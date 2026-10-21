Colombia

Ofrecerán evaluación neuropsicológica gratuita para algunos habitantes de Bogotá: así puede acceder

Familias con ingresos limitados podrán postularse y presentar los documentos requeridos para el estudio socioeconómico, que podría darles la posibilidad de recibir atención

Estos son los requisitos y canales para solicitar la atención neuropsicológica - crédito Universidad de San Buenaventura
Estos son los requisitos y canales para solicitar la atención neuropsicológica - crédito Universidad de San Buenaventura
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En Bogotá, las personas de bajos recursos con sospecha o diagnóstico de alzhéimer, demencias, deterioro cognitivo o autismo podrán solicitar una evaluación neuropsicológica gratuita en el Centro de Atención Psicológica (CAP) Fray Eloy Londoño de la Universidad de San Buenaventura. El acceso estará sujeto a una revisión de las condiciones socioeconómicas de cada postulante.

La medida busca facilitar el acceso a una valoración especializada para familias que no pueden asumir el costo particular de este servicio. Según datos del Distrito, cerca de 38.000 habitantes de Bogotá informaron haber recibido, en algún momento, un diagnóstico de deterioro cognitivo, demencia o alzhéimer.

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Los cambios en la memoria, la atención, el lenguaje, el comportamiento o la autonomía pueden alterar la rutina de los pacientes y sus cuidadores. En menores de edad, las dificultades para concentrarse, retener información o seguir el ritmo escolar también pueden requerir una valoración que permita determinar los apoyos necesarios.

El CAP Fray Eloy Londoño atenderá a niños, adolescentes y adultos con autismo, problemas de aprendizaje u otras condiciones que requieran una evaluación neuropsicológica. Las pruebas buscan establecer el funcionamiento de capacidades como la memoria, el lenguaje, la atención y la organización de actividades cotidianas.

Personas con alzhéimer o autismo podrán solicitar valoración sin costo en Bogotá - crédito Universidad de San Buenaventura
Personas con alzhéimer o autismo podrán solicitar valoración sin costo en Bogotá - crédito Universidad de San Buenaventura

La valoración tendrá entre tres y cinco encuentros presenciales

Cada proceso se ajustará a la edad, las características de la persona y el motivo de consulta. La evaluación comprenderá entre tres y cinco sesiones, con una duración aproximada de una hora por encuentro.

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Psicólogos que cursan posgrados en neuropsicología en la Universidad de San Buenaventura estarán a cargo de la atención, bajo supervisión de docentes y profesionales. Durante las sesiones, el equipo recogerá antecedentes, aplicará pruebas especializadas y definirá un perfil del funcionamiento cognitivo de cada paciente.

Los resultados permitirán orientar recomendaciones y estrategias de intervención acordes con las necesidades identificadas de cada persona”, explicó Laura Carolina Quintero Castro, coordinadora del Centro de Atención Psicológica de la institución.

El informe con los resultados se entregará cerca de 15 días después de la última sesión. En ese encuentro, los especialistas explicarán las conclusiones y las recomendaciones dirigidas al paciente, su familia o sus cuidadores.

Quintero precisó que “la evaluación neuropsicológica aportará información sobre el funcionamiento cognitivo”, pero aclaró que sus resultados no sustituyen la consulta médica ni los exámenes complementarios que se requieran para un diagnóstico integral.

Familias con ingresos limitados podrán postularse ante la Universidad de San Buenaventura y presentar los documentos requeridos para hacer parte del programa que brinda atención - crédito Universidad de San Buenaventura
Familias con ingresos limitados podrán postularse ante la Universidad de San Buenaventura y presentar los documentos requeridos para hacer parte del programa que brinda atención - crédito Universidad de San Buenaventura

El informe podrá orientar apoyos en casa, colegio y trabajo

Según los hallazgos y los servicios autorizados, algunas personas podrán continuar con rehabilitación neuropsicológica o recibir orientación para familiares y cuidadores. Para iniciar una intervención de ese tipo, será indispensable haber completado previamente la valoración.

Las sesiones de rehabilitación suelen realizarse una vez por semana, aunque su duración dependerá de los objetivos establecidos para cada caso. El propósito es que las recomendaciones se apliquen en situaciones diarias y respondan a las necesidades identificadas.

“Por ejemplo, una persona con dificultades de memoria puede aprender a utilizar recordatorios, rutinas y estrategias de organización que le ayuden a desenvolverse con mayor autonomía”, señaló la coordinadora.

En el caso de niños y adolescentes, la valoración puede servir de base para sugerir ajustes en el entorno escolar. Para pacientes con enfermedades neurodegenerativas, incluidas algunas demencias, la atención busca acompañar la adaptación a los cambios y conservar el mayor tiempo posible las capacidades que aún mantienen.

Elementos visuales de la Semana Azul, incluyendo material educativo y pulseras de concienciación sobre el autismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los menores de edad también podrán estar acompañados por especialistas y estudiantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El CAP revisará la situación económica de cada solicitante

Para acceder sin costo al servicio, los interesados tendrán que cumplir condiciones socioeconómicas que serán revisadas por el CAP. Entre los criterios se encuentran pertenecer a los grupos A, B o C del Sisbén y residir en estratos 1, 2 o 3.

La institución también tendrá en cuenta los ingresos del hogar, la situación laboral y otros factores que permitan determinar si la persona está en capacidad de pagar una atención particular. Así, la clasificación en el Sisbén o el estrato no será el único elemento considerado.

La solicitud puede realizarse vía WhatsApp, en el número 3014414017, o mediante el correo electrónico cap.secretaria@usbbog.edu.co. Por esos canales, el centro informará sobre la disponibilidad de cupos y los documentos que debe presentar cada aspirante.

Entre los soportes que pueden solicitarse figuran el documento de identidad, recibos de servicios públicos, certificado del Sisbén, antecedentes o historia clínica, remisión médica cuando sea necesaria e información de afiliación a la EPS. Si el paciente es menor de edad, se requerirán además los datos y documentos de su acudiente.

La atención será presencial en la sede Bogotá de la Universidad de San Buenaventura, ubicada en la carrera 8H #172-20, edificio Duns Scoto, tercer piso. El horario para resolver inquietudes y realizar trámites será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. El beneficio también estará disponible para personas de otros municipios o ciudades que puedan desplazarse a la capital.

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