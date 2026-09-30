Fue diputado desde la televisión: el día que Jorge Kahwagi burló a la política mexicana para entrar a Big Brother VIP

Jorge Kahwagi Macari

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Jorge Kahwagi Macari tuvo una participación poco convencional en Big Brother VIP. En 2004, cuando todavía era diputado federal, decidió solicitar licencia para incorporarse al reality, una determinación que rápidamente generó cuestionamientos en el ámbito político. Su incursión televisiva no pasó inadvertida y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más singulares de su trayectoria.

Aquella temporada reunió a 18 participantes provenientes de diferentes ámbitos del entretenimiento. Entre ellos estaban Roxana Castellanos, Sergio Mayer, Fabiola Campomanes, Héctor Sandarti, Paty Muñoz, Carlos Espejel, Patricio Borghetti, Martha Julia, Mariana Ávila, Poncho Vera, Mauricio Castillo, El Borrego Nava, Sharis Cid, Érika Zaba, Niurka Marcos, Cecilia Gutiérrez y Ramón Cabrer.

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Con Verónica Castro al frente de la conducción, el programa colocó a Kahwagi en un escenario completamente diferente al de la política y el boxeo. Mientras avanzaban las expulsiones y la convivencia quedaba expuesta ante las cámaras, el entonces diputado consiguió mantenerse hasta la última etapa y terminó ocupando el tercer lugar.

El salto de la Cámara de Diputados a la televisión

Su paso como pugilista profesional lo llevó a pelear en varios rings importantes dentro del medio. (Redes sociales)

La llegada de Kahwagi al programa provocó polémica desde antes de que terminara su participación. El motivo era evidente: no se trataba simplemente de un famoso entrando a un reality. En ese momento, Kahwagi tenía una curul como diputado federal y pidió licencia para ausentarse temporalmente de sus responsabilidades.

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El trámite de esa licencia todavía se encontraba en proceso cuando comenzó su participación, circunstancia que provocó críticas de algunos legisladores. La decisión de abandonar temporalmente el trabajo parlamentario para encerrarse en una casa vigilada por cámaras fue considerada por sus detractores como una situación cuestionable.

La televisión, así, se convirtió en una nueva plataforma para un personaje que ya tenía presencia en otros ámbitos. La polémica política quedó mezclada con la dinámica del reality y terminó convirtiendo su ingreso en uno de los temas alrededor de aquella edición.

Una casa con 18 famosos y un final inesperado

Jorge Kahwagi Macari

Kahwagi compartió la experiencia con un elenco integrado por actores, conductores, cantantes, modelos y otras figuras conocidas de la televisión. Roxana Castellanos encabezó la competencia al convertirse en la ganadora, mientras Sergio Mayer consiguió el segundo lugar y Kahwagi terminó tercero.

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Fabiola Campomanes completó el grupo de finalistas. Detrás de ellos fueron quedando los demás participantes: Héctor Sandarti, Paty Muñoz, Carlos Espejel, Patricio Borghetti, Martha Julia, Mariana Ávila, Poncho Vera, Mauricio Castillo, El Borrego Nava, Sharis Cid, Érika Zaba, Cecilia Gutiérrez y Ramón Cabrer. Niurka Marcos, por su parte, fue expulsada disciplinariamente.

La diversidad del elenco hizo que Kahwagi tuviera que convivir con personalidades procedentes de mundos distintos al suyo. Su presencia destacaba especialmente porque, además de empresario y político, había construido una carrera como boxeador profesional. En la casa, sin embargo, todos quedaron sujetos a las mismas reglas del formato y al seguimiento constante del público.

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El episodio televisivo que quedó ligado a su historia

(Especial)

La participación en Big Brother VIP ocurrió en una etapa en la que Kahwagi combinaba distintas facetas públicas. En el boxeo profesional disputó 11 peleas entre 2001 y 2005, todas ganadas por nocaut. En 2002 fue campeón mexicano de peso crucero y consiguió títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

Su carrera política tampoco terminó con el reality. Después de su primera etapa como diputado, volvió a ocupar una curul entre 2009 y 2012. También desempeñó cargos dentro de Nueva Alianza, donde fue secretario general y presidente.

En 2019 informó que había sufrido una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana. Después redujo sus apariciones públicas y su cuenta de X dejó de registrar actividad desde ese año.

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Su muerte a los 58 años fue confirmada mediante mensajes de despedida publicados por Roberto Palazuelos y Manuel Velasco. No se informó públicamente la causa ni el lugar del fallecimiento.

Años después de aquella edición, el paso de Kahwagi por Big Brother VIP permanece como una de las etapas más llamativas de su vida pública. El político que dejó temporalmente la Cámara para entrar a un reality terminó compartiendo pantalla con 17 figuras del espectáculo.