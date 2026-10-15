Colombia

Colombia ocupa el sexto lugar en resultados de desempeño escolar en América Latina: solo 20 de cada 100 estudiantes llegan a los 15 años “cursando el año correspondiente a su edad”

El indicador, elaborado por Argentinos por la Educación, mide matrícula, avance sin rezago y desempeño mínimo en Lectura y Matemática entre adolescentes de 15 años de nueve naciones latinoamericanas evaluadas en 2025

En Colombia, solo 20 de cada 100 estudiantes de 15 años alcanzan la escolaridad en tiempo y forma en 2025 - crédito @Educacionbogota/X
En Colombia, solo 20 de cada 100 estudiantes de 15 años alcanzan la escolaridad en tiempo y forma en 2025 - crédito @Educacionbogota/X
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En Colombia, solo 20 de cada 100 estudiantes de 15 años llegan a la escolaridad en tiempo y forma en 2025: están matriculados, cursan el grado correspondiente a su edad y alcanzan al menos el nivel dos en Lectura y Matemática de las pruebas Pisa.

El país ocupa el sexto puesto entre nueve naciones latinoamericanas evaluadas por un índice que reúne acceso, trayectoria escolar y aprendizajes.

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“En 2025, solo entre 7 y 35 de cada 100 adolescentes de 15 años llegan en tiempo y forma en los nueve países analizados. Esto significa que estén escolarizados, cursando el año correspondiente a su edad y que alcancen al menos el nivel 2 de desempeño en las pruebas PISA, tanto en Lectura como en Matemática”, dice en el comunicado emitido por la Fundación Argentinos por la Educación.

La comparación regional ubica a Uruguay en el primer lugar, con 35 de cada 100 adolescentes que cumplen esas condiciones, seguido por Chile, con 34. Brasil registra 25, Perú 23, México y Colombia 20, Argentina 19, Ecuador 14 y Paraguay siete.

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El informe elaborado por Argentinos por la Educación evaluó el acceso, la trayectoria y los aprendizajes en nueve países de la región - crédito Argentinos por la Educación
El informe elaborado por Argentinos por la Educación evaluó el acceso, la trayectoria y los aprendizajes en nueve países de la región - crédito Argentinos por la Educación

Los resultados surgen del informe Índice de Resultados Escolares en América Latina: ¿Calidad vs. inclusión?, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo, de Argentinos por la Educación.

El estudio analizó a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay a partir de las pruebas Pisa y las encuestas de hogares.

La expansión escolar sin mejoras equivalentes en los aprendizajes

Estructura del sistema secundario. Países seleccionados de América Latina- crédito Argentinos por la Educación
Estructura del sistema secundario. Países seleccionados de América Latina- crédito Argentinos por la Educación

La asistencia a la escuela aumentó en los nueve países entre 2009 y 2025, pero esa expansión no se tradujo automáticamente en mejores desempeños ni en trayectorias completas. El índice permite observar de forma conjunta si los adolescentes acceden al sistema, avanzan sin rezago y adquieren los conocimientos esperados para su edad.

Argentina muestra la distancia entre la matrícula y los resultados: el 97% de los jóvenes de 15 y 16 años asiste a la escuela, la segunda tasa más alta de la región. Chile lidera ese indicador con 99%, aunque ambos países presentan diferencias en el porcentaje de estudiantes que llega a los 15 años con los aprendizajes requeridos.

Porcentaje de chicos entre 15 y 16 años que obtienen un desempeño igual o mayor al Nivel 2 en lectura y matemática en las pruebas Pisa - crédito Argentinos por la Educación
Porcentaje de chicos entre 15 y 16 años que obtienen un desempeño igual o mayor al Nivel 2 en lectura y matemática en las pruebas Pisa - crédito Argentinos por la Educación

Para Juan Pablo Aristizábal, director de la Fundación Aprender a quererte, el problema comienza antes de la adolescencia: “Este informe tiene el mérito de cambiar la pregunta: durante años la región midió su progreso educativo por cuántos jóvenes estaban en las aulas, y hoy es evidente que esa cifra dice poco sobre lo que ocurre dentro de ellas”.

“En Colombia, el rezago que vemos a los 15 años es la expresión tardía de algo que empieza mucho antes, cuando un niño termina los primeros grados sin leer con comprensión ni dominar las operaciones básicas, y el sistema lo sigue promoviendo o lo hace repetir sin poner la lupa en las causas que están detrás. Poner el aprendizaje en el centro es indispensable para permitir que la educación cumpla con su promesa de valor: que todos los estudiantes tengan las herramientas que necesitan para escribir su propio futuro”, añadió Aristizabal.

El desempeño educativo y las diferencias económicas regionales

Índice de Resultados Escolares (IRE), PBI per cápita y tasa de pobreza (umbral de USD 8,30 diarios), por país - crédito Argentinos por la Educación
Índice de Resultados Escolares (IRE), PBI per cápita y tasa de pobreza (umbral de USD 8,30 diarios), por país - crédito Argentinos por la Educación

Uruguay y Chile, dos de los países con mayor PBI per cápita de América Latina, alcanzan los índices más altos, con 35% y 34%, respectivamente. Sin embargo, la relación entre riqueza y resultados no se mantiene en todos los casos.

Perú, con un PBI per cápita de USD 18.816, alcanza un resultado de 23%, por encima de Argentina, que registra 19% pese a tener un PBI per cápita de USD 32.586. Los países con niveles de ingreso similares también pueden exhibir desempeños educativos diferentes.

Argentina es el único de los nueve países que redujo el indicador en cada año de la serie, salvo en 2015, cuando no participó de las pruebas. Pasó de 26 de cada 100 adolescentes de 15 años que llegaban en tiempo y forma en 2009 a 19 en 2025.

Brasil siguió un recorrido distinto: la reducción de la sobreedad estuvo acompañada por un aumento en la proporción de estudiantes que alcanzan al menos el nivel dos en Lectura y Matemática.

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