Colombia

Qué hacer en las vacaciones escolares de Bogotá: parques gratuitos y experiencias en el Planetario desde el 3 octubre

El Idrd organizará talleres recreativos sin costo para estudiantes entre seis y diecisiete años durante el receso, incluyendo clases para manejar bicicleta en escenarios habilitados de 19 localidades capitalinas

Ilustración en acuarela de varios niños jugando sobre el césped de un parque con bloques coloridos y edificios al fondo.
Las jornadas estarán dirigidas a participantes de 6 a 17 años, con juegos, ejercicio y actividades en parques de distintas localidades durante el receso de los colegios oficiales de la capital - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá tendrán vacaciones entre el lunes 5 y el lunes 12 de octubre de 2026. Durante el receso, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) ofrecerá Vacaciones Recreativas gratuitas para niños y adolescentes de 6 a 17 años, con actividades de juego, actividad física y formación en bicicleta en parques de distintas localidades.

La inscripción será presencial el sábado 3 de octubre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en los parques habilitados y hasta completar los cupos disponibles. El trámite debe hacerlo una persona adulta responsable, que deberá presentar los documentos exigidos por el Idrd.

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Las actividades se realizarán del 5 al 10 de octubre

La programación de Vacaciones Recreativas está prevista entre el 3 y el 10 de octubre, con jornadas de recreación para dos grupos de edad: infancia, entre 6 y 11 años, y adolescencia, entre 12 y 17 años. Las actividades regulares se desarrollarán del lunes 5 al viernes 9, en dos horarios independientes: de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

El sábado 10 de octubre habrá una sola jornada, de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. La oferta incluye espacios de juego y ejercicio guiados por profesionales, con el objetivo de promover el aprovechamiento del tiempo libre durante la pausa escolar.

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Una niña salta en el aire sobre fichas verdes de dominó gigante dispuestas en un campo de césped en un parque
La inscripción para las Vacaciones Recreativas gratuitas del Idrd se realizará de forma presencial el sábado 3 de octubre - crédito Idrd

Una de las novedades será la integración de la Escuela de la Bicicleta, que funcionará del 5 al 10 de octubre. El programa está dirigido tanto a quienes quieren aprender a montar desde cero como a participantes que ya usan bicicleta y buscan mejorar sus habilidades.

La formación abordará el uso de elementos de protección, medidas de autocuidado y normas viales para circular de forma responsable por ciclorrutas y la Ciclovía. Daniel García Cañón, director del Idrd, indicó que la iniciativa busca que niñas, niños y jóvenes aprendan a utilizar la bicicleta de manera “segura, responsable y autónoma”.

Estos son los documentos para completar la inscripción

Las familias interesadas deben acudir el 3 de octubre al parque que corresponda a la edad del participante. Para formalizar la inscripción, deberán llevar:

  • Certificación activa de EPS o del régimen subsidiado de salud, expedida con máximo 30 días de anterioridad.
  • Fotocopia del documento de identidad o del registro civil del participante.
  • Consentimiento informado, que será entregado para diligenciar en el lugar de inscripción.

Los cupos se asignarán por orden de llegada hasta completar la disponibilidad de cada escenario. Las actividades para la categoría de infancia estarán disponibles en parques de 19 localidades, mientras que la programación para adolescentes se concentrará en cuatro puntos.

Una niña salta en el aire sobre fichas verdes de dominó gigante dispuestas en un campo de césped en un parque
Las jornadas recreativas para la niñez y la juventud se llevarán a cabo en dos horarios independientes del 5 al 10 de octubre - crédito Idrd

Los parques para participantes entre 6 y 11 años

La oferta estará disponible en distintos parques y escenarios de la ciudad:

  • Usaquén: parques Alta Blanca y Urbanización Codabas.
  • Chapinero: parque Sucre o Hippies.
  • Santa Fe: parque Tercer Milenio.
  • San Cristóbal: parque Gaitán Cortés.
  • Usme: parque La Aurora II.
  • Tunjuelito: Cefe Tunal.
  • Bosa: parque Clarelandia.
  • Kennedy: parques Dindalito Bellavista y Cayetano Cañizales.
  • Fontibón: parque Atahualpa.
  • Engativá: parque Simón Bolívar, en el sector de la Unidad Deportiva El Salitre.
  • Suba: Cefe Cometas y parque La Gaitana.
  • Barrios Unidos: parque Alcázares.
  • Teusaquillo: parque Santa Marta.
  • Los Mártires: parque El Renacimiento.
  • Antonio Nariño: parque La Fragua.
  • Puente Aranda: parque Milenta Tejar San Eusebio.
  • La Candelaria: Polideportivo Nueva Santafé.
  • Rafael Uribe Uribe: Bosque San Carlos y parque Estadio Olaya Herrera.
  • Ciudad Bolívar: parques Sierra Morena y Urbanización La Estancia.

Cada localidad contará con un correo de contacto de su gestor o gestora de recreación, que atenderá las inquietudes sobre los puntos habilitados.

VACACIONES RECREATIVAS, PARQUE EL TREBOL Lina Gasca. Cortesía: IDRD
Los programas para la infancia de 6 a 11 años estarán disponibles en parques ubicados en 19 localidades distritales - crédito Idrd

Cuatro escenarios recibirán a adolescentes de 12 a 17 años

La categoría de adolescencia tendrá actividades en el Cefe San Cristóbal, en la localidad de San Cristóbal; el parque Timiza, en Kennedy; el parque San Andrés, en Engativá; y Fontanar del Río, en Suba. Los requisitos documentales, la fecha de inscripción y el sistema de asignación de cupos son los mismos establecidos para la categoría de infancia.

El lunes 12 de octubre será festivo, por lo que las clases en los colegios distritales se reanudarán el martes 13, de acuerdo con el horario habitual de cada institución. El segundo semestre académico continuará hasta el 30 de noviembre de 2026, antes del receso de fin de año y del inicio del calendario escolar de 2027.

El Planetario tendrá charlas con boletería durante el receso

El Planetario de Bogotá también programó experiencias para familias durante octubre, aunque esta oferta no es gratuita. Cada ingreso cuesta $ 30.000 más el servicio de TuBoleta e incluye una charla bajo el domo, acceso a las salas interactivas y una actividad práctica.

El Planetario de Bogotá organiza un evento nocturno con actividades culturales y científicas disponibles para toda la familia - crédito Planetario de Bogotá
El Planetario de Bogotá ofrecerá experiencias temáticas pagas con acceso a salas interactivas durante el receso - crédito Planetario de Bogotá

Entre el 5 y el 9 de octubre se realizará la experiencia Constelaciones y dibujos en el cielo a las 12:00 p. m. La agenda también contempla Un viaje por el Sistema Solar, del 6 al 9 de octubre a las 2:00 p. m., y Las tormentas del Sol, del 6 al 8 de octubre a las 4:00 p. m. Estas dos últimas actividades tendrán funciones adicionales el 25 y el 23 de octubre, respectivamente.

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