Colombia

Beto Coral cuestionó el actuar del presidente Abelardo de la Espriella luego de la extradición de alias Araña y defendió las cifras del gobierno de Gustavo Petro

El activista político aseguró que, hasta el 20 de abril de 2026, la administración de Petro había acumulado 873 extradiciones efectivas, “la cifra más alta de cualquier presidente”. Agregó que 602 de esos casos tuvieron como destino Estados Unidos

Beto Coral presenta un análisis sobre las extradiciones efectivas en Colombia a través de un video. Durante la grabación, muestra un gráfico comparativo de cifras de extradiciones correspondientes a distintos períodos presidenciales, incluyendo los mandatos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Asimismo, aborda la gestión de la seguridad pública y el tratamiento mediático de los procedimientos policiales en el país - crédito @BetoReaccion/X

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El activista político colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, cuestionó la extradición de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, y afirmó que el gobierno de Gustavo Petro registró la cifra más alta de extradiciones efectivas frente a los últimos mandatos presidenciales.

Coral, creador de contenido y defensor del petrismo, regresó a Colombia en julio de 2026 tras ser deportado de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, respondió al operativo de extradición de alias Araña, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2026.

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El presidente Abelardo de la Espriella celebró el procedimiento con un mensaje dirigido a las autoridades. “Lo hago porque la seguridad de Colombia no se delega, se ejerce. En la era del tigre serán estos criminales los que sientan miedo y terror. Interpol, procedan. Esperen un segundo. Araña, bienvenido a la patria milagro. ¡Firme por la patria y que viva Cristo Rey!”, expresó.

Ilustración en acuarela de tres hombres de traje y anteojos colocados uno al lado del otro frente a un fondo difuminado con una bandera.
Una ilustración al estilo de acuarela presenta los retratos de Beto Coral, Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beto Coral citó cifras de extradiciones durante los últimos gobiernos

El activista cuestionó el tono de la intervención presidencial y rechazó la idea de que el gobierno de Petro hubiera reducido la cooperación judicial con Estados Unidos o suspendido las extradiciones.

“No hay cosa más de ChatGPT que las frases de negación y afirmación, como: ‘La seguridad no se delega, se ejerce’. Pero todo lo de este sujeto es falso, como su pelo”, afirmó Coral.

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Luego sostuvo que el debate debía centrarse en los datos oficiales. “Hay que desmontar una mentira que están intentando instalar: que durante el gobierno de Gustavo Petro Colombia dejó de extraditar, claudicó frente al narcotráfico y acabó con la cooperación internacional. Eso no es cierto. Miremos las cifras oficiales”, señaló.

De acuerdo con los números citados por Coral, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe hubo 351 extradiciones efectivas y en el segundo, 751. En el primer mandato de Juan Manuel Santos fueron 724, mientras que en el segundo llegaron a 677. Durante el gobierno de Iván Duque, la cifra fue de 760.

- Beto Coral custionó la forma en la que Abelardo de la Espriella maneja los procesos de extradicción en comparación con lo hecho por Gustavo Petro: "La diferencia estaba en la forma y sin convertir a nuestros policías en parte de un espectáculo" - crédito @BetoReaccion/X
Beto Coral cuestionó la forma en la que Abelardo de la Espriella maneja los procesos de extradicción en comparación con lo hecho por Gustavo Petro: "La diferencia estaba en la forma y sin convertir a nuestros policías en parte de un espectáculo" - crédito @BetoReaccion/X

Coral aseguró que, hasta el 20 de abril de 2026, la administración de Petro había acumulado 873 extradiciones efectivas, “la cifra más alta de cualquier presidente”. Agregó que 602 de esos casos tuvieron como destino Estados Unidos.

El activista también mencionó incautaciones de cocaína

En su publicación, Coral también citó cifras sobre la lucha contra el narcotráfico. “El propio ministerio reportó más de 3.275 toneladas de cocaína incautadas en el gobierno Petro”, indicó.

El activista diferenció las extradiciones de lo que consideró una puesta en escena política alrededor de esos procedimientos. “Una cosa muy distinta es extraditar y cooperar de verdad judicialmente y otra es convertir cada extradición en un espectáculo patético, barato”, manifestó.

Abelardo de la Espriella entregó balance sobre la extradición de alias Araña

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, de 45 años, llegó la tarde del viernes 25 de septiembre a San Diego - crédito @DEAHQ/X

Abelardo de la Espriella confirmó que se hizo efectiva la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico. Rojas, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera, salió de la cárcel La Picota, en Bogotá, y fue trasladado bajo custodia, con una escala en Barranquilla, antes de continuar su viaje hacia territorio estadounidense el viernes 25 de septiembre de 2026.

Durante un discurso desde el puerto de Barranquilla, el mandatario afirmó que participó personalmente en la entrega y explicó que la Corte Suprema de Justicia autorizó la solicitud de extradición, mientras que él firmó la orden “sin dilaciones”.

A través de sus redes sociales, sostuvo que la medida representó “mucho más que la entrega de un criminal” y que constituyó “un mensaje inequívoco sobre la determinación del Estado colombiano de enfrentar al narcotráfico, golpear sus estructuras y fortalecer la cooperación con nuestros aliados”.

Alias Araña fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 con fines de extradición. Aunque la Corte Suprema emitió un concepto favorable a la petición de Estados Unidos, el procedimiento quedó suspendido mientras Rojas participaba como vocero en los diálogos de paz del Gobierno anterior.

En su intervención, De la Espriella afirmó: “Se acabó la impunidad. La paz no se construye protegiendo a narcoterroristas como este bandido”. También señaló que cumplió el compromiso asumido durante su campaña de combatir de manera decidida el narcotráfico.

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