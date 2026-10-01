BTS llegó a Bogotá y ARMY lanza un llamado a los medios: “Informar sobre BTS, sí. Informar dónde están, no”

BTS llegó a Bogotá este 30 de septiembre para sus conciertos del 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín. - crédito visualesIA Infobae

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BTS llegó este miércoles 30 de septiembre a Bogotá para cumplir con la agenda relacionada con sus conciertos del 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La llegada de los siete integrantes llevó a la Unión de Fanbases de Colombia a solicitar a los medios de comunicación que no divulguen información sobre su ubicación ni sus movimientos durante la estadía en la capital.

El llamado fue difundido inicialmente por la cuenta Army Bogotá y Army Colombia, a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación. En el documento, las fanbases señalaron que la divulgación de información sobre los lugares donde se encuentra la agrupación puede generar situaciones que comprometan la seguridad de los integrantes, su equipo de trabajo y otras personas.

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El pronunciamiento se produjo después de que, según la organización, Noticias Caracol transmitiera en vivo desde el exterior del hotel donde se hospeda BTS, en el norte de Bogotá, y anunciara dicha transmisión a través de sus redes sociales.

ARMY pidió a los medios no revelar dónde está BTS

En el comunicado, la Unión de Fanbases de Colombia cuestionó la divulgación de información sobre la ubicación del grupo y señaló que “informar en tiempo real dónde están o dónde se alojan pone en riesgo su seguridad, la de su equipo y la de la ciudadanía, y puede provocar aglomeraciones y situaciones peligrosas”.

La organización hizo una solicitud concreta a los medios: “Retirar los contenidos que revelen la ubicación o los movimientos del grupo”, además de no realizar transmisiones en vivo desde aeropuertos, hoteles o lugares donde se encuentre la agrupación.

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Las fanbases también pidieron que la cobertura de la visita se realice sin comprometer la seguridad de los integrantes de BTS ni de las personas que los acompañan.

El comunicado reconoce que la visita de la agrupación es de interés para el público, pero plantea que la información relacionada con sus espacios privados no debe formar parte de la cobertura.

“Informar sobre BTS es bienvenido. Informar dónde están, no”, concluyó la Unión de Fanbases de Colombia.

Army Bogotá pidió a los medios evitar la divulgación de información sobre la ubicación y los movimientos de BTS durante su estadía. - crédito @ARMYBogotaCol/X

El llamado también fue dirigido a ARMY

La petición no estuvo dirigida únicamente a los medios de comunicación. La Unión de Fanbases de Colombia pidió a los seguidores de BTS “no compartir, reenviar ni comentar información que revele dónde está el grupo”.

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También solicitó a la comunidad no acudir al aeropuerto, al hotel ni a lugares donde se presuma que puedan encontrarse los integrantes durante su visita a Bogotá.

En el mismo sentido, pidió “respetar su tranquilidad y la de las personas que los acompañan” y recomendó reportar en las plataformas digitales las publicaciones que compartan información privada de BTS, sin acosar ni atacar a quienes las hayan realizado.

El llamado se produce el mismo día en que los siete integrantes llegaron a la capital colombiana. La solicitud de las fanbases está relacionada específicamente con la difusión de información sobre ubicaciones y movimientos privados, mientras que los conciertos y demás actividades públicas de la agrupación continúan siendo objeto de cobertura.

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Fanbases cuestionaron la cobertura en hoteles

En otra publicación, Army Bogotá se refirió directamente a los medios que permanecen en las inmediaciones del hotel donde se encuentra BTS.

La cuenta señaló que los medios tienen derecho a cubrir la visita de la agrupación, sus conciertos y sus actividades públicas, pero pidió diferenciar esa cobertura de la divulgación de momentos relacionados con la esfera privada de los integrantes.

“BTS es un grupo de figuras públicas, pero también tiene derecho a contar con espacios privados durante su estadía”, señaló la cuenta.

En esa misma publicación, la organización se dirigió medios que, según indicó, podrían estar cubriendo la visita.

Posteriormente, Army Bogotá publicó otro mensaje dirigido a Citytv, en el que solicitó que la cobertura se concentre en los eventos oficiales y pidió respetar la privacidad de los integrantes.

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La cuenta Army Bogotá cuestionó la presencia de medios en las inmediaciones del hotel donde se encuentra la agrupación surcoreana. - crédito @ARMYBogotaCol/X

BTS se presentará el 2 y 3 de octubre en El Campín

La llegada de los siete integrantes a Bogotá se produce antes de las dos presentaciones programadas en la capital.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentarán el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, en el marco del BTS World Tour ‘ARIRANG’.

De acuerdo con la información incluida en el decreto de la Alcaldía de Bogotá, esta será la primera vez que Bogotá hace parte de una gira mundial de la agrupación surcoreana.

La visita también motivó una declaratoria oficial por parte de la administración distrital.

Bogotá declaró a BTS Huésped de Honor

El mismo 30 de septiembre de 2026, la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 413, mediante el cual declaró Huésped de Honor de la ciudad al grupo musical y artístico surcoreano Bangtan Sonyeondan (BTS).

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El documento fue firmado por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, y el secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila.

El decreto reconoce la trayectoria de BTS desde su creación en 2013 y señala su contribución a la proyección internacional de la música y la cultura surcoreanas.

La administración distrital también destacó en el documento la influencia de la agrupación entre las juventudes y la existencia de una comunidad internacional de seguidores conocida como ARMY.

BTS recibirá la distinción de Huéspedes de Honor durante su primera visita a Colombia - crédito @visitbogota.co/ Instagram

Según el decreto, la presentación de BTS en Bogotá representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de la capital como escenario de industrias culturales y creativas y de eventos de talla mundial.

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El documento también menciona los vínculos entre Colombia y Corea del Sur, cuyos gobiernos establecieron relaciones diplomáticas en 1962, así como los intercambios culturales entre ambos países.

La declaratoria establece que el alcalde hará entrega de una copia del decreto a BTS durante una ceremonia especial.