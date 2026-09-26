Corea conquista nuevos espacios en México más allá del K-pop: un intercambio cultural que crece tras más de seis décadas

K-expo México 2026. (Samantha Godínez - Infobae México)

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Como parte del intercambio cultural y comercial entre México y Corea del Sur, la K-Expo 2026 se lleva a cabo este fin de semana para continuar consolidando una relación que se ha fortalecido durante más de 60 años.

Del 24 al 27 de septiembre las y los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar experiencias enfocadas en la gastronomía, belleza, turismo, contenidos de este país asiático, así como actividades de K-pop y K-dramas.

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En entrevista para Infobae México, Steven Lee, manager y colaborador del Korea Creative Content Agency (KOCCA) dio a conocer más detalles sobre la relación diplomática entre ambas naciones, en el marco de la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung a tierras mexicanas, quien visitó el evento en compañía de la primera dama, Kim Hea Kyung, el pasado viernes 25 de septiembre, donde aparecieron de sorpresa en la dinámica del K-pop Random Play Dance en el World Trade Center (WTC).

Steven Lee, manager y colaborador del Korea Creative Content Agency (KOCCA) en la K-expo México 2026.

La importancia de la difusión de contenidos de Corea del Sur en México

México y diversos países de América Latina se han consolidado como uno de los mercados principales de las empresas de entretenimiento surcoreanas, por lo que la difusión de sus contenidos en canales nacionales es de suma importancia para continuar conociendo sobre la cultura de este país.

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“Los jóvenes mexicanos ya sienten una gran afinidad por el contenido coreano, como el K-pop y los servicios de streaming. Este disfrute del contenido conduce naturalmente a un interés, y posteriormente a la compra de productos que van desde televisores hasta alimentos y ropa; es en este contexto que consideramos el mercado como altamente significativo”

Asimismo, los jóvenes mexicanos han mostrado un gran interés por los influencers que dedican su contenido a la cultura de Corea del Sur, por lo que estos creadores también desempeñan un papel central para el intercambio de interacciones sociales a través de redes sociales.

Debido al éxito obtenido con el K-pop y otras industrias en México y a nivel mundial, las empresas han comenzado a planear diversos proyectos que fusionen la cultura coreana con tradiciones internacionales. En el caso nacional, se busca aprovechar el patrimonio cultural, principalmente de las civilizaciones maya y azteca, para combinar su legado con las tecnologías digitales de la nación asiática. “Podríamos generar una sinergia armoniosa que abra oportunidades de mercado totalmente nuevas”.

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Convenios para el intercambio cultural entre ambas naciones

Durante la vista del mandatario Lee Jae Myung, se firmaron diversos convenios entre ambas naciones, especialmente en materia cultural, donde se prevén iniciativas enfocadas en seguir expandiendo el legado cultural mexicano y surcoreano por medio de un posible Centro de K-pop en México y un Instituto de Cultura de México en la República de Corea.

Ante estas nuevas estrategias, el experto aseguró que sería beneficioso integrar al talento mexicano en la producción de contenidos coreanos para generar un efecto de colaboración mutua.

“Si estos productores aprendieran las técnicas de producción coreanas y crearan obras con un estilo fresco e influenciado por Corea, no solo se fomentaría el desarrollo del talento, sino que también serviría de trampolín para que dichos contenidos llegaran a los mercados globales, trascendiendo las fronteras de México para alcanzar Estados Unidos y otras regiones. De este modo, el hecho de cultivar talento mexicano y, simultáneamente, exportar contenido K, como los K-dramas, a EEUU, México y otras naciones podría abrir nuevas oportunidades de expansión a escala mundial”

K-expo México 2026. (Samantha Godínez - Infobae México)

Como ejemplo, dio a conocer que la empresa ELTV (una firma coreana que produce contenido audiovisual centrado en la gastronomía de Corea del Sur o también llamada “K-food”) ha colaborado recientemente con cadenas de televisión en Brasil y México. Revelando que crearon una obra audiovisual sobre el kimchi, despertando el interés del público mexicano.

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“Por supuesto, existe una amplia gama de temas potenciales por explorar: desde filmar y mostrar en Corea los estilos de vida de México, hasta exhibir en México elementos coreanos como el kimchi. A través de este tipo de contenidos, nuestras culturas pueden enriquecerse mutuamente de forma natural, y espero ver un mayor apoyo a estas iniciativas en el futuro”

En cuanto a un posible Instituto de Cultura de México en el país asiático, expresó que su objetivo sería “fomentar una mayor comprensión de la cultura mexicana entre los coreanos, despertando así un interés que podría derivar en actividades que van desde el turismo hasta iniciativas empresariales”, siendo esta la esencia de la idea.

“La enseñanza de idiomas es la base, pero también ofrecen formación en temas como la inversión. Adaptan sus programas, incluidos los cursos de estilo académico, para resaltar las características distintivas del país anfitrión”

Dentro de los planes a largo plazo de KKOCA y otras empresas surcoreanas en el país es la expansión de industrias como el webtoon y la moda, las cuales han registrado un poco crecimiento a comparación con otras. Steven Lee declaró que “una estrategia clave consistiría en facilitar la entrada al mercado adaptando el contenido para que se ajuste mejor al público hispanohablante, aprovechando la ventaja que supone compartir el idioma”.

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“La idea es adaptar nuestro contenido al mercado hispanohablante, empezando por México, e introducirlo allí. A medida que este contenido gane terreno con el tiempo, digamos, en un plazo de cinco o diez años, podríamos utilizar a México como centro neurálgico para crear nuevos géneros diseñados específicamente para el mundo hispanohablante, como K-webtoons* o K-music* en español. Desde nuestra perspectiva, esta estrategia cultural resulta viable tanto para Corea como para México”

El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escuchan sus himnos nacionales durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el jueves 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Presidente de Corea del Sur visita la K-expo México

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung y la primera dama, Kim Hea Kyung tuvieron una aparición sorpresa en la K-expo México 2026, celebrada en el World Trade Center (WTC) este fin de semana.

Durante su discurso, el jefe de Estado agradeció el cariño, la hospitalidad y el entusiasmo que las y los mexicanos demuestran por la cultura surcoreana. Asimismo, expresó la frase: ¡México, mucho picante!“, desatando una euforia entre los asistentes a este evento.

El pasado jueves, Lee Jae Myung se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y otros representantes mexicanos para entablar conversaciones en torno a diversos acuerdos en materia militar, económica, cultural y turística

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