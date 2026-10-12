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Liga Mx: así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 11 jornadas disputadas

América se mantiene como líder absoluto con un partido pendiente

América marcha como líder del Apertura 2026 tras 11 jornadas disputadas (X@LigaBBVAMX)
América marcha como líder del Apertura 2026 tras 11 jornadas disputadas (X@LigaBBVAMX)
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La jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin, y dejó como líder absoluto al América de la tabla general con 21 puntos.

Ya se acerca la parte final del campeonato y las Águilas se han mantenido como líderes casi todo el torneo. Toluca y Querétaro son los que siguen de cerca al conjunto azulcrema con 20 puntos cada uno.

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Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Nexaca players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Nexaca - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 11, 2026 Nexaca players pose for a team group photo before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Tabla de posiciones de la Liga MX

Tras empatar contra el Atlas en el Clásico Tapatío, las Chivas Rayadas del Guadalajara se ubican en el cuarto lugar con 19 puntos. León y Atlas marchan en quinto y sexto respectivamente con 18 unidades cada uno, seguidos de Cruz Azul con 17.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Henry Martin and teammates react after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2026 Club America's Henry Martin and teammates react after the match REUTERS/Eloisa Sanchez
  1. América | 21 puntos
  2. Toluca | 20 puntos
  3. Querétaro | 20 puntos
  4. Guadalajara | 19 puntos
  5. León | 18 puntos
  6. Atlas | 18 puntos
  7. Cruz Azul | 17 puntos
  8. Tijuana | 15 puntos
  9. Puebla | 15 puntos
  10. Monterrey | 14 puntos
  11. Pachuca | 13 puntos
  12. Pumas | 13 puntos
  13. Tigres | 13 puntos
  14. Santos | 13 puntos
  15. San Luis | 12 puntos
  16. Atlante | 11 puntos
  17. Necaxa | 9 puntos
  18. Juárez | 4 puntos

En la parte baja de la tabla general se encuentra Juárez, Necaxa y Atlante. Los Bravos son el último lugar con apenas 4 puntos, mientras que los Rayos suman 9 unidades, y Atlante 11.

Tras empatar contra el Atlas en el Clásico Tapatío, las Chivas Rayadas del Guadalajara se ubican en el cuarto lugar con 19 puntos (Captura de pantalla)
Tras empatar contra el Atlas en el Clásico Tapatío, las Chivas Rayadas del Guadalajara se ubican en el cuarto lugar con 19 puntos (Captura de pantalla)

¿Cómo se jugará la jornada 12 del Apertura 2026?

La jornada 12 del Apertura 2026 comenzará el viernes 16 de octubre con Necaxa ante Atlas, a las 19:00 horas, por FOX One. Tijuana recibirá a Puebla a las 21:00 horas en la misma señal, mientras que Atlante enfrentará a Pumas a esa hora con transmisión de Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, aztecadeportes.com, Disney+ Premium, ESPN y Azteca 7.

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La actividad del sábado 17 de octubre abrirá con Santos frente a Querétaro, a las 17:00 horas, disponible en Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN, Layvtime y Layvtime YouTube. Chivas jugará contra Tigres a las 17:07 horas por Amazon Prime Video; Toluca se medirá con Atlético de San Luis a las 19:00 horas por TUDN y ViX Premium, y León recibirá al América en el mismo horario por FOX One.

La agenda deportiva de este domingo 11 de octubre reúne actividad en la Liga MX, las principales competencias de Europa y los torneos de Sudamérica (X@LigaBBVAMX)
La agenda deportiva de este domingo 11 de octubre reúne actividad en la Liga MX, las principales competencias de Europa y los torneos de Sudamérica (X@LigaBBVAMX)

La fecha continuará el sábado con Cruz Azul ante FC Juárez, a las 21:00 horas, por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Layvtime YouTube. La programación concluirá el domingo 18 de octubre, cuando Monterrey se enfrente a Pachuca a las 19:00 horas, con transmisión de ViX Premium, Layvtime y Layvtime YouTube.

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