México

“Me gusta ver cosas de fondo”: Calderón ignora reaparición de AMLO e ironiza sobre interés en mesaje del expresidente

El expresidente panista pidió entre risas que le platiquen de qué trató el mensaje de López Obrador

Felipe Calderón admitió la colusión del narco durante su gobierno. (CAPP)
Felipe Calderón admitió la colusión del narco durante su gobierno. (CAPP)
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El expresidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que no vio el mensaje que publicó el mieprcoels pasado el exmandatario morenista, Andrés Manuel López Obrador, en el cual presentó su nuevo libro llamado ‘Pueblo’ y habló sobre las distintas etapas de la historia de México, entre estas los gobiernos liderados por los partidos PRI y PAN.

Al ser cuestionado sobre su opinión respecto al video de López Obrador, el exmandatario de oposición respondió con ironía que se lo perdió pese a su ‘interés’ por “las cosas de fondo”.

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“Híjole, no, me lo perdí, me lo perdí. Mira que yo estaba superinteresado, ya sabes cómo me gustan las cosas de fondo, pero pues no, ahora sí que no tuve chance”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula.

Calderón Hinojosa siguió su burla pidiendo, entre risas, que le platiquen de qué trató el mensaje de López Obrador, afirmando con tono sarcástico que “debe haber estado muy bueno”.

“Pero ahí me lo platica, ¿no? Este, este, debe haber estado muy bueno, ¿no, o qué?“, concluyó riéndose.

AMLO reaparece para presentar nuevo libro

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció el 30 de septiembre pasado para presentar Pueblo, su nuevo libro sobre la historia política de México.

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En un video pubicado en redes sociales, explicó que al principio pensó llamarlo Gloria, pero eligió Pueblo porque consideró que ese término sintetizaba el papel central de la ciudadanía en una democracia auténtica.

En su mensaje, sostuvo que el pueblo tenía la autoridad y reconoció que esa idea podía causar molestia entre algunos sectores.

El anuncio retomó una noción que utilizó durante su carrera política y su gobierno: las decisiones públicas debían tomar como referencia principal a la población.

Minutos después, difundió un video desde la quinta de Palenque, Chiapas, donde dijo que vivía tras dejar la Presidencia en 2024.

Afirmó que se encontraba contento y feliz en su retiro, y reiteró que se había jubilado de la política luego de casi 50 años de actividad en causas de justicia, democracia y transformación.

López Obrador señaló que Pueblo continuaría la reflexión iniciada con Grandeza, libro publicado previamente sobre la riqueza cultural, las raíces, los valores y la espiritualidad de México.

Según explicó, ambas obras integraban un mismo proyecto para desarrollar el llamado Humanismo Mexicano, que vinculó con la Cuarta Transformación y con el principio de priorizar a los sectores más pobres.

La reaparición ocurrió tras meses de presencia pública limitada. En noviembre de 2025, presentó Grandeza desde Palenque; el 3 de junio de 2026, publicó una carta sobre la relación entre México y Estados Unidos, en la que respaldó a Claudia Sheinbaum y cuestionó acciones del gobierno estadounidense.

El regreso a X coincidió con un reporte de The New York Times sobre acusaciones que relacionaban a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, con crimen organizado y contrabando de combustible. López Obrador no abordó esas versiones y concentró el mensaje en el libro.

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