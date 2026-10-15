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Los hutíes lanzaron un ataque contra el Palacio Presidencial de Adén, en Yemen

El bombardeo dejó dos guardias de seguridad muertos y seis heridos, aunque el primer ministro y su gabinete resultaron ilesos

Simpatizantes de los hutíes levantan sus rifles durante una marcha de apoyo al grupo en Saná, Yemen. (AP Foto/Osamah Abdulrahman)
Simpatizantes de los hutíes levantan sus rifles durante una marcha de apoyo al grupo en Saná, Yemen. (AP Foto/Osamah Abdulrahman)
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Los rebeldes hutíes atacaron este jueves el Palacio Presidencial de Adén, sede del Gobierno yemení, en un bombardeo con misiles que dejó dos guardias de seguridad muertos y varios heridos.

El ministro de Información yemení, Moammar al-Eryani, precisó que los insurgentes dispararon cinco misiles contra el complejo, conocido como Palacio de Al Maashiq. El primer ministro, Shaya al Zindani, y otros miembros del gabinete, que se encontraban en el lugar, resultaron ilesos. Vecinos de la zona relataron haber escuchado fuertes explosiones minutos antes de conocerse lo sucedido.

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El portavoz militar de los hutíes, el general Yahya Saree, reivindicó la acción y sostuvo que el blanco era un centro de operaciones dirigido por oficiales sauditas dentro del complejo presidencial, además de presuntos depósitos de armas. Señaló que el bombardeo responde a la política declarada por el grupo de “atacar los despliegues militares saudíes dondequiera que se encuentren” y consideró que cualquier presencia militar de ese país constituye “un objetivo legítimo” para sus fuerzas.

Humo se eleva desde el complejo del Palacio Presidencial de Adén, Yemen, tras el ataque atribuido a los hutíes, el 15 de octubre de 2026 (Reuters)
Humo se eleva desde el complejo del Palacio Presidencial de Adén, Yemen, tras el ataque atribuido a los hutíes, el 15 de octubre de 2026 (Reuters)

Al Zindani se pronunció a través de la red social X y afirmó que “el Gobierno continuará cumpliendo con sus deberes nacionales, y estos ataques no lo intimidarán ni lo disuadirán de seguir adelante con la campaña ‘Amanecer del Yemen’ para restaurar las instituciones estatales, poner fin al golpe y extender la autoridad del Estado sobre todo el territorio”.

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Los dos escoltas fallecidos pertenecían al cuerpo de seguridad del primer ministro, según fuentes gubernamentales consultadas bajo reserva. Las autoridades yemeníes, por su parte, situaron en seis el número de heridos.

El Consejo de Ministros de Yemen calificó el hecho como “acto terrorista” y expresó condolencias a los familiares de los fallecidos, con el deseo de una pronta recuperación para los lesionados. El organismo acusó a los insurgentes de recurrir a la violencia para imponer sus objetivos políticos y militares, y denunció otras acciones del grupo contra barrios residenciales en las provincias de Taiz y Lahj, así como contra instalaciones civiles y energéticas en territorio saudita.

Vista general de la ciudad de Taiz, en el suroeste de Yemen, una de las zonas donde el Consejo de Ministros denunció previos ataques insurgentes. (Reuters)
Vista general de la ciudad de Taiz, en el suroeste de Yemen, una de las zonas donde el Consejo de Ministros denunció previos ataques insurgentes. (Reuters)

El Palacio de Al Maashiq alberga la sede del Gobierno y del Consejo de Liderazgo Presidencial desde que los hutíes tomaron la capital, Saná, en 2014. Los rebeldes, alineados con Irán, buscan además extender su control sobre la costa occidental de Yemen, mientras Arabia Saudita respalda con apoyo aéreo al Ejército yemení en su intento de recuperar el noroeste del país.

El Gobierno de Yemen solicitó a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que adopten una postura firme frente a estos episodios. Planteó, también, que no sean tratados como hechos aislados y que se ejerzan presiones para proteger a la población civil y la infraestructura del país, cuyo futuro, según el comunicado, “no será rehén de una milicia que se levanta en armas contra su pueblo y atenta contra la seguridad de sus vecinos”.

(Con información de EFE, EP y Reuters)

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