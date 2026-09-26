Director de la DEA destacó la llegada de ‘Araña’ a EE. UU., extraditado desde Colombia: “Desmantelar las redes criminales”

Se conocieron nuevas imágenes el operativo de la extradición de alias Araña - crédito Policía Nacional

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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se refirió luego de que Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo presentados en una corte federal de California.

Rojas fue entregado a autoridades estadounidenses el viernes 25 de septiembre en una base aérea de la Policía Nacional en Bogotá. Luego fue trasladado bajo custodia de agentes de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) hacia San Diego, donde llegó a las 4:30 p.m., hora del Pacífico (6:30 p. m. en Colombia).

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Geovany Andrés Rojas, alias Araña, de 45 años, llegó la tarde del viernes 25 de septiembre a San Diego - crédito @DEAHQ/X

Además de la presencia del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, que fue vehemente en su discurso durante el acto de entrega, el director de la DEA, Terry Cole, se refirió a este caso mediante un mensaje que compartió desde la cuenta de X de la entidad.

“La extradición de hoy demuestra lo que Estados Unidos y Colombia pueden lograr cuando trabajamos juntos para desmantelar las redes criminales que trafican con drogas letales, corrompen las instituciones y amenazan a nuestras comunidades”, destacó Cole.

La extradición se produjo después de que el mandatario colombiano ordenara el 26 de agosto de 2026 continuar con el trámite.

El director de la DEA Terry Cole destacó la extradición del criminal colombiano a los Estados Unidos - crédito @DEAHQ/X

La acusación incluye cargos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína

Un gran jurado federal del Distrito Sur de California presentó el 7 de marzo de 2025 una acusación sustitutiva contra Rojas, con dos cargos: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.

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La investigación, a cargo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, sostiene que el acusado habría coordinado envíos de cocaína hacia Estados Unidos y se habría beneficiado de la producción de la droga en el suroeste de Colombia.

“Araña” era portavoz y uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, grupo armado que, según la agencia estadounidense, contaba con cerca de 1.000 integrantes en esa región del país. Además, fue nombrado gestor de paz durante la administración de Gustavo Petro.

Este fue el categórico mensaje que el jefe de Estado le envió a "los criminales" tras la extradiciómn de alias Araña - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El comunicado emitido por la DEA señala que Rojas difundió en redes sociales e intervino en medios como representante de la organización. También se menciona que el acusado se presentaba como integrante de alto rango de esa estructura.

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La extradición había sido suspendida durante negociaciones de paz

Las autoridades colombianas detuvieron a Rojas el 12 de febrero de 2025 mediante una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por delitos relacionados con narcotráfico.

La Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad su extradición en octubre de 2025. Sin embargo, el entonces presidente Gustavo Petro suspendió el trámite mientras Rojas participaba en una ronda de diálogos de paz entre grupos armados y el Gobierno colombiano.

La DEA sostuvo que los Comandos de la Frontera integraban la Segunda Marquetalia, organización conformada por exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que retomaron las armas después del acuerdo de paz de 2016.

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El director de la DEA, Terry Cole (chaqueta con logo amarillo), compartió la foto de la llegada de alias Araña a los EE. UU. - crédito DEA

Como parte del seguimiento que hizo el Gobierno de Donald Trump en su primer periodo presidencial, Estados Unidos designó a la Segunda Marquetalia como organización terrorista extranjera el 1 de diciembre de 2021.

Alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, deberá comparecer ante una corte federal en San Diego

El fiscal federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, afirmó que el traslado de alias “Araña” hace parte de una estrategia contra las redes de narcotráfico entre Colombia y México.

Por su parte, Cole añadió que Rojas enfrenta acusaciones por supuestamente coordinar cargamentos de varias toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

Custiodiado y en medio de un operativo por parte de la Dijín, la Interpol, la Policía Nacional, y la DEA, se realizó el operativo que concluyó con la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, a los EE. UU. el viernes 25 de septiembre - crédito Policía Nacional

El acusado tiene prevista su primera comparecencia judicial el domingo 28 de septiembre de 2026, a las 2:00 p. m. (4:00 p. m. hora colombiana), ante el juez magistrado Steve B. Chu, en el Distrito Sur de California.

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“La extradición de Rojas debe enviar un mensaje claro a los líderes de los cárteles: el FBI y nuestros socios del HSTF seguimos firmes en nuestra lucha para desmantelar las organizaciones de narcotráfico que facilitan el flujo de drogas letales hacia nuestras comunidades”, advirtió el agente especial a cargo Mark Remily de la oficina del FBI en San Diego.