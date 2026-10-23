Los looks de las invitadas a los Premios Princesa de Asturias 2026: de Paloma Rocasolano con un conjunto clásico a los diamantes de Antonela Roccuzzo

El rey Felipe VI y la reina Letizia a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias (EFE)

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Como marca la tradición en la capital asturiana, los alrededores del Teatro Campoamor han desplegado su emblemática alfombra azul para dar la bienvenida a los protagonistas de la jornada. Y aunque el epicentro institucional y el foco de todas las miradas recaen indiscutiblemente sobre la Familia Real, la llegada al coliseo ovetense vuelve a convertirse en una auténtica pasarela de estilo donde la sofisticación se mide al milímetro.

Los centenares de personas que se han congregado tras las vallas en las inmediaciones del teatro han sido testigos de un constante desfile de glamour, en el que premiadas, representantes del mundo de la cultura, la ciencia, la empresa y la sociedad civil han derrochado personalidad y saber estar. Una alfombra en la que, junto a las figuras distinguidas este año por la Fundación, nunca faltan rostros imprescindibles y muy queridos de la crónica social, como Paloma Rocasolano, madre de doña Letizia.

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Desde las elecciones más sobrias y atemporales hasta las propuestas que rompen con los moldes del protocolo convencional, los estilismos de las asistentes han vuelto a marcar el pulso de las grandes ocasiones. Vestidos con juegos de asimetrías, trajes sastre de corte impecable, una cuidada gama cromática otoñal y accesorios pensados al detalle han definido las tendencias de una tarde irrepetible a las puertas del Campoamor.

Paloma Rocasolano con un conjunto clásico

Paloma Rocasolano. EFE/Ballesteros

Luciendo un conjunto de tweed con complementos azules y perlas, Paloma Rocasolano dio continuidad a la tradición familiar de acompañar con afecto a Leonor.

Antonela Roccuzzo, de negro y con un collar de diamantes

OVIEDO, 23/10/2026.- La mujer de Leo Messsi, Antonela Roccuzzo (i), durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, en el Teatro Campoamor de Oviedo este viernes. EFE/ Eloy Alonso

Antonela Roccuzzo, mujer de Leo Messi, una de las mejores vestidas con un look negro y una gargantilla de diamantes.

Esther Alcocer Koplowitz y el escote barco

Esther Alcocer. (Europa Press)

Esther Alcocer Koplowitz llegó a los Premios Princesa de Asturias con un conjunto de Alejandro de Miguel con cuerpo de escote barco, hombros plisados y pantalones palazzo de cintura alta, complementado con zapatos negros de punta y un bolso plateado.

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