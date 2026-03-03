Un misterioso río subterráneo, impactantes formaciones milenarias y la tradición local a cada paso: así es Sant Josep, el tesoro oculto del Mediterráneo

Las Cuevas de Sant Josep destacan como un enclave subterráneo único en el Mediterráneo español (Wikipedia)

En la provincia de Castellón, las Cuevas de Sant Josep son un monumento natural oculto en el Mediterráneo que fusiona geología, historia y cultura bajo tierra. Este enclave, situado en la Vall d’Uixó e integrado en el Parque Natural de la Serra d’Espadà, destaca por su sistema subterráneo de galerías atravesado por un río navegable, lo que permite una visita subterránea diferente en la Riviera mediterránea española.

A pocos kilómetros del mar y rodeadas por uno de los paisajes más verdes y montañosos de la Comunidad Valenciana, las cuevas han pasado de ser un secreto local a convertirse en un destino con alta demanda entre turistas y aficionados a la naturaleza.

Su atractivo principal radica en la combinación de turismo sostenible, protección del patrimonio natural y programación cultural, factores que han impulsado su papel dentro de la oferta turística de la región y la razón por la que miles de visitantes las eligen cada año.

Las Cuevas de Sant Josep: un tesoro geológico

En el interior de la Vall d’Uixó, las Cuevas de Sant Josep conforman un sistema de galerías modelado durante millones de años por la acción del agua. La revista de viajes Travel+Leisure detalla: “Su origen se remonta a millones de años atrás, cuando el agua fue modelando la roca caliza hasta crear un laberinto de galerías, estalactitas, estalagmitas y salas subterráneas”.

El recorrido en las Cuevas de Sant Josep permite explorar antiguas formaciones de estalactitas y estalagmitas a través de un trayecto combinado en barca (Wikipedia)

Este complejo natural, integrado en el Parque Natural de la Serra d’Espadà, forma parte de una de las áreas con mayor biodiversidad y valor ecológico del territorio valenciano.

Recorrido por las galerías subterráneas

El río Sant Josep, que fluye silencioso bajo tierra, es el eje central de la visita, ya que permite recorrer parte del trayecto en barca y aporta un componente distintivo a la experiencia. La travesía —que combina tramos a pie y otros en barcaza— transcurre entre formaciones geológicas milenarias y bajo una iluminación diseñada para resaltar las formas de la roca.

Travel+Leisure explica: “Esta experiencia convierte el paseo por las cuevas en algo único: navegar entre formaciones geológicas milenarias, con una cuidada iluminación que resalta las formas de la roca”.

La visita es accesible y se encuentra guiada por especialistas que comparten tanto la historia geológica como los elementos culturales del lugar. La duración aproximada es de cuarenta y cinco minutos y, debido a la demanda, se aconseja reservar con antelación, especialmente en fines de semana o temporada alta. Travel+Leisure añade: “La visita a las Cuevas de Sant Josep está perfectamente organizada y es accesible para todo tipo de públicos”.

Infraestructura y entorno

Las instalaciones de las Cuevas de Sant Josep incluyen zonas de descanso, espacios verdes y accesos adaptados, lo que permite a los visitantes prolongar la estancia y disfrutar del entorno natural circundante. Las opciones de esparcimiento se amplían con paseos por los alrededores, rutas de senderismo en la Serra d’Espadà o recorridos por los pueblos próximos.

Estas cuevas forman parte de un entorno de alta biodiversidad y valor ecológico (Wikipedia)

Uno de los atractivos adicionales es la cercanía de las playas de la costa de Castellón, situadas a pocos minutos en coche, lo que permite diseñar itinerarios que combinan montaña, cultura y mar. Travel+Leisure resalta: “El entorno de la Vall d’Uixó ofrece otras opciones de interés, como rutas de senderismo en la Serra d’Espadà, visitas a pueblos cercanos o escapadas a las playas de la costa de Castellón”.

La ubicación estratégica entre la sierra y el Mediterráneo facilita también la visita a ciudades de interés patrimonial, como Castellón de la Plana o Sagunto, enriqueciendo la propuesta para quienes buscan actividades diversas.

Propuestas culturales y festivales

Además de su valor natural, las Cuevas de Sant Josep se han consolidado como escenario de iniciativas culturales notables. Destaca el festival musical Singin’ in the Cave, que utiliza la acústica de las galerías subterráneas para ofrecer conciertos en barca, con músicos y público compartiendo el recorrido por el río.

El festival celebró su décimo aniversario el año pasado, con la participación de artistas como Santi Balmes & Julián Saldarriaga, Marilia Monzón, La Maria, Blanca Paloma, Jero Romero, Depedro, Jet Vesper y Nia Zalén. La organización advierte que las actuaciones de este año aún no se han anunciado, y recuerda la importancia de adquirir entradas pronto porque tienen pocas plazas y se llenan rápidamente.