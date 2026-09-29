México

Agustín Fernández borra comunicado donde pedía disculpas a mamá de Abelito

El influencer argentino eliminó el mensaje en el que ofrecía una disculpa pública tras las acusaciones de acoso surgidas después de bailar junto a Naim Darrechi con la madre de Abelito

Los fans de Nicola Porcella están furiosos con Agustín Fernández por revelar las ganancias del modelo peruano.
Tras la polémica que involucra a Naim Darrechi con la madre de Abelito, Agustín Fernández reconoció comentarios "incorrectos" durante una transmisión en vivo.
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Agustín Fernández se sumó a las disculpas públicas tras la polémica que envolvió el cumpleaños de Abelito, luego de que un video mostrara a Naim Darrechi junto con el modelo argentino bailando de forma incómoda con Cristina Romero Álvarez, madre del influencer mexicano. Fernández publicó un comunicado que horas después eliminó de su perfil.

“Ante los lamentables hechos y las faltas de respeto que vivió la señora Cristina Romero Álvarez, madre de nuestro querido Abuelito, quiero expresar públicamente mis disculpas a ella, a su hijo y a toda su familia”, escribió el creador de contenido en el comunicado difundido en redes sociales.

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Fernández admitió haber hecho declaraciones inapropiadas en una transmisión en vivo realizada en una plataforma digital. “Hice algunos comentarios que dieron incorrectos y que reconozco que no fueron apropiados. Lamento sinceramente haberlos realizado”, expresó.

El influencer subrayó que el respeto hacia las mujeres “debe ser una prioridad” y que “nadie tiene derecho a tocar el cuerpo de otra persona sin su consentimiento”. Sobre el baile que sostuvo con Cristina Romero, aclaró que existe un video que muestra el contexto del momento, pero ofreció disculpas por si su comportamiento la hizo sentir incómoda.

Agustín Fernández
El creador de contenido ofreció disculpas a la familia de Abelito por su comportamiento en el baile que generó señalamientos de acoso hacia Cristina Romero Álvarez. (@agus.fernandezr)

Asimismo realizó una trasnmisión en vivo donde declaró lo siguiente: “Vean el video de nuevo, viéndolo desde mi punto de vista que jamás fue faltarle al respeto. Siempre lo más educado posible y más con una persona mayor. (...) Siento que en el video nunca le falto al respeto, hasta me tomo de la mano con la mamá de Abelito, la estamos pasando bien... Se puede malinterpretar que está pasando algo más por mí más allá de que estuve ahí en la escena. No era consciente de que estaba pasando otra cosa”.

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Naim Darrechi admite el error en transmisión por Kick

El influencer español había ofrecido una primera disculpa horas antes durante una transmisión en la plataforma Kick. “Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito, sin saber que era la mamá de Abelito. No fue algo que estuvo bien”, reconoció.

Darrechi añadió una reflexión personal sobre el límite que cruzó esa noche. “No me gustaría que hicieran eso con mi mamá. Estuvo fatal, lo siento”, dijo en la transmisión.

Un fragmento de conversación privada con otro creador, identificado como Suavecito, se filtró después y añadió tensión al caso. En ese diálogo, Darrechi describió el contacto físico con una frase que se volvió viral: “le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.

Naim Darrechi pide disculpas a Abelito (Instagram)
Naim Darrechi pide disculpas a Abelito (Instagram)

Abelito deslinda a su familia sin nombrar directamente al español

Abel Sáenz, conocido como Abelito, respondió a través de sus historias de Instagram horas después del festejo, celebrado el domingo 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo. “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”, escribió.

El creador de contenido explicó que abrir las puertas de su fiesta al público responde a la intención de “agradecer un año más de vida”, no para que terceros “quieran lucirse o armar su teatro”. Naim Darrechi ni siquiera figuraba en la lista original de invitados.

Abelito admitió cierta limitación para actuar en el momento de los hechos. “Gracias a Dios no actué como me hubiera gustado haberlo hecho y si no fue así fue porque en las situaciones no estuve totalmente en sintonía”, escribió. Cerró el mensaje con una frase que se interpretó como advertencia: “No sé si en la vida siempre les toque la misma suerte”.

Aarón Mercury también alzó la voz

Agustín Fernández rompe el silencio y pide perdón públicamente, en medio de las declaraciones de Naim Darrechi y Abelito sobre lo sucedido en la fiesta de cumpleaños.
Agustín Fernández rompe el silencio y pide perdón públicamente, en medio de las declaraciones de Naim Darrechi y Abelito sobre lo sucedido en la fiesta de cumpleaños.

Aarón Mercury, quien protagonizó un forcejeo con Darrechi durante la misma fiesta, señaló que el español acosó también a otras asistentes esa noche. Relató que lo vio “acercarse por la espalda a su amiga en dos ocasiones” y que, al pedirle respeto, la respuesta fue despectiva: “pues me vale”.

Mercury calificó a Darrechi como “un asco de persona” y criticó que las disculpas públicas se limitaran al caso de Cristina Romero. Señaló que el influencer español “únicamente” ofreció disculpas por tratarse de la madre de Abelito y no por la falta de respeto hacia cualquier mujer presente en el evento.

Darrechi, por su parte, descartó disculparse con Mercury por el enfrentamiento físico y verbal que sostuvieron. “La verdad es que de eso no me arrepiento para nada”, afirmó el influencer español, quien reveló que asistió a la fiesta como acompañante de Agustín Fernández.

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