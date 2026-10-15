Mujer al volante de un tractor destruye calabaza gigante en festival de otoño en Nuevo León

Visitantes alertaron a otras personas cuando vieron que el vehículo avanzaba sin control aparente. La unidad terminó golpeando una estructura decorativa en el parque temático ubicado sobre la Carretera Nacional. Copiar título

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Un incidente ocurrido en Pumpkin Dash, un festival dedicado a las celebraciones de otoño y Halloween en Nuevo León, quedó registrado en video luego de que un tractor chocara contra parte de la decoración del recinto. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran momentos de tensión entre los visitantes, quienes intentaron advertir a las personas que se encontraban cerca del vehículo.

El percance ocurrió en las instalaciones del evento, localizado sobre la Carretera Nacional, en el tramo situado entre Monterrey y Santiago. El impacto ocasionó daños materiales en una estructura que incluía una calabaza inflable y las letras “MTY”, utilizadas como referencia a la capital de Nuevo León.

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De acuerdo con los organizadores, el incidente no dejó personas lesionadas.

Así ocurrió el choque dentro del festival

(Captura de pantalla)

En la grabación que circula en plataformas digitales se observa a una mujer al volante del tractor mientras la unidad avanza hacia una zona decorada. Al percatarse de la situación, algunas personas comienzan a gritar para alertar a los asistentes y pedirles que se aparten del trayecto.

Otros visitantes intentan orientar a la conductora para que detenga la marcha y evite un posible choque. Sin embargo, el vehículo termina golpeando uno de los elementos ornamentales del festival, lo que provoca daños en la instalación.

El momento generó preocupación entre quienes presenciaron la escena, debido a que el tractor se desplazaba en un espacio destinado a la convivencia y el entretenimiento familiar.

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Finalmente, la unidad se detuvo. Aunque el incidente afectó parte del montaje decorativo, la información proporcionada por la administración señala que ninguna persona resultó herida.

Las imágenes también despertaron comentarios entre los usuarios de redes sociales, quienes compartieron el video y debatieron sobre las precauciones necesarias cuando se utiliza maquinaria pesada en espacios concurridos.

Pumpkin Dash explica qué provocó el incidente

(Captura de pantalla)

Después de que el video comenzara a difundirse, los responsables del festival dieron a conocer su postura mediante un comunicado. En el documento indicaron que el hecho ocurrió cuando el tractor comenzó a desplazarse de manera accidental.

La organización señaló que tomó lo sucedido “con la seriedad que merece” y reiteró que la protección de los asistentes forma parte de sus compromisos durante el desarrollo de las actividades.

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(Captura de pantalla)

Asimismo, aseguró que pondrá en marcha medidas adicionales para reducir la posibilidad de que se presenten situaciones similares en el futuro.

Hasta la información difundida por los organizadores, el incidente se concentró en daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. La explicación ofrecida atribuye el origen del percance al movimiento accidental del vehículo.

Anuncian ajustes para reforzar la seguridad

(Captura de pantalla)

Como respuesta al accidente, Pumpkin Dash informó que trabaja en el fortalecimiento de sus protocolos preventivos. Entre las acciones mencionadas se encuentran una mayor vigilancia de las zonas operativas, la revisión de los controles de acceso y una supervisión más estricta de los elementos utilizados en las exhibiciones.

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Estas medidas buscan reducir los riesgos asociados con la operación de equipos y la instalación de estructuras dentro del recinto, especialmente durante las jornadas en las que acuden familias y visitantes.

La administración también expresó su agradecimiento a las personas que visitan el festival y aseguró que pretende mantener las actividades en condiciones adecuadas para el público.

“Agradecemos la confianza de nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso de seguir ofreciendo experiencias de entretenimiento en un entorno seguro, familiar y responsable”, concluyeron los organizadores.

Mientras el video continúa circulando en internet, el incidente ha puesto la atención sobre las medidas de prevención que deben mantenerse en espacios recreativos donde coinciden maquinaria, instalaciones decorativas y una importante afluencia de visitantes.

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