México

Por una alerta del Ejército: localizan un narcolaboratorio con uniformes de corporaciones de seguridad y sustancias químicas en Nayarit

El sitio fue hallado en el municipio de Xalapa, donde en semanas pasadas también se localizó un centro de exterminio del CJNG

Narcolaboratorio en Nayarit
Foto: Fiscalía de Nayarit
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Un narcolaboratorio con uniformes de corporaciones de seguridad de Nayarit fue localizado en el municipio de Xalapa luego de que la Fiscalía General del Estado recibió una alerta por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de la presencia del sitio.

Las autoridades detallaron que fueron elementos del Ejército Mexicano quienes denunciaron la presunta existencia del sitio, por lo que se desplegó un operativo en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Policía Preventiva.

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Los agentes llevaron a cabo un operativo en un inmueble de dicho municipio, en el que localizaron dos construcciones. En una de ellas había congeladores y diversas prendas tipo uniforme con insignias alusivas a corporaciones policiales, entre ellas la Policía Vial, Policía Municipal, Policía Federal y Seguridad Regional.

Además, en el lugar fueron aseguradas una camioneta de doble rodado y una motocicleta.

Narcolaboratorio en Nayarit
Foto: Fiscalía de Nayarit

Por su parte, en la segunda construcción se localizaron bidones, costales con productos químicos, recipientes con sustancias líquidas, bolsas con sustancias cristalinas y granuladas que corresponden a narcóticos, así como hornos o calderas y sistemas de ventilación.

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La Fiscalía de Nayarit informó que los indicios y vehículos asegurados fueron incorporados a la carpeta de investigación para continuar con las diligencias correspondientes.

El centro de exterminio del CJNG que operaba en Xalisco

Xalisco ya había sido escenario, semanas antes, del hallazgo de un presunto centro de exterminio atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la localidad de La Curva.

La fiscal del estado, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, dio a conocer el sitio el pasado 3 de octubre y lo comparó con el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco, al afirmar: “tenemos otra versión del Rancho Izaguirre: los están quemando”.

Campo de exterminio en Nayarit
Foto: Gobierno de Nayarit / Colectivo Familias Unidas por Nayarit

El lugar, conocido entre los integrantes del grupo criminal como “La Casita”, habría operado desde el año 2019 como punto donde se resguardaba a personas privadas de la libertad antes de torturarlas, ejecutarlas y calcinar sus restos. Según la fiscal, entre las víctimas había desertores del grupo, vendedores de droga ajenos a la organización y personas cuya desaparición había sido pagada por particulares.

Heredia detalló que los encargados del sitio usaban un tambo donde combinaban diésel, gasolina y jabón para calcinar los cuerpos, cuyos huesos eran después arrojados a un riachuelo cercano.

“Afortunadamente también se localiza una fosa ya con cuerpos de no tanta antigüedad, con altas posibilidades de que podamos obtener muestra genética”, señaló este martes la funcionaria en entrevista con Azucena Uresti.

Desde el descubrimiento del sitio, la Fiscalía ha recolectado 85 indicios, entre restos óseos carbonizados, elementos balísticos, manchas hemáticas, prendas y artículos personales. Las indagatorias derivadas de ese hallazgo llevaron además al descubrimiento de tres fosas clandestinas con cinco cuerpos en el municipio de Tecuala, lo que generó un operativo adicional con diez detenciones en la zona norte del estado.

Campo de exterminio en Nayarit
Foto: Facebook / Colectivo Familias Unidas por Nayarit

Las investigaciones permitieron identificar al jefe operativo del grupo en el estado, de nombre José Antonio Durán Tapia, alias “El Cachorro”, quien ingresó a la organización a los 13 años. Según Heredia, su apodo proviene de haber sido “el consentido” de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder regional del CJNG antes de su aprehensión.

La fiscal explicó que el patrón de reclutamiento del grupo comienza con menores que venden droga o realizan labores de vigilancia como halcones, quienes después son trasladados a una zona serrana para recibir entrenamiento de exintegrantes de corporaciones de seguridad pública.

“Les enseñan supervivencia, los levantan a las cinco de la mañana, les enseñan a usar armas, a dormir en árboles”, relató.

Heredia señaló que el descubrimiento del centro de exterminio se derivó del hallazgo de dos cuerpos colgados y la colocación de narcomantas con amenazas dirigidas al gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, y a ella misma.

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