político.

Mientras tanto, el gobernador Maximiliano Pullaro, quien aspira a su reelección, apuesta su próxima candidatura a la gestión, por eso prioriza para Rosario la instalación del tranvía metropolitano. Todo indica que el proyecto será licitado antes de fin de año, sosteniendo así el impacto positivo de los Juegos Suramericanos.

Se le escuchó decir: “Yo hablo de política a través de la gestión”. ¿Tendrá que ver con la idea que trajo de México el concejal Juan Monteverde, quien aspira a ser intendente de Rosario, que es la de avanzar sobre el proyecto del Metro Rosario, implementando en su primera etapa el Premetro?

A propósito de Rosario, todo indica que su actual intendente, Pablo Javkin, deberá ir por su tercer mandato.

El peronismo santafesino tiene otro jugador, es el actual intendente de la ciudad de Funes (exitoso en su mandato) Roly Santacrocce, quien le dijo a Infobae: “Voy a jugar en las PASO dentro del PJ para ser gobernador, nadie bajará mi decisión, lo voy anunciar a la brevedad”.