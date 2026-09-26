México

Doña Ángela comparte su receta de birria de res casera con chile guajillo y salsa verde

En su canal de YouTube “De mi Rancho a tu Cocina” comparte el paso a paso para preparar una birria de res casera con chile guajillo, salsa verde y carne suave

En su canal de YouTube “De mi Rancho a tu Cocina” comparte el paso a paso para preparar una birria de res casera con chile guajillo, salsa verde y carne suave
En su canal de YouTube “De mi Rancho a tu Cocina” comparte el paso a paso para preparar una birria de res casera con chile guajillo, salsa verde y carne suave
Guardar

La birria es uno de los platillos que se han convertido en protagonistas de la gastronomía mexicana y existen distintas formas de prepararla de acuerdo con las costumbres y recetas de cada familia.

Doña Ángela, conocida por compartir preparaciones tradicionales en su canal de YouTube De mi Rancho a tu Cocina, mostró una versión de birria de res casera con chile guajillo y salsa verde.

PUBLICIDAD

Para esta preparación utiliza 2.5 kilos de carne de res para cocido, una cantidad que permite obtener tanto carne suave como un caldo para servir al momento de disfrutar la birria.

El primer paso consiste en colocar agua en una cazuela y agregar dos dientes de ajo, media cebolla y sal. Después incorpora la carne de res, tapa la cazuela y deja que se cocine hasta que quede suave.

Mientras la carne se cuece, Doña Ángela prepara el chile que dará sabor y color al caldo.

El chile guajillo es la base del caldo

Para la salsa roja utiliza 12 chiles guajillos, a los que primero les retira las semillas. Después los coloca en una cazuela con agua y los deja cocer hasta que quedan completamente suaves.

PUBLICIDAD

La cocinera explica que prefiere dejar los chiles bien cocidos porque, de esta manera, se pueden moler con mayor facilidad. Una vez que están fríos, los lleva a la licuadora junto con cebolla, tres dientes de ajo, un puñito de sal y un poco del agua en la que se cocieron.

En su canal de YouTube “De mi Rancho a tu Cocina” comparte el paso a paso para preparar una birria de res casera con chile guajillo, salsa verde y carne suave

Doña Ángela señala que no acostumbra colar esta preparación, por lo que busca que el chile quede muy bien molido antes de incorporarlo al caldo.

Cuando la carne ya está cocida y suave, agrega la salsa de chile guajillo directamente a la cazuela. Para darle un toque adicional de sabor incorpora unas ramitas de mejorana y tres hojas de laurel. La preparación se deja hervir nuevamente para que los ingredientes se integren.

También prepara una salsa verde espesa

Mientras la carne y el caldo avanzan en su cocción, Doña Ángela aprovecha la lumbre para preparar una segunda salsa.

Para esta salsa verde utiliza un chile perón, siete u ocho tomates y dos chiles serranos, ingredientes que cuece previamente.

Después los lleva a la licuadora junto con un trozo de cebolla, un diente de ajo y sal. A diferencia de otras salsas, en esta preparación procura no agregar demasiada agua.

El objetivo, explica, es que la salsa quede espesita, por lo que solamente añade una pequeña cantidad de líquido cuando es necesario para facilitar el licuado.

Así sirve la birria de res

Una vez que la carne está completamente cocida, Doña Ángela la retira y la corta en trozos pequeños, una característica que considera importante para servir la birria.

Por separado, pica cebolla y cilantro, que utiliza para acompañar el platillo. Después coloca la carne en un plato y agrega el caldo de birria.

La preparación puede servirse con cebolla, cilantro y alguna de las salsas preparadas durante el proceso. También se puede agregar limón al gusto, dependiendo de la preferencia de cada persona.

El resultado es una birria de res acompañada de un caldo preparado con chile guajillo, hierbas de olor y carne cocida hasta conseguir una textura suave, además de una salsa verde espesa elaborada con tomate, chile perón y chile serrano.

La receta forma parte del estilo de cocina que Doña Ángela comparte a través de De mi Rancho a tu Cocina, donde recupera preparaciones caseras y explica de manera sencilla el procedimiento para llevar distintos platillos de la cocina mexicana a la mesa.

Temas Relacionados

Birria de resreceta caseraDoña ÁngelaDe mi Rancho a tu Cocinamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No tienen... abuela fue robada por dos ladrones en moto, le arrancaron con violencia sus aretes

Fue cerca de las 9 de la mañana cuando la adulta mayor que apenas podía caminar gracias a una andadera transitaba una calle cuando estos sujetos la asaltaron en la colonia Villa Hermosa

No tienen... abuela fue robada por dos ladrones en moto, le arrancaron con violencia sus aretes

Mujeres en México podrán usar TikTok para pedir auxilio si sufren violencia: Línea 079 operará en la red social

La medida forma parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital

Mujeres en México podrán usar TikTok para pedir auxilio si sufren violencia: Línea 079 operará en la red social

Perrito celebra su cumpleaños con pastel propio y mueve sus patitas de felicidad: video conquista las redes por su ternura

El pequeño canino llamado Copito protagonizó una celebración familiar por sus cinco años y su peculiar reacción durante el festejo provocó miles de comentarios en redes sociales

Perrito celebra su cumpleaños con pastel propio y mueve sus patitas de felicidad: video conquista las redes por su ternura

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 26 de septiembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 26 de septiembre

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones HOY 26 de septiembre: marcha por los 43 normalistas provoca cortes viales

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones HOY 26 de septiembre: marcha por los 43 normalistas provoca cortes viales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Penal de Barrientos: reos pagan hasta 20 mil pesos para dejar de dormir en los pasillos

Irving es señalado por decapitar a un hombre y pertenecer al CJNG en Ecatepec: ya fue capturado

“El Flaco” operaba en CDMX con protección oficial, acusa Anabel Hernández

Oaxaca: denuncian despojo de terrenos y “extorsión institucionalizada” en Santo Domingo Teojomulco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de septiembre: Anabel Hernández cuestiona a Sheinbaum por no tocar a Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Ozzy Osbourne y Black Sabbath llegan a los cines de México! Dónde y cuándo ver el último concierto del ‘Rey de la Tinieblas’

Ozzy Osbourne y Black Sabbath llegan a los cines de México! Dónde y cuándo ver el último concierto del ‘Rey de la Tinieblas’

Mario Castañeda cumple un sueño junto a Masako Nozawa: así fue el histórico encuentro de las voces de Gokú

Se armó la campal: en medio de gritos Manelyk González y Natalia Alcocer protagonizan fuerte pelea en La Granja VIP

Horacio Beamonte, actor de Televisa con cáncer, es hospitalizado tras perder la conciencia por estrés de un casting

Memo Ochoa y Grupo Firme protagonizan emotivo encuentro en Madrid y celebran el orgullo mexicano

DEPORTES

Cruz Azul vs Toluca: Sigue EN VIVO el Minuto a Minuto del partido del Apertura 2026 de la Liga Mx

Cruz Azul vs Toluca: Sigue EN VIVO el Minuto a Minuto del partido del Apertura 2026 de la Liga Mx

México debuta con autoridad en el Mundial de Beisbol U-15 ante Alemania: cuándo y dónde ver el siguiente partido

Las Vegas Raiders lanzan The Raider Image en México: en dónde se encuentra la tienda oficial con productos exclusivos de la NFL

El lanzador mexicano Andrés Muñoz sufre desafortunada lesión y se pierde el cierre de temporada con los Mariners

Las exigentes condiciones que pidió la Selección Española durante su visita a Puebla antes de conquistar el Mundial 2026