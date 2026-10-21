Paulina Silva Rodríguez, vocera de Sheinbaum, aclara monto de su casa: declaración patrimonial indica que cuesta 245 millones de pesos. (X/@paus_silva)

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La vocera de presidencia, Nadia Paulina Silva Rodríguez, aclaró a través de redes sociales el valor “real” de la casa que registró en su declaración patrimonial, el cual, según el documento público asciende a 245 millones de pesos.

La funcionaria le contestó de manera directa al periodista Jorge García, quien compartió parte del formato alojado en el portal de DeclaraNet, precisando que se trata de un “dato falso”, aunque el documento fue requisitado por ella y se ha mantenido sin modificaciones desde 2024, cuando pasó a formar parte del gobierno federal.

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¿Cuánto vale la casa de la vocera de Sheinbaum?

Quien hoy se desempeña como Coordinadora General de Comunicación Social y Vocera de la República Mexicana, ha sido cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum desde que fungía como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Documento publicado en el portal de transparencia de servidores públicos, donde se indica que la casa de Paulina Silva tiene un valor de 245 millones de pesos. (Foto: DeclaraNet)

Paulina Silva asumió el cargo en la administración federal el primero de octubre de 2024, al desempeñar un cargo público se ve obligada a presentar su declaración patrimonial año con año, hasta que deje el servicio público.

La declaración de inicio fue presentada el 11 de noviembre del mismo año cuando asumió funciones, desde entonces, el documento ha precisado que el valor de la casa que tiene una superficie de construcción de 130 metros cuadrados tiene un valor de adquisición de 245 millones de pesos.

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Tanto en 2025 como en 2026 el dato persistió sin ninguna modificación ni leyenda aclaratoria, la versión presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no ha presentado cambios desde el pasado 13 de mayo, cuando fue entregado el documento.

Sin embargo, Paulina Silva ha señalado que la cantidad “no corresponde a la realidad”, afirmó en X (antes Twitter) que el acuse personal de su declaración incluye una nota aclaratoria sobre el valor real de la adquisición, conforme al documento publicado por la funcionaria, se menciona lo siguiente:

“Se aclara que el valor de adquisición del inmueble denominado: casa, fue por la cantidad de 3 millones 400 mil pesos”.

Documento con nota aclaratoria publicado por Paulina Silva, donde indica que su casa cuesta poco más de 3 millones de pesos. (RS)

Pese a lo referido por la vocera de presidencia, el documento compartido no se ha subido a la plataforma de transparencia, por lo que el dato persiste sin modificación.

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¿Qué otros datos destaca la declaración patrimonial de Paulina Silva?

La encargada de comunicación en Palacio Nacional es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el título de la licenciatura en comunicación y periodismo en 2016. Después, estudió una maestría en el Colegio de Imagen Pública, egresando un año antes de que llegara al cargo federal.

Al frente de la Comunicación de presidencia, solo en 2025 obtuvo ingresos por un millón 522 mil 814 pesos. Entre los créditos vigentes, posee uno hipotecario por 2 millones 856 mil 650 pesos y otro de tarjeta de crédito por 50 mil pesos.

Su desarrollo profesional ha estado enfocado en áreas de la comunicación, entre 2019 y 2022 se desempeñó en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. En el sector privado fue reportera en Grupo Imagen Multimedia, donde duró casi dos años.

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Polymarchs, el contrato de la CDMX que causó cuestionamientos

Paulina Silva Rodríguez, vocera de Sheinbaum, aclara monto de su casa: declaración patrimonial indica que cuesta 245 millones de pesos. (RS)

La vocera de presidencia también ha estado al centro de la polémica, sobre todo por su vínculo familiar con Apolinar Silva, su padre y fundador del sonido Polymarchs, contratado por el gobierno de Clara Brugada para el concierto del 31 de diciembre de 2025, en el Ángel de la Independencia.

El gobierno capitalino pagó 12 millones de pesos por el servicio, una cifra que triplica lo erogado en ediciones anteriores del mismo evento.

El reportaje del periodista Claudio Ochoa, publicado en Latinus, documentó que el propio Apolinar Silva confirmó telefónicamente el monto del contrato: “¿Y cuánto va a cobrar por el evento del Ángel? Más de 12 millones. La producción es enorme”, declaró el empresario al ser consultado. Según el mismo medio, el contrato se otorgó por adjudicación directa, sin concurso ni licitación pública.

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