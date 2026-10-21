México

De salmón con pistache a short rib: el menú del baby shower de la hija de Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez compartió imágenes de la reunión previa al nacimiento de María, donde familiares y amistades disfrutaron con la pareja

baby shower carlos rivera
(Instagram)
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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera celebraron el baby shower de su segunda hija, María, con una reunión en un jardín decorado con flores y mariposas. La conductora compartió imágenes del festejo y reveló que el encuentro contó con un menú preparado por el chef Juan Arroyo.

La celebración se realizó el sábado 17 de octubre y reunió a familiares y amistades de la pareja. Entre los invitados estuvieron Anahí, Manuel Velasco, Kristal Silva y los Ruiz Lara.

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Cynthia Rodríguez mostró parte de la ambientación rosa que rodeó el festejo. La futura mamá eligió un vestido del mismo tono, mientras Carlos Rivera usó un traje gris con camisa blanca para acompañarla durante la reunión previa al nacimiento de su hija.

En una publicación de Instagram, la conductora escribió: “Baby shower de nuestra princesa María. Felices de recibir tanto amor de nuestra familia y amigos”. También agradeció a Rocío y al equipo de Tu Mesa Ideal por el montaje del jardín de flores y mariposas.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el baby shower de su hija: Anahí y Manuel Velasco, entre los invitados (Instagram/@anahi)
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran el baby shower de su hija: Anahí y Manuel Velasco, entre los invitados (Instagram/@anahi)

En las fotografías difundidas desde la reunión apareció una tarjeta individual con los tiempos que se sirvieron a los asistentes.

El baby shower de María tuvo juegos, flores y mariposas

El jardín fue acondicionado con una carpa, mesas con mantelería de flores rosas, vajilla blanca con bordes dorados y arreglos en tonos claros. Cada espacio mantuvo la línea visual elegida para la fiesta de María, la segunda hija de la pareja.

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Los detalles florales también aparecieron en las tarjetas del menú, en la decoración de las mesas y en los recuerdos. Cynthia Rodríguez agradeció al equipo responsable del montaje, aunque no dio más detalles sobre los obsequios que recibieron los invitados.

La convivencia incluyó dinámicas al aire libre. Una de ellas fue una adaptación del programa de televisión 100 mexicanos dijeron, que durante el baby shower llevó el nombre de “100 mamis dijeron”.

Los videos compartidos por los invitados mostraron a los asistentes divididos en equipos. Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez participaron en algunos momentos de la actividad, mientras sus amigos acompañaron la espera de la bebé.

El cantante y la conductora anunciaron el embarazo el 22 de julio de 2026. En aquella ocasión publicaron una fotografía con ropa y zapatitos rosas junto a las manos de su primer hijo, León.

La pareja mantuvo en reserva la fecha de nacimiento de María. Cynthia Rodríguez había contado en agosto que cursaba el quinto mes de embarazo, por lo que la bebé nacería en 2027.

Este fue el menú que sirvieron en el baby shower de María

La tarjeta de mesa reveló que el menú comenzó con una entrada de croqueta de chicharrón, acompañada con queso crema, mayonesa de chipotle y cebollas encurtidas.

Después se sirvió coliflor rostizada, preparada con aderezo de tocino, jitomate y cebolla de guajillo. El platillo formó parte de las opciones colocadas antes de los tiempos fuertes.

El menú incluyó salmón con costra de pistache, acompañado con puré rústico trufado y verduras orgánicas rostizadas. La preparación apareció como una de las alternativas principales para los invitados.

baby shower carlos rivera
(Instagram)

También se ofreció short rib con fondo de cerveza y chile pasilla. Este platillo fue servido con puré rústico trufado y verduras rostizadas, de acuerdo con la tarjeta mostrada en la mesa.

Para el cierre, los asistentes recibieron fresas de chocolate cubiertas con chocolate oscuro y blanco. El menú también incluyó pastelitos de crème brûlée como parte de los postres.

Carlos Rivera tenía programadas presentaciones para el 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala y el 2 de noviembre en Guadalajara. El cantante informó que después pausaría temporalmente sus actividades por una intervención quirúrgica prevista para noviembre.

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