Turista murió tras caer del cuarto piso en Santa Marta: testigo contó qué habría ocurrido con su esposa

Carlos Jahibeth Sánchez Barboza, oriundo de Ocaña, era conocido en el municipio por su trayectoria como agente de tránsito de la administración local. - crédito Colprensa y Alcaldía de Ocaña

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El turista Carlos Jahibeth Sánchez Barboza, oriundo de Ocaña, Norte de Santander, murió en la madrugada del sábado 26 de septiembre luego de caer desde el cuarto piso del Hotel Velero, ubicado en el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta. Su esposa, Yomaira Alberni Gelvis, de 40 años, también cayó y resultó gravemente herida.

De acuerdo con El Tiempo, el hecho ocurrió hacia la 1:40 de la madrugada, cuando la pareja se encontraba de paseo junto con su hija menor de edad. Los gritos de auxilio alertaron a otros huéspedes, quienes encontraron a los dos adultos después de la caída.

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Según la información entregada por ese medio, Carlos sufrió las lesiones más graves y recibió un fuerte golpe en la cabeza. El hombre fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su muerte. Yomaira, por su parte, fue llevada a la Clínica El Prado, donde permanecía bajo pronóstico reservado al cierre de la información.

La menor que acompañaba a la pareja no resultó afectada físicamente, de acuerdo con el diario.

Testigo dio otra versión sobre la caída en Santa Marta

Las circunstancias que provocaron la caída todavía deben ser establecidas por las autoridades. Una primera versión que circuló señalaba que la pareja habría tenido una discusión antes del hecho, mientras la menor se encontraba en una habitación contigua.

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Sin embargo, Semana informó que esta versión fue contradicha por una mujer que aseguró ser testigo de lo ocurrido. Según el relato difundido por ese medio, Carlos estaba cargando a su esposa cerca de una ventana cuando aparentemente ambos perdieron el equilibrio.

De acuerdo con esa versión, el hombre habría intentado sostener a Yomaira para evitar que cayera, pero ambos terminaron precipitándose desde el cuarto piso.

La testigo también aseguró que, después de la caída, Carlos alcanzó a preguntar por el estado de su esposa. Según su relato, el hombre dijo: “¿Mi esposa está bien?”. La mujer añadió que Sánchez tenía un fuerte golpe en la cabeza y que Yomaira tardó más tiempo en hablar.

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La versión corresponde al testimonio de una persona que afirmó haber presenciado el momento de la caída y no establece por sí misma las circunstancias definitivas del caso.

Las autoridades adelantan entrevistas a trabajadores y huéspedes y revisan las cámaras de seguridad del Hotel Velero para esclarecer las circunstancias del caso. - crédito Secretaría de Seguridad

Policía revisa cámaras y recoge testimonios

La Policía Metropolitana de Santa Marta adelanta las diligencias para esclarecer qué ocurrió antes de que la pareja cayera del cuarto piso.

Según El Tiempo, dentro de las actuaciones se encuentran las entrevistas a trabajadores y huéspedes del hotel, además de la revisión de las cámaras de seguridad que puedan aportar información sobre los minutos previos al hecho.

Por ahora, las autoridades no han establecido de manera definitiva si se trató de un accidente o si existió alguna otra circunstancia relacionada con la caída. Las versiones conocidas serán contrastadas con los elementos recopilados durante la investigación.

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De esta manera, tanto la hipótesis inicial sobre una posible discusión como el relato de la testigo que habló de una pérdida de equilibrio permanecen como versiones que deberán ser verificadas.

La pareja se encontraba de paseo en Santa Marta cuando ocurrió el hecho que terminó con la muerte de Carlos y dejó a Yomaira bajo pronóstico reservado. - crédito redes sociales

Carlos Sánchez era conocido en Ocaña

La muerte de Carlos Jahibeth Sánchez Barboza fue lamentada en Ocaña, municipio del que era oriundo y donde era conocido por su trayectoria como agente de tránsito.

La Alcaldía de Ocaña se pronunció tras conocerse el fallecimiento y recordó que Sánchez había trabajado durante varios años como agente de tránsito de la administración municipal, labor que desempeñó hasta algunos meses antes de su muerte.

“Desde el Gobierno Local lamentamos el sensible fallecimiento del señor Carlos Jahibeth Sánchez, conocido popularmente como Yuyo, ampliamente reconocido en Ocaña por su trayectoria, entre otras cosas, como Agente de Tránsito de la Administración Municipal”, señaló la administración municipal en su mensaje publicado en Facebook.

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La Alcaldía también expresó solidaridad con los familiares y amigos del fallecido: “Enviamos un mensaje de solidaridad y condolencias a sus familiares y amigos. Que Dios lo reciba en su santo reino y brinde paz y fortaleza a sus seres queridos”.

La Alcaldía de Ocaña lamentó el fallecimiento de Carlos Jahibeth Sánchez y expresó solidaridad con sus familiares y amigos. - crédito Alcaldía de Ocaña

Familiares piden oraciones por Yomaira Alberni

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, familiares y personas cercanas a la pareja permanecen atentos a la evolución de Yomaira Alberni Gelvis, quien continúa bajo atención médica.

Según la información proporcionada por la revista, personas cercanas a la familia han promovido cadenas de oración por la salud de la mujer, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante la caída.

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Yomaira permanece en la Clínica El Prado bajo pronóstico reservado, mientras las autoridades continúan recopilando información para establecer cómo se produjo el hecho.