Abelardo de la Espriella ordenó retirar la imagen de Carlos Pizarro de los espacios públicos: “No permitirá apología al terrorismo”

El mandatario afirmó que su administración no permitirá la exaltación de personas vinculadas con organizaciones terroristas en las instalaciones institucionales y rechazó lo que calificó como apología al terrorismo - crédito X

Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella pidió retirar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y los elementos relacionados con Carlos Pizarro Leongómez, quien fue comandante de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19). La instrucción fue dirigida a Paola Holguín, titular del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, durante una intervención en la sede de la entidad.

En su declaración, el presidente sostuvo que su administración no permitirá que las personas vinculadas con organizaciones armadas sean representadas en espacios institucionales como figuras históricas de la nación. También afirmó que la presencia de imágenes alusivas a Pizarro constituye, según su posición, una exaltación del terrorismo que debe desaparecer de las instalaciones públicas.

PUBLICIDAD

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecido de los lugares públicos”, manifestó De la Espriella al explicar la instrucción impartida.

Carlos Pizarro Leongómez fue un dirigente guerrillero y último comandante del M-19, organización insurgente que abandonó las armas en 1990 como parte de un proceso de paz - crédito Colprensa

A continuación, expresó su rechazo a que las instituciones estatales mantengan representaciones que, desde su perspectiva, puedan interpretarse como una exaltación de integrantes de organizaciones terroristas. En ese sentido, insistió en que la medida debía ejecutarse en el marco de las directrices de su administración.

PUBLICIDAD

“No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”, declaró.

El jefe de Estado también enumeró los principios que, según indicó, orientarán su gestión. En su intervención mencionó la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia, y sostuvo que la defensa de esos postulados es incompatible con la promoción de lo que calificó como apología al terrorismo.

Al dirigirse directamente a la ministra, agregó: “Así que, señora ministra, proceda de conformidad, como corresponde. Para eso nos eligió el pueblo colombiano. Con este punto cierro, queridos amigos y compatriotas, la recuperación del orgullo por la cultura colombiana”.

PUBLICIDAD

Durante la visita, De la Espriella también cuestionó la denominación oficial de la cartera cultural. El mandatario se refirió al nombre de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, adoptado durante la administración de Gustavo Petro, y le pidió a Holguín modificarlo.

El cambio de denominación se produjo durante el gobierno anterior, en el marco de las modificaciones institucionales relacionadas con la política cultural. En su pronunciamiento, el actual presidente cuestionó tanto esa denominación como el uso del lenguaje inclusivo en las entidades estatales.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se reconoció el sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que provocó debate sobre su legado, especialmente entre quienes recuerdan los actos violentos del M-19 - crédito Alexa Rochi/Presidencia y Colprensa

El pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella se produjo después de una decisión del Consejo de Estado relacionada con un objeto asociado al excomandante del M-19. El 30 de septiembre de 2026, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo suspendió provisionalmente el reconocimiento del sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación.

PUBLICIDAD

La medida cautelar recayó sobre la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, expedida por el entonces Ministerio de las Cultura. La decisión judicial se originó en una demanda presentada por Julián Alberto Rocha Aristizábal, Alexandra Tapias Meza y Carlos Ossa Barrera.

Entre los argumentos de los demandantes figuró que el ministerio no tenía competencia para otorgar ese reconocimiento mediante el procedimiento utilizado. También cuestionaron el fundamento normativo de la resolución y señalaron presuntas irregularidades relacionadas con la vigencia y publicación de las disposiciones citadas.

El alto tribunal indicó preliminarmente que el reconocimiento debía ajustarse al procedimiento previsto en la Ley 397 de 1997, que contempla requisitos específicos para la protección de bienes culturales, entre ellos la intervención del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Cabe aclarar que la suspensión provisional no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de la resolución, por lo que el Consejo de Estado deberá resolver el fondo del proceso.

PUBLICIDAD

El Consejo de Estado señaló preliminarmente que el reconocimiento debía ajustarse a los requisitos establecidos en la Ley 397 de 1997 - crédito Presidencia de Colombia/EFE

El sombrero había sido reconocido durante el gobierno de Petro y entregado el 20 de julio a María José Pizarro, hija del excomandante y exsenadora, durante los actos conmemorativos de la Independencia de Colombia. En aquella ocasión, el entonces presidente presentó la prenda como un símbolo de paz y memoria política.