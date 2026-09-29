VIDEOS: Así impactó el huracán Polo al tocar tierra como categoría 2 en Comondú, Baja California Sur

Videos documentan el momento exacto del impacto en Ciudad Constitución, La Purísima y Puerto Adolfo López Mateos. (Captura de pantalla)

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El huracán Polo ingresó a tierra aproximadamente a las 00:00 horas de este martes 29 de septiembre como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, en las inmediaciones de Las Barrancas, localidad del municipio de Comondú, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205 km/h, según el Aviso Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sistema llegó a tierra firme después de golpear durante horas como categoría 3 la zona costera de Comondú, con oleaje que rompió un bordo de contención en Puerto San Carlos.

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El momento del impacto: videos muestran el ojo del huracán cruzando Ciudad Constitución

Huracán Polo golpeó con furia el Puerto Adolfo López Mateos esta noche en el municipio de Comondú. (X/@RdmRevista)

Videos que comenzaron a circular en redes sociales documentaron el momento del impacto en Ciudad Constitución, cabecera de Comondú, luego de que el fenómeno cruzara tierra firme al sur de Las Barrancas. Las imágenes muestran lámparas del alumbrado público, automóviles y árboles moviéndose por la fuerza del viento.

La Purísima, en Comondú, enfrenta condiciones extremas por las intensas lluvias y fuertes vientos asociados al paso del huracán Polo. (X/@vuelomagazine1)

En una transmisión en vivo en Nmás se documentó también que en la avenida principal de la ciudad se estaban desprendiendo estructuras de un banco y de un restaurante.

En La Purísima, otra localidad del municipio de Comondú, videos publicados muestran las condiciones extremas generadas por las intensas lluvias y los fuertes vientos asociados al paso de Polo. En el Puerto Adolfo López Mateos, también dentro del municipio, el sistema golpeó con furia la comunidad durante la noche del lunes.

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El huracán Polo de categoría 2 tocó tierra en Comondú, Baja California Sur. Así se sintieron las ráfagas de viento.

Antes del impacto: Polo como categoría 3 rompió un bordo de contención en Puerto San Carlos

Durante la tarde y noche del lunes 28 de septiembre, Polo se mantuvo como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 222 km/h, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Marina (Semar). En ese lapso, el oleaje generado por el sistema provocó la ruptura de un bordo de contención de más de tres metros de altura en Puerto San Carlos, comunidad costera del municipio de Comondú.

El agua de mar avanzó sobre calles y viviendas de esa localidad. La estructura dañada había sido reforzada a mediados de agosto de 2026 por el Ayuntamiento de Comondú, encabezado por el alcalde Roberto Pantoja Castro, como parte de las acciones preventivas ante la temporada de huracanes.

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Malecón de Loreto mientras el huracán Polo se acerca a Baja California Sur, en Loreto, México, 28 de septiembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

“Nos encontramos en Puerto San Carlos apoyando a la Policía Estatal y la dirección de Ecología. Es tiempo de evacuar, estamos a tiempo. Si requieres el apoyo, aquí estamos”, informó Protección Civil de Comondú.

Las viviendas cercanas a las costas también registraron inundaciones antes de la llegada del huracán, por lo que las personas fueron invitadas a trasladarse a refugios, mientras que algunas optaron por resguardarse en pisos superiores.

Conagua pronostica lluvias torrenciales y oleaje de hasta 10 metros

Con Polo ya en tierra como categoría 2, su centro se localiza a 130 kilómetros al norte de Cabo San Lázaro y a 115 kilómetros al sur de Mulegé, Baja California Sur, y se desplaza hacia el noreste a 20 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte oficial de Conagua. El sistema mantiene vientos sostenidos de 170 a 190 kilómetros por hora con rachas de 220 a 240 en Baja California Sur.

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Huracán Polo categoría 2

Conagua mantiene el pronóstico de lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros para las próximas horas en el centro de Baja California Sur y la costa y sur de Sonora, con riesgo de deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos en zonas bajas. La dependencia reporta además oleaje de entre 8 y 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur y una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros en el centro de la entidad.

Se mantiene una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y desde Loreto hasta San Juan Bautista, en Baja California Sur, además de Bahía de Kino hasta Huatabampito, en Sonora. Conagua exhortó a la población a seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de Protección Civil ante el paso del remanente del sistema.

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