Alcalde de Santa Marta confía en apoyo de De la Espriella para resolver crisis del agua

- crédito Alcaldía Distrital de Santa Marta

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El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, aseguró que mantiene conversaciones con el presidente Abelardo de la Espriella y se mostró confiado en que el Gobierno nacional presentará una solución para enfrentar los problemas de acueducto y alcantarillado que afectan a la ciudad.

La reacción del mandatario local se produjo después de que el presidente anunciara que en 10 días dará a conocer una propuesta concreta para atender la crisis del agua en Santa Marta.

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De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, Pinedo señaló que existe disposición del Ejecutivo para apoyar al Distrito.

“Todo el tiempo hemos tenido conversación con el señor presidente y el señor presidente está muy bien intencionado para ayudar a la ciudad de Santa Marta con el tema de acueducto y alcantarillado”, afirmó.

El alcalde sostuvo además que la administración distrital no depende de una única alternativa y que dentro del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado existen varios proyectos que podrían contribuir a resolver el problema estructural.

Panorámica de Santa Marta - crédito Gobernación de Magdalena

Desalinizadoras eran una opción, pero no la única

Pinedo explicó que las plantas desalinizadoras hacían parte de las posibilidades analizadas para aumentar la disponibilidad de agua, pero aclaró que nunca fueron la única opción contemplada.

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La discusión sobre este proyecto cambió después de que el presidente De la Espriella lo descartara públicamente durante una visita a Santa Marta el pasado 25 de septiembre.

En esa oportunidad, el mandatario nacional sostuvo que la propuesta de las desalinizadoras no era técnicamente viable.

Ese proyecto había sido incluido como una de las alternativas para enfrentar el déficit de agua de la ciudad y contaba con recursos contemplados en el CONPES 4159.

Pese a esa decisión, el alcalde aseguró que espera una respuesta favorable del Gobierno.

“Estoy convencido que el señor presidente va a ayudar al Distrito de Santa Marta”, manifestó.

El jefe de Estado, por su parte, ha señalado que trabaja con varios ministros en una nueva propuesta que reemplazaría o complementaría las alternativas que venían siendo evaluadas.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella . REUTERS/Charlie Cordero

Proyecto El Curval tendría inversión cercana a $900.000 millones

Además de las conversaciones con el Gobierno nacional, Pinedo destacó el avance del proyecto El Curval, una de las iniciativas impulsadas directamente por el Distrito.

Según explicó, su ejecución comenzaría aproximadamente en 15 días y requerirá una inversión cercana a los $900.000 millones, financiada con recursos propios de Santa Marta.

La información suministrada no detalla todavía el alcance técnico completo del proyecto ni la forma en que se integraría con la alternativa que prepara el Gobierno nacional.

Tampoco se ha precisado cuál será la solución que el presidente anunciará dentro del plazo de 10 días mencionado.

Por ahora, el Distrito mantiene varias opciones dentro de su planificación de acueducto y alcantarillado, mientras espera conocer la propuesta definitiva del Ejecutivo.

La crisis de abastecimiento de agua ha sido uno de los problemas estructurales más persistentes de Santa Marta, por lo que la discusión actual se concentra en encontrar una solución de largo plazo y no únicamente medidas temporales.

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El alcalde dejó claro que la relación con el Gobierno nacional continúa abierta y que existe interlocución directa con el presidente.

La expectativa ahora está puesta en el anuncio que hará De la Espriella y en la forma en que esa propuesta se articule con los proyectos locales ya planteados.

Mientras tanto, la administración distrital seguirá avanzando con sus propias alternativas, entre ellas El Curval, que Pinedo presentó como uno de los proyectos clave para mejorar la capacidad de abastecimiento de la ciudad.