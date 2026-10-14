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Un adolescente de 16 años usó IA para planear una excursión y terminó atrapado al borde de un abismo del monte Crown, en Canadá

Bryce Vincent Gowryluk siguió el recorrido sugerido por un agente de inteligencia artificial, pero un desvío lo arrastró hasta una pared de escalada. Debió ser rescatado tras un operativo en helicóptero que demandó tres horas de maniobras

Ilustración de un helicóptero amarillo y dos personas sujetas a un cable de elevación en un precipicio montañoso.
El joven de 16 años quedó inmovilizado durante varias horas en una cornisa del monte Crown, en Columbia Británica, hasta que un helicóptero de North Shore Rescue lo evacuó sin lesiones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un joven de 16 años tuvo que ser rescatado en helicóptero tras quedar atrapado en una pared casi vertical del monte Crown, en Columbia Británica, Canadá, luego de planificar su excursión con la ayuda del chatbot de inteligencia artificial Claude. El chico, identificado como Bryce Vincent Gowryluk, pasó varias horas inmovilizado sobre una cornisa del tramo conocido como la “Viudamadera” antes de que el equipo de North Shore Rescue lograra alcanzarlo con cuerdas y lo izara hasta la aeronave.

El incidente ocurrió el sábado 3 de octubre, cuando Gowryluk partió solo desde la cima del monte Grouse, alrededor de las 8 de la mañana, con la intención de completar una travesía de entre 7 y 8 horas hasta la cima del monte Crown. Según informó North Shore News, el excursionista usó Claude —el asistente de Anthropic— para obtener información sobre el recorrido y organizar su equipaje, aunque también consultó AllTrails y Google Maps. Sin embargo, en algún punto del camino tomó un desvío erróneo y acabó en la Viudamadera, una vía de escalada técnica sin señalización para caminantes.

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La ruta del chatbot lo llevó a un tramo de escalada técnica sin señalizar

Según relató el propio Gowryluk a CBC News, el chatbot le sugirió ascender al monte Crown por un canal, pero ese camino lo condujo a pendientes extremas propias de la escalada deportiva. “Pensé que estaba en un lugar completamente distinto”, declaró el muchacho, quien reconoció que el error fue suyo al adentrarse en la Viudamadera. A medida que el paisaje se volvió “demasiado comprometido”, se encontró bloqueado sobre una cornisa en una pared vertical y sin posibilidad de avanzar ni retroceder con seguridad.

Ilustración de una mochila naranja, botas de montaña y linterna encendida en la cornisa rocosa de un acantilado frente a un valle.
El excursionista de 16 años afirmó que creyó estar en otro lugar cuando avanzó por la Viudamadera, un sector sin señalización destinado a montañistas especializados del monte Crown (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, Gowryluk tomó la decisión correcta: se quedó quieto y llamó a la policía. Estaba bien equipado —llevaba linterna, botas de montaña, batería externa para el celular y una campera cortaviento—, lo que facilitó las comunicaciones con los equipos de auxilio. Paul Markey, jefe de operaciones de North Shore Rescue, destacó ese comportamiento como uno de los pocos aciertos de la jornada.

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El operativo requirió técnicas de alpinismo y tres horas de trabajo

North Shore Rescue recibió el llamado alrededor de las 3:30 de la tarde. La ubicación del chico complicó de inmediato las tareas: la pared era tan pronunciada que la nave no podía acercarse lo suficiente para bajar a los técnicos directamente junto a él, ya que las paletas del rotor habrían chocado contra la roca. El equipo debió posarse por encima de su posición y descender con cuerdas hasta dar con él.

Una vez junto a Gowryluk, los especialistas instalaron puntos de anclaje, lo desplazaron hacia un sector con espacio suficiente para la maniobra y lo izaron hasta el aparato. La misión concluyó pasadas las 6:30 de la tarde, unas tres horas después del primer llamado. El joven fue trasladado a la base ubicada cerca de la Cleveland Dam, sin heridas de consideración.

Mano con guante técnico sostiene un teléfono inteligente con un símbolo terracota en pantalla, frente a un bosque de abetos y rocas.
Los especialistas descendieron con cuerdas desde una zona superior de la pared, instalaron anclajes y elevaron al excursionista hasta la aeronave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rescatistas advierten que la IA no puede reemplazar el conocimiento real del terreno

Tras el operativo, Markey fue directo en su advertencia: los senderistas no deben confiar en sistemas de inteligencia artificial para planificar recorridos en áreas de alta montaña. “Claude nunca estuvo en esa área específica, nunca recorrió esa vía y nunca estuvo al aire libre”, afirmó el jefe de rescate en declaraciones a CTV News. Según explicó, la IA puede reunir información de textos y datos en línea, pero no distingue entre un sendero para caminantes, un tramo de travesía y una línea de escalada técnica.

Markey recomendó usar herramientas especializadas como Gaia GPS, CalTopo o AllTrails, siempre cotejando los datos con el conocimiento propio del entorno, el nivel de experiencia y las condiciones del día. Señaló que este fue el primer caso de North Shore Rescue en el que alguien seguía un itinerario generado por IA, aunque advirtió que teme que no sea el último.

Por su parte, Gowryluk aclaró ante CBC News que no culpa al chatbot por lo sucedido. “La gente lo está sacando de contexto, porque creen que la IA me llevó hasta allí, y eso no es verdad”, sostuvo el joven. Aun así, el episodio instaló en los círculos de socorro de montaña una discusión que los expertos consideran urgente: la diferencia entre usar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo y delegar en ella decisiones que requieren experiencia real sobre el campo.

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