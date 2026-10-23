Colombia

Ascensos en la Policía: estos son los coroneles seleccionados para el curso de ascenso a generales

Los seleccionados deberán cumplir la capacitación que forma parte del proceso institucional para avanzar al grado de brigadier general en Colombia

La Policía Nacional llamó a cinco oficiales al Curso Estratégico de Seguridad Pública - crédito @PoliciaColombia/X
La Policía Nacional llamó a cinco oficiales al Curso Estratégico de Seguridad Pública - crédito @PoliciaColombia/X
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La Policía Nacional de Colombia informó que cinco coroneles fueron llamados al Curso Estratégico de Seguridad Pública (Cesep), un requisito para ascender al grado de brigadier general dentro de la institución.

Los oficiales seleccionados son Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, Libardo Fabio Ojeda Eraso, Elver Vicente Alfonso Sanabria, John Hernando Téllez Ariza y Carlos Alirio Fuentes Durán.

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La institución felicitó a los coroneles convocados y destacó que la formación hace parte del proceso requerido para avanzar al siguiente grado de la carrera policial.

En su mensaje, la Policía resaltó el desempeño de los oficiales y afirmó que han ejercido su labor con profesionalismo, disciplina, integridad y vocación de servicio.

La Policía agradeció a los coroneles que no fueron convocados

El comunicado también incluyó un reconocimiento para los demás coroneles que no fueron llamados al curso. La institución agradeció su tiempo de servicio a Colombia y señaló que sus aportes contribuyeron al fortalecimiento de la Policía Nacional.

La Policía Nacional de Colombia informó que cinco coroneles fueron llamados al Curso Estratégico de Seguridad Pública (Cesep), un requisito para ascender al grado de brigadier general dentro de la institución - crédito @PoliciaColombia/X
La Policía Nacional de Colombia informó que cinco coroneles fueron llamados al Curso Estratégico de Seguridad Pública (Cesep), un requisito para ascender al grado de brigadier general dentro de la institución - crédito @PoliciaColombia/X

La entidad sostuvo que el nuevo proceso de formación busca aportar a una Policía más cercana, respetuosa y eficaz, orientada al servicio de los ciudadanos. La Policía Nacional felicitó a los cinco coroneles convocados al Curso Estratégico de Seguridad Pública (Cesep), programa que constituye un requisito para ascender al grado de brigadier general.

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La entidad indicó que esta nueva etapa supone una preparación para asumir mayores responsabilidades dentro de la fuerza.

Ejército también llama a coroneles

El Ejército Nacional de Colombia seleccionó a nueve coroneles para cursar en 2027 el Curso de Altos Estudios Militares (Caem) y el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), programas requeridos dentro del proceso de ascenso y formación de los altos mandos de la institución.

La decisión se tomó con base en los criterios legales de carrera, la trayectoria, el desempeño y las capacidades de los oficiales frente a los requerimientos operacionales y estratégicos de la Fuerza. El Gobierno nacional la aprobó durante una junta asesora presidida por el ministro de Defensa, mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López.

Los coroneles seleccionados son Juan Francisco Algarra Malaver, Eduar Mauricio Delgado Hernández, Alexander López Cañarte, Jairo Alonso Mancilla Villamizar, Robinsson Muñoz Aguirre, Jesús Antonio Murcia Quiroga, Gustavo Narváez Orozco, Diego Fernando Patiño Orozco y Amparo López Pico.

El Ejército Nacional de Colombia seleccionó a nueve coroneles para cursar en 2027 el Curso de Altos Estudios Militares (Caem) y el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), programas requeridos dentro del proceso de ascenso y formación de los altos mandos de la institución - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional de Colombia seleccionó a nueve coroneles para cursar en 2027 el Curso de Altos Estudios Militares (Caem) y el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), programas requeridos dentro del proceso de ascenso y formación de los altos mandos de la institución - crédito Ejército Nacional

Los oficiales iniciarán su formación en altos estudios militares en 2027

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, destacó la trayectoria personal, profesional y militar de los nueve coroneles. También agradeció a los oficiales y a sus familias por las tres décadas de servicio que, según la institución, han dedicado a Colombia.

El Caem y el Cidenal forman parte de la preparación de los oficiales que aspiran a asumir responsabilidades de mayor jerarquía en asuntos de defensa, seguridad y conducción estratégica.

Edwin Orlando Correa Correa asumió la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía

El coronel Edwin Orlando Correa Correa asumió la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, dependencia encargada de la seguridad vial, la vigilancia del transporte y la aplicación de las normas de circulación en las carreteras del país. El oficial cuenta con 28 años de servicio activo, 78 condecoraciones y 209 felicitaciones institucionales.

Coronel Edwin Orlando Correa Correa asume la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional
Coronel Edwin Orlando Correa Correa asume la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional

Correa es profesional en Administración Policial, magíster en Seguridad Pública y especialista en Seguridad, Docencia e Investigación Universitaria. También tiene formación en contratación estatal, auditoría, derechos humanos, logística y sistemas de gestión de calidad, y cursa un MBA en Administración de Empresas.

Durante su trayectoria comandó los Gaula de Nariño y Caldas, y ocupó cargos en las direcciones de Investigación Criminal e Interpol, Antinarcóticos, Protección y Servicios Especiales, y Antisecuestro y Antiextorsión. Además, prestó servicio en Bogotá, Soacha y los departamentos de Meta y Cesar, y fue agregado de Policía en Paraguay.

Entre las prioridades de su gestión figuran la reducción de los siniestros viales mediante acciones preventivas, el fortalecimiento de la autorregulación de los usuarios de las carreteras y la participación de los gremios del transporte. También planteó proyectar la seguridad vial hacia 2050, reforzar la formación y el bienestar de los uniformados, proteger la integridad institucional y ampliar los convenios de cooperación.

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