México

Adrián Uribe en el Auditorio Nacional: de qué trata el show “50 y pico” con el que celebra 35 años de carrera

El comediante llega por primera ocasión al recinto capitalino en febrero de 2027, tras agotar fechas en más de 20 ciudades estadounidenses

Adrián Uribe en el Auditorio Nacional: de qué trata el show “50 y pico” con el que celebra 35 años de carrera
Adrián Uribe en el Auditorio Nacional: de qué trata el show “50 y pico” con el que celebra 35 años de carrera
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Adrián Uribe llegará por primera vez al Auditorio Nacional el 11 de febrero de 2027 con el espectáculo 50 y Pico, con el que celebra 35 años de carrera en la comedia mexicana.

Los boletos para el show ya están disponibles en Ticketmaster, con precios que van de los 396 a los 1,216 pesos mexicanos, según la zona del recinto.

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El anuncio del show lo dio hace algunas semanas, pero este 12 de octubre compartió un video de humor en el que varios periodistas reconocidos daban la nota sobre la presentación del comediante.

Adrián Uribe en el Auditorio Nacional: boletos y precios

Adrián Uribe en el Auditorio Nacional: De qué trata el show “50 y pico” con el que celebra 35 años de carrera (Fotos: Instagram@adrianuribe)
Adrián Uribe en el Auditorio Nacional: De qué trata el show “50 y pico” con el que celebra 35 años de carrera (Fotos: Instagram@adrianuribe)

La venta de boletos para el espectáculo arrancó con la preventa Banamex el 23 de septiembre de 2026, seguida de la venta general al día siguiente. Los precios oscilan entre 396 y 1,216 pesos, dependiendo de la ubicación dentro del Auditorio Nacional.

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketmaster o directamente en la taquilla del recinto, ubicado en avenida Paseo de la Reforma 50, en la colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

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¿De qué trata el show 50 y pico de Adrián Uribe?

50 y Pico hace un recorrido por distintas etapas de la carrera del comediante y recupera el estilo de humor que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. En el espectáculo reaparecen Poncho Aurelio, el policía corrupto en recuperación; Carmelo, el mesero que se considera el mejor de su oficio; Serapio Treviño de la Garza, con su particular visión de la masculinidad, y El Vítor, uno de los personajes más populares del actor.

Show 50 y pico de Adrián Uribe
Show 50 y pico de Adrián Uribe

Uribe probó el show en más de 20 ciudades de Estados Unidos

Antes de llegar a México, el comediante presentó 50 y Pico en más de 20 ciudades de Estados Unidos, principalmente ante públicos de migrantes mexicanos. Según declaró al medio Dallas News, le resulta “muy gratificante” poder llevar primero el espectáculo a esas audiencias para después presentarlo en su país de origen.

“¿A quién voy a ir a ver?”, la reacción de Uribe al enterarse de la fecha

El 11 de febrero de 2027 marcará la primera vez que Adrián Uribe se presente en el Auditorio Nacional, recinto que calificó como “el escenario más icónico de la Ciudad de México y de nuestro país”, según declaró al medio Dallas News. El comediante relató su reacción cuando su mánager le confirmó la fecha: “Cuando mi mánager me dijo ‘el 11 de febrero vas a estar en el Auditorio Nacional’, dije ‘¿a quién voy a ir a ver?’”.

Adrián Uribe
Adrián Uribe se siente feliz con el resultado obtenido en la grabación en Miami de los 10 programas que se transmitirán semanalmente cada lunes (Foto: Televisa)

Uribe agregó que desde que llegó al recinto se sintió “como un niño chiquito” y describió el momento como una mezcla de felicidad y nerviosismo. Tras la fecha en la capital, el comediante continuará con una gira por distintas ciudades de México con el mismo espectáculo.

La conferencia de prensa para anunciar oficialmente el show se realizó el martes 6 de octubre a las 11:30 horas en el lobby del Auditorio Nacional, donde Uribe compartió detalles sobre la producción y los personajes que integrarán el montaje escénico.

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