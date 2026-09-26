México

No tienen... abuela fue robada por dos ladrones en moto, le arrancaron con violencia sus aretes

Fue cerca de las 9 de la mañana cuando la adulta mayor que apenas podía caminar gracias a una andadera transitaba una calle cuando estos sujetos la asaltaron en la colonia Villa Hermosa

Un video de seguridad registra el momento en que dos personas a bordo de una motocicleta interceptan a una adulta mayor que camina con una andadera en la calle Ignacio Gutiérrez, cerca del Rastro municipal en Guadalajara, Jalisco. Los sujetos se acercan a la mujer y le quitan sus aretes antes de huir del lugar en el mismo vehículo.

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Una adulta mayor habría sido despojada con violencia de sus aretes por dos sujetos en Guadalajara el viernes 25 de septiembre de 2026, cerca del Rastro Municipal. El ataque ocurrió mientras la mujer caminaba por la colonia Villa Hermosa y dejó a la víctima lesionada en la vía pública, de acuerdo con denuncias vecinales difundidas en redes sociales.

El reporte ubicó los hechos alrededor de las 9:00 de la mañana en el cruce de Ignacio Gutiérrez, calle identificada también como Ignacio Ramírez, y Rafael Platón Sánchez. La zona se encuentra en las inmediaciones del Rastro Municipal de Guadalajara.

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Según la denuncia, los dos hombres viajaban en motocicleta y merodeaban las calles antes de acercarse a la víctima. Primero habrían abordado a un hombre que se encontraba en una cochera para hacerle preguntas.

Después, los presuntos asaltantes se dirigieron hacia la adulta mayor con el pretexto de preguntar por una casa en renta o una vivienda. La maniobra habría servido para distraerla antes de que le arrancaran las piezas de joyería.

La adulta mayor que apenas podía caminar y tenía que usar una andadera para sostenerse fue robada por dos hombres en una motocicleta en Guadalajara Foto: Captura de pantalla video
La adulta mayor que apenas podía caminar y tenía que usar una andadera para sostenerse fue robada por dos hombres en una motocicleta en Guadalajara Foto: Captura de pantalla video

Tras el jalón, los hombres escaparon en la motocicleta. La mujer quedó en la calle y vecinos señalaron que sufrió lesiones considerables a causa de la agresión física.

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El asalto quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad

Parte del hecho habría quedado grabado por cámaras de seguridad instaladas en la zona. Los habitantes compartieron las imágenes y el reporte en redes sociales para alertar a quienes viven o transitan por Villa Hermosa.

Una versión de la denuncia señaló que los agresores preguntaron por una vivienda en la colonia 5 de Mayo, también en Guadalajara. Los reportes vecinales ubicaron el ataque en Villa Hermosa y mencionaron a la colonia aledaña entre los puntos donde se pidió mantener precauciones.

Los colonos solicitaron mayor vigilancia policiaca en las calles cercanas al Rastro Municipal. También pidieron estar atentos ante personas que se aproximen con preguntas sobre domicilios, rentas o viviendas.

La petición se dirigió especialmente a la protección de adultos mayores que caminan por el sector. Los vecinos advirtieron sobre una aparente serie de asaltos con un esquema de distracción similar, aunque la información difundida no precisó cuántos casos se habrían registrado ni si existe una denuncia formal ante las autoridades.

Doña Dominga de 82 años fue a vender empanadas y fue asesinada tras robarle 90 pesos

La mujer de 82 años regresaba a las 9 de la noche de vender cemitas cuandop un hombre la suguió para robarle el dinero y pesar de que se lo entregó, la mató Foto: Memorial familares
La mujer de 82 años regresaba a las 9 de la noche de vender cemitas cuandop un hombre la suguió para robarle el dinero y pesar de que se lo entregó, la mató Foto: Memorial familares

Dominga Pérez Comisario fue asesinada en Amozoc tras un asalto en el que le robaron 90 pesos, el dinero que llevaba después de vender cemitas, cuando regresaba a su casa la noche del 4 de agosto en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa y aunque entregó el dinero aún así fue asesinada con una piedra. El crimen provocó indignación entre vecinos y familiares, que exigieron justicia por la muerte de una mujer identificada en la comunidad como trabajadora y cercana a los habitantes de la zona.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la colonia 21 de Marzo. Según las versiones difundidas tras el ataque, la adulta mayor entregó el dinero que llevaba, pero su agresor la golpeó en la cabeza con una piedra y le causó la muerte en el lugar.

Dominga regresaba de su jornada de trabajo con la canasta en la que vendía cemitas. Imágenes de cámaras de seguridad que circularon en redes sociales la mostraron caminando por una calle sin pavimentar, con bastón y cargando sus pertenencias, mientras un hombre presuntamente la seguía por varias calles antes de la agresión.

La víctima cumplía años el mismo día del crimen. Una esquela difundida en Facebook indicó que Dominga había llegado a los 82 años y que ese día era su cumpleaños.

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