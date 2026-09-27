¿Por qué se llaman dientes de leche? La razón detrás del curioso nombre

Reciben este nombre por su color y la etapa de la infancia en que aparecen, pero cumplen funciones esenciales antes de ser reemplazados por los dientes permanentes

Guardar

Los dientes de leche forman parte de una de las primeras etapas del desarrollo de los niños. Aparecen durante los primeros años de vida, permiten masticar los alimentos y posteriormente son reemplazados por los dientes permanentes.

Pero hay una pregunta que pocas veces se plantea: ¿por qué se llaman dientes de leche? La expresión es de uso popular y no hace referencia a que estas piezas estén hechas de leche. Desde el punto de vista odontológico, se conocen como dientes temporales, primarios o deciduos.

PUBLICIDAD

Una de las explicaciones más extendidas relaciona su nombre con su coloración blanca. Los dientes temporales suelen presentar una tonalidad más clara, por lo que tradicionalmente se les ha asociado con el color de la leche.

Otra posible relación está en la edad en la que aparecen. Los primeros dientes comienzan a emerger durante la primera etapa de la infancia, cuando muchos bebés todavía reciben leche materna o fórmula. La coincidencia entre la aparición de la primera dentición y este periodo de alimentación pudo contribuir a que se popularizara el término.

Por ello, no existe que se deba afirmar como única una explicación para el origen de la expresión. El nombre popular se ha relacionado principalmente con el aspecto blanco de los dientes y con la etapa temprana de la vida en la que aparecen.

PUBLICIDAD

Los dientes de leche son temporales

La dentición de leche está compuesta por 20 dientes. A diferencia de los dientes permanentes, estas piezas permanecen en la boca durante un periodo limitado de la infancia.

Su carácter temporal explica otra de las denominaciones utilizadas por los especialistas: dentición temporal o decidua.

Los dientes de leche son las primeras piezas dentales de la infancia y cumplen funciones esenciales antes de ser reemplazados por los dientes permanentes

Aunque eventualmente se desprenden, los dientes de leche tienen una función importante mientras permanecen en la boca. Ayudan a los niños a alimentarse, intervienen en el desarrollo del habla y contribuyen a mantener el espacio que posteriormente ocuparán los dientes permanentes.

Por esta razón, que un diente sea temporal no significa que su cuidado sea menos importante.

¿Cuándo salen los dientes de leche?

La aparición de los dientes de leche ocurre de manera gradual y no todos los niños presentan exactamente el mismo calendario de erupción.

De acuerdo con MedlinePlus, los incisivos centrales inferiores suelen aparecer entre los 6 y 9 meses de edad, mientras que los incisivos centrales superiores generalmente emergen entre los 8 y 10 meses.

PUBLICIDAD

Después aparecen otras piezas dentales. Los primeros molares suelen emerger aproximadamente entre los 15 y 21 meses, mientras que los segundos molares aparecen alrededor de los 20 a 24 meses. Los caninos también tienen sus propios periodos aproximados de erupción.

Estos rangos sirven como referencia y no significan que todos los niños deban desarrollar cada pieza exactamente a la misma edad. La erupción dental puede presentar variaciones normales.

¿Cuántos dientes de leche tiene un niño?

La dentición temporal está formada por 20 piezas dentales, distribuidas entre la parte superior e inferior de la boca.

Durante los primeros años, estos dientes permiten que los niños puedan morder y triturar los alimentos conforme incorporan diferentes texturas a su alimentación.

Además, tienen un papel en el desarrollo de la pronunciación. La boca atraviesa numerosos cambios durante la infancia y los dientes forman parte de las estructuras que participan en la producción de determinados sonidos.

PUBLICIDAD

Pero una de sus funciones más importantes ocurre cuando llega el momento de sustituirlos.

¿Por qué se caen los dientes de leche?

Los dientes de leche están destinados a ser reemplazados por los dientes permanentes.

A medida que el niño crece, los dientes permanentes que se encuentran en desarrollo avanzan hacia su posición. Durante este proceso, las raíces de los dientes temporales se reabsorben progresivamente.

Como consecuencia, el diente pierde estabilidad y comienza a moverse hasta que finalmente se desprende.

La sustitución no ocurre de un día para otro. Durante varios años, los niños atraviesan una etapa conocida como dentición mixta, en la que conviven dientes temporales y permanentes.

PUBLICIDAD

Este proceso suele comenzar alrededor de los seis años, aunque la edad exacta puede variar de un niño a otro.

¿Por qué es importante cuidar los dientes de leche?

Existe la idea de que, debido a que los dientes de leche terminarán cayéndose, no es necesario prestarles demasiada atención. Sin embargo, se trata de una creencia equivocada.

Las caries y otros problemas dentales pueden provocar dolor, dificultades para comer e infecciones. Además, la pérdida prematura de un diente temporal puede afectar el espacio que necesita la pieza permanente que posteriormente ocupará su lugar.

Los dientes temporales funcionan, en cierta medida, como guardianes del espacio para la dentición permanente. Por eso, mantenerlos saludables durante la infancia es parte fundamental de una buena salud bucal.

PUBLICIDAD

La higiene dental debe comenzar desde los primeros años y complementarse con revisiones odontológicas de acuerdo con las necesidades de cada niño.

Los dientes de leche son las primeras piezas dentales de la infancia y cumplen funciones esenciales antes de ser reemplazados por los dientes permanentes

El curioso origen de un nombre cotidiano

La próxima vez que alguien hable de “dientes de leche”, la expresión puede entenderse de una manera diferente. No se trata de dientes relacionados directamente con la leche ni de piezas que carezcan de importancia porque serán reemplazadas.

El término pertenece al lenguaje popular y se ha relacionado con el color blanco característico de la dentición temporal y con el periodo de la infancia en que estos dientes comienzan a aparecer, cuando todavía es común que los bebés consuman leche.

PUBLICIDAD

Desde el punto de vista médico, se trata de la primera dentición y está formada por 20 dientes que cumplen funciones esenciales durante el crecimiento.

Los datos de MedlinePlus muestran además que su aparición ocurre progresivamente: algunos incisivos pueden emerger desde los primeros meses de vida y los segundos molares suelen hacerlo entre los 20 y 24 meses.

Así, detrás de un nombre aparentemente sencillo existe una etapa fundamental del desarrollo humano: los dientes de leche son temporales, pero su función durante la infancia es permanente en importancia.