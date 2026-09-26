Doña Ángela comparte su receta de birria de res casera con chile guajillo y salsa verde

En su canal de YouTube “De mi Rancho a tu Cocina” comparte el paso a paso para preparar una birria de res casera con chile guajillo, salsa verde y carne suave

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La birria es uno de los platillos que se han convertido en protagonistas de la gastronomía mexicana y existen distintas formas de prepararla de acuerdo con las costumbres y recetas de cada familia.

Doña Ángela, conocida por compartir preparaciones tradicionales en su canal de YouTube De mi Rancho a tu Cocina, mostró una versión de birria de res casera con chile guajillo y salsa verde.

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Para esta preparación utiliza 2.5 kilos de carne de res para cocido, una cantidad que permite obtener tanto carne suave como un caldo para servir al momento de disfrutar la birria.

El primer paso consiste en colocar agua en una cazuela y agregar dos dientes de ajo, media cebolla y sal. Después incorpora la carne de res, tapa la cazuela y deja que se cocine hasta que quede suave.

Mientras la carne se cuece, Doña Ángela prepara el chile que dará sabor y color al caldo.

El chile guajillo es la base del caldo

Para la salsa roja utiliza 12 chiles guajillos, a los que primero les retira las semillas. Después los coloca en una cazuela con agua y los deja cocer hasta que quedan completamente suaves.

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La cocinera explica que prefiere dejar los chiles bien cocidos porque, de esta manera, se pueden moler con mayor facilidad. Una vez que están fríos, los lleva a la licuadora junto con cebolla, tres dientes de ajo, un puñito de sal y un poco del agua en la que se cocieron.

En su canal de YouTube “De mi Rancho a tu Cocina” comparte el paso a paso para preparar una birria de res casera con chile guajillo, salsa verde y carne suave

Doña Ángela señala que no acostumbra colar esta preparación, por lo que busca que el chile quede muy bien molido antes de incorporarlo al caldo.

Cuando la carne ya está cocida y suave, agrega la salsa de chile guajillo directamente a la cazuela. Para darle un toque adicional de sabor incorpora unas ramitas de mejorana y tres hojas de laurel. La preparación se deja hervir nuevamente para que los ingredientes se integren.

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También prepara una salsa verde espesa

Mientras la carne y el caldo avanzan en su cocción, Doña Ángela aprovecha la lumbre para preparar una segunda salsa.

Para esta salsa verde utiliza un chile perón, siete u ocho tomates y dos chiles serranos, ingredientes que cuece previamente.

Después los lleva a la licuadora junto con un trozo de cebolla, un diente de ajo y sal. A diferencia de otras salsas, en esta preparación procura no agregar demasiada agua.

El objetivo, explica, es que la salsa quede espesita, por lo que solamente añade una pequeña cantidad de líquido cuando es necesario para facilitar el licuado.

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Así sirve la birria de res

Una vez que la carne está completamente cocida, Doña Ángela la retira y la corta en trozos pequeños, una característica que considera importante para servir la birria.

Por separado, pica cebolla y cilantro, que utiliza para acompañar el platillo. Después coloca la carne en un plato y agrega el caldo de birria.

La preparación puede servirse con cebolla, cilantro y alguna de las salsas preparadas durante el proceso. También se puede agregar limón al gusto, dependiendo de la preferencia de cada persona.

El resultado es una birria de res acompañada de un caldo preparado con chile guajillo, hierbas de olor y carne cocida hasta conseguir una textura suave, además de una salsa verde espesa elaborada con tomate, chile perón y chile serrano.

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La receta forma parte del estilo de cocina que Doña Ángela comparte a través de De mi Rancho a tu Cocina, donde recupera preparaciones caseras y explica de manera sencilla el procedimiento para llevar distintos platillos de la cocina mexicana a la mesa.