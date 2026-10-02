Más de 1.100 sismos en 11 días sacudieron Chaparral, Tolima: el SGC explicó por qué se registró esta secuencia inédita en la zona

El Servicio Geológico Colombiano registró más de 1.100 sismos en Chaparral, Tolima, entre el 20 y el 30 de septiembre de 2026 - créditoImagen Ilustrativa Infobae

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Entre el 20 y el 30 de septiembre de 2026, Chaparral, Tolima, registró más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0, una cifra que llevó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) a reforzar el análisis de una secuencia sin precedentes documentados en esa zona desde la puesta en marcha de la Red Sismológica Nacional de Colombia (Rsnc), en junio de 1993.

Los movimientos se concentraron en el noroccidente del municipio y fueron percibidos por habitantes de Chaparral y otras localidades cercanas. Durante los 11 días analizados, la entidad recibió más de 15.000 reportes ciudadanos a través de la aplicación Sismo Sentido. De ese total, los usuarios indicaron haber sentido 482 eventos.

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El SGC señaló que aún no ha determinado el origen de la secuencia. Sus equipos técnicos revisan los datos de las estaciones de monitoreo, la información reunida en campo y los reportes enviados por la población para caracterizar el fenómeno y establecer si está vinculado con fallas geológicas de la zona u otros procesos.

La secuencia superó en días los registros acumulados durante más de tres décadas

La actual actividad sísmica contrasta con los antecedentes instrumentales de la zona. Entre el inicio de operaciones de la Rsnc, en 1993, y el 19 de septiembre de 2026, la red había localizado 178 sismos de magnitud igual o superior a 2,0 en el mismo sector de Chaparral.

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La ciudadanía envió más de 15.000 reportes a la aplicación Sismo Sentido para aportar datos sobre la intensidad de los temblores - crédito serviciogeologicocolombiano / Instagram

En apenas 11 días, la cifra superó ampliamente ese acumulado histórico. El SGC afirmó que no había documentado una secuencia con estas características en el municipio desde que opera su red de vigilancia sísmica.

La mayor magnitud registrada hasta el 30 de septiembre fue de 4,5 Mw, correspondiente a dos temblores ocurridos el 23 y el 26 de septiembre. La intensidad máxima estimada alcanzó el nivel cinco, de acuerdo con la información obtenida mediante Sismo Sentido y los análisis preliminares de la entidad.

La intensidad sísmica mide los efectos de un terremoto en un lugar determinado, como la percepción de las personas o los daños que puede producir en estructuras. La magnitud, en cambio, corresponde a la energía liberada en el foco del movimiento. Por esa razón, un mismo sismo puede tener distintas intensidades según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

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Más de 15.000 reportes ciudadanos ayudan a medir los efectos de los temblores

Los informes enviados mediante Sismo Sentido se convirtieron en una de las fuentes de información para seguir la evolución de la actividad. La herramienta permite a las personas informar dónde sintieron un movimiento, con qué intensidad y qué efectos observaron.

La secuencia sísmica en el noroccidente de Chaparral alcanzó una magnitud máxima de 4,5 Mw en dos eventos distintos - crédito serviciogeologicocolombiano / Instagram

Según el SGC, esos datos complementan los registros técnicos de la Red Sismológica Nacional de Colombia y las observaciones recopiladas por los equipos desplegados en el territorio. La información sirve para estimar con rapidez la intensidad de los sismos, identificar las áreas donde fueron percibidos y aportar elementos a los modelos de amenaza y riesgo sísmico.

La entidad indicó que su equipo científico evalúa de forma permanente los datos disponibles. El análisis incluye la localización de los eventos, sus magnitudes, profundidades y distribución geográfica, además de los reportes de la comunidad.

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El SGC también emite desde el 22 de septiembre un boletín diario sobre la actividad sísmica destacada en Colombia. Ese informe incluye la evolución de la secuencia de Chaparral y otras registradas después del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto de 2026.

Los terremotos con mayores daños históricos en Chaparral tuvieron epicentro en Huila

Como parte de la evaluación, el Grupo de Evaluación de Amenaza y Riesgo Geológico de la Dirección de Geoamenazas revisó los principales antecedentes sísmicos que afectaron a Chaparral. El análisis identificó que los terremotos con consecuencias más graves para el municipio no tuvieron su epicentro en territorio tolimense, sino en el departamento del Huila.

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La cantidad de temblores en 11 días superó el acumulado de 178 sismos registrados en la zona durante más de tres décadas - crédito serviciogeologicocolombiano / Instagram

Uno de los casos ocurrió el 16 de noviembre de 1827. El sismo tuvo una magnitud estimada de 7,1 y su epicentro se ubicó al sur del Huila. De acuerdo con los registros históricos examinados por el SGC, el nivel de destrucción y los movimientos en masa que siguieron al terremoto llevaron a la reubicación de la población.

El otro antecedente corresponde al 9 de febrero de 1967, cuando un terremoto de magnitud 7,0, localizado en el norte del Huila, provocó daños graves en más de 100 viviendas de Chaparral. El movimiento también afectó la escuela, el hospital y la iglesia del municipio.

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El SGC encontró además registros de dos sismos de magnitud 5,3 Mw, ocurridos en 2007 y 2009, en el área donde ahora se concentra la secuencia. Esos antecedentes forman parte de la revisión técnica, aunque la entidad no ha establecido todavía una relación directa entre aquellos eventos y la actividad iniciada el 20 de septiembre.

El Servicio Geológico Colombiano informó que la actividad registrada entre el 20 y el 21 de septiembre superó el promedio de las últimas semanas y mantendrá vigilancia sobre la zona - crédito SGC/X

El SGC mantiene el monitoreo mientras estudia las causas de la actividad

El organismo científico insistió en que el seguimiento continúa y que aún requiere más información para determinar con mayor precisión qué provoca la concentración de sismos en Chaparral. La evaluación se mantiene con los instrumentos de la Rsnc, los datos de campo y la participación ciudadana por medio de Sismo Sentido.

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Hasta el momento, el SGC no ha informado una causa definitiva para la secuencia. La entidad recomendó consultar sus boletines diarios y canales oficiales para conocer la evolución de los movimientos registrados en Tolima y en otras regiones del país.