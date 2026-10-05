Colombia

María Elvira Salazar aseguró que Abelardo de la Espriella fortalecerá los vínculos entre Colombia y Estados Unidos: “Viene con una mano dura”

La representante republicana afirmó que el actual jefe de Estado colombiano abrirá una etapa de mayor cooperación bilateral y promovió la llegada de manufacturas al país

María Elvira Salazar habló de empleo e inversión en Colombia junto a la comunidad migrante en Miami - crédito @MaElviraSalazar/X

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La congresista republicana María Elvira Salazar afirmó que la actual presidencia de Abelardo de la Espriella abrirá una nueva etapa en la relación entre Colombia y Estados Unidos, durante un encuentro con integrantes de la comunidad colombiana del sur de Florida.

En una publicación difundida el domingo 4 de octubre de 2026, Salazar señaló que compartió con colombianos residentes en esa zona de Estados Unidos para hablar sobre el futuro del país sudamericano. “Fue un gusto compartir con nuestra comunidad colombiana del sur de la Florida y hablar de lo que viene para Colombia”, escribió.

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La legisladora, representante de Florida en la Cámara de Representantes, sostuvo que Colombia ocupa un lugar central en sus prioridades políticas desde que llegó al Congreso. En ese sentido, vinculó su actividad legislativa en Washington con los asuntos que, según afirmó, preocupan a los migrantes colombianos radicados en Miami.

“Colombia vive en mi corazón y, desde hace años, también ha estado entre mis prioridades en el Congreso”, manifestó Salazar en el mensaje publicado en su cuenta de X.

María Elvira Salazar respaldó a Abelardo de la Espriella en un encuentro con colombianos en Florida - crédito @MaElviraSalazar/X
María Elvira Salazar respaldó a Abelardo de la Espriella en un encuentro con colombianos en Florida - crédito @MaElviraSalazar/X

La congresista planteó que el vínculo bilateral se fortalecerá en el gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella. “Con el presidente Abelardo de la Espriella comienza una nueva etapa para fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos y convertirla en resultados concretos”, afirmó.

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Salazar también hizo referencia a la conexión de los colombianos que viven fuera de su país con los acontecimientos políticos y económicos nacionales. Según expresó, quienes se instalaron en el sur de Florida mantienen una relación cercana con Colombia, pese a la distancia.

“Para los miles de colombianos que hoy llaman a Miami su hogar, lo que pasa en Colombia nunca se siente lejano”, indicó. La representante añadió que mantendrá esa agenda desde distintos espacios institucionales: “Desde Miami hasta Washington, seguiré llevando su voz conmigo”.

Salazar habló de industria y empleo en Colombia

La publicación estuvo acompañada por un video en el que la congresista se refirió a las posibilidades económicas de Colombia y a las propuestas que, según dijo, podría impulsar De la Espriella.

Salazar afirmó que ha visitado Colombia en varias oportunidades y que identificó condiciones para captar inversiones productivas. En particular, mencionó la llegada de manufacturas y empresas que, a su juicio, podrían ampliar la oferta laboral dentro del país.

María Elvira Salazar dijo que Abelardo de la Espriella impulsará un cambio frente al gobierno de Gustavo Petro - crédito Lenin Nolly/EFE - Luisa Gonzalez/REUTERS
María Elvira Salazar dijo que Abelardo de la Espriella impulsará un cambio frente al gobierno de Gustavo Petro - crédito Lenin Nolly/EFE - Luisa Gonzalez/REUTERS

“Ustedes tienen este gran potencial para que ese gran país pueda atraer manufactura”, sostuvo ante los asistentes. La legisladora vinculó esa posibilidad con “progreso económico” y estabilidad.

En su intervención, la congresista señaló que las compañías que se instalen en Colombia podrían absorber mano de obra local. Bajo esa perspectiva, planteó que el crecimiento de la actividad empresarial reduciría la necesidad de que ciudadanos colombianos migren en busca de oportunidades.

Salazar atribuyó esa posibilidad a las propuestas de De la Espriella. “Que toda esa empresa absorba la mano de obra y que no se tenga que ir nadie del país”, expresó.

La representante republicana volvió a mencionar su vínculo personal con Colombia y aseguró que el actual presidente tendría una posición firme frente a las políticas del expresidente Gustavo Petro. “Abelardo de la Espriella viene con una mano dura”, afirmó.

Además, indicó que espera una reversión de las decisiones adoptadas durante la pasada administración de Petro. Salazar sostuvo que los demócratas estadounidenses “adoraban a Petro”, aunque no precisó a qué sectores o referentes del partido se refería.

María Elvira Salazar pidió fortalecer la relación bilateral con un gobierno de De la Espriella - crédito Lenin Nolly/EFE
María Elvira Salazar pidió fortalecer la relación bilateral con un gobierno de De la Espriella - crédito Lenin Nolly/EFE

Colombianos residentes en Florida destacaron trabajo político de María Elvira Salazar

Durante el encuentro, varias asistentes colombianas valoraron la actuación de Salazar en asuntos vinculados con la población hispana y la comunidad migrante.

Una de ellas aseguró que los colombianos están “muy agradecidos” con la congresista por el respaldo que, según consideró, ha brindado a sus compatriotas. También le atribuyó gestiones en temas de salud, economía e inmigración.

“Ha estado pendiente de las familias”, afirmó la mujer, quien destacó la cercanía de Salazar con los residentes de origen colombiano en el área de Miami.

Otra participante definió a la legisladora como una dirigente “coherente” entre sus declaraciones y sus compromisos públicos. También señaló que Salazar apoya a los colombianos y ha defendido “la libertad de los latinos”.

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