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Los hutíes volvieron a atacar instalaciones de la mayor petrolera del mundo en Arabia Saudita y el aeropuerto de Riad

Rebeldes chiíes de Yemen reivindicaron una “operación militar” que provocó un incendio en la sede central de Aramco. El bombardeo a la compañía estatal saudí no causó víctimas, mientras la coalición dijo que interceptó siete misiles y tres drones

Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Aramco y el aeropuerto de Riad
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Arabia Saudita confirmó un ataque con misiles y drones contra instalaciones estratégicas de la petrolera estatal Aramco y el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, en una escalada de la ofensiva lanzada por los rebeldes chiíes hutíes de Yemen contra el reino.

Uno de los edificios administrativos de la compañía en Dhahran, ciudad del noreste del país y sede central de la empresa, sufrió un incendio tras el impacto, aunque las autoridades saudíes descartaron heridos o víctimas mortales.

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Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Aramco
Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Aramco (Captura)

Los hutíes reivindicaron el bombardeo

El portavoz militar de las milicias hutíes, Yahya Sarea, reivindicó la “operación militar” en un comunicado en el que aseguró que los ataques fueron “precisos, causando destrucción e incendios en los objetivos”.

Según detalló, el operativo incluyó la sede de Aramco en Dhahran, la refinería de la empresa en la capital saudí y el aeropuerto capitalino.

Las milicias advirtieron además que “sus operaciones contra el territorio saudí continuarán en los próximos días, atacando los aeropuertos e instalaciones petroleras del enemigo saudí”, y aseguraron que “las consecuencias serán nefastas”.

Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Aramco
El portavoz militar de las milicias hutíes, Yahya Sarea, reivindicó la “operación militar” en un comunicado en el que aseguró que los ataques fueron “precisos, causando destrucción e incendios en los objetivos” (Captura)

La coalición liderada por Arabia Saudita interceptó siete misiles y tres drones

El portavoz de la coalición militar que apoya al gobierno yemení internacionalmente reconocido, Turki al-Maliki, informó de la interceptación de siete misiles —cinco de crucero y dos balísticos— y tres drones dirigidos contra las ciudades de Hodeida y Dammam y las regiones de Riad, Al Jarj y sur del país.

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En el caso de Dammam, zona contigua a Dhahran donde se encuentra la sede de Aramco, advirtió que fragmentos del misil balístico interceptado cayeron sobre un área residencial.

Por su parte, la Defensa Civil saudí indicó que al menos cuatro personas, entre ellas un niño, resultaron heridas por la caída de restos de proyectiles sobre Riad, y que 15 hogares quedaron dañados.

Al menos 17 personas murieron el fin de semana en ataques previos contra aeropuertos del reino

La ofensiva de esta semana se produce días después de que las milicias lanzaran ataques contra aeropuertos saudíes que dejaron al menos 17 muertos, entre ellos 13 en el propio aeropuerto de Riad, en lo que constituyó la acción armada más letal contra el reino en la última década.

Antes de los bombardeos del martes, Sarea había advertido a todas las compañías navieras internacionales, ciudadanos y trabajadores de aeropuertos e instalaciones petroleras que evacuaran de inmediato, al declarar que esos espacios “se han convertido en objetivos legítimos” para las milicias.

Los hutíes reivindicaron nuevos ataques contra Aramco
Instalaciones de Aramco (Captura)

Contraofensiva para recuperar Saná

La escalada tiene como telón de fondo una intensificación de los combates en territorio yemení. La coalición liderada por Arabia Saudita —que interviene en el conflicto desde 2015 en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente— bombardeó el martes el principal depósito de combustible de Saná, capital del país que permanece en manos hutíes desde 2014.

Los rebeldes presentan los ataques contra instalaciones saudíes como represalia directa a esos bombardeos. La contraofensiva de la alianza busca recuperar el control de las zonas dominadas por los insurgentes, incluida la propia Saná.

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