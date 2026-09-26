Guardia Civil abate en Morelia a “El Mansito”, objetivo prioritario buscado por homicidio, extorsión y secuestro

El Mansito fue abatido luego de agredir a los elementos estatales. Crédito: SSP Michoacán

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La Guardia Civil de Michoacán abatió este viernes en el municipio de Morelia a Rafael “N”, alias “El Mansito” y/o “El Jocker”, objetivo prioritario señalado por los delitos de extorsión, homicidio calificado y secuestro agravado. El enfrentamiento ocurrió tras una agresión con arma de fuego que el sujeto realizó contra elementos de la corporación durante un operativo en la capital michoacana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó este sábado 26 de septiembre sobre los hechos a través de sus canales oficiales. De acuerdo con el comunicado, “El Mansito” contaba con diversas órdenes de aprehensión vigentes y había sido identificado mediante labores de inteligencia como presunto operador de extorsión en los estados de Michoacán y Guanajuato.

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La corporación reportó el enfrentamiento en Morelia como respuesta a una agresión armada

Según el parte oficial, los elementos de la Guardia Civil se encontraban realizando labores de vigilancia cuando fueron atacados con un arma de fuego por Rafael “N”. La corporación repelió la agresión, lo que derivó en la muerte del presunto operador criminal en el lugar de los hechos.

Las autoridades detallaron que el sujeto era investigado desde hace tiempo por su presunta participación en una red de extorsión que operaba en la región. Los trabajos de inteligencia permitieron ubicarlo como parte de una estructura criminal activa en dos entidades del centro-occidente del país.

El Mansito, abatido en Morelia. Crédito: SSP Michoacán

Hasta el momento, la única imagen difundida por la SSP Michoacán sobre el operativo muestra a varios elementos de la Guardia Civil armados y desplegados en la vía pública, con unidades oficiales estacionadas alrededor de la escena. Detrás de uno de los oficiales que resguarda la zona, se distingue un cuerpo cuerpo tendido en el pavimento, el cual podría corresponder a Rafael “N”.

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En la imagen no se observa la presencia de peritos ni de personal de servicios forenses realizando labores en el lugar. La dependencia no ha compartido registros adicionales del enfrentamiento que terminó con la muerte del presunto extorsionador.

Las autoridades vinculan al abatido con órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro

El comunicado de la SSP Michoacán precisó que Rafael “N” enfrentaba procesos judiciales previos relacionados con homicidio calificado y secuestro agravado, delitos por los cuales existían órdenes de aprehensión en su contra antes del operativo de este sábado en Morelia.

La corporación no proporcionó detalles adicionales sobre el número de elementos involucrados en el enfrentamiento ni sobre la fecha exacta en que se emitieron las órdenes judiciales contra el ahora abatido. Tampoco se informó si hubo detenciones adicionales o si se aseguraron armas u objetos relacionados con la investigación por extorsión.

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Se desconoce si Rafael “N” tenía vínculos con alguna organización criminal específica. El comunicado oficial no mencionó una posible afiliación a algún cártel.

Morelia acumula otros golpes contra la extorsión este año

Las autoridades michoacanas dieron un golpe similar hace unos meses al Cártel de Altozano, también conocido como Los Sierra, que mantenía bajo amenaza a productores de mezcal, madereros y resineros en el sur de la capital. La Fiscalía General del Estado, junto con fuerzas federales, detuvo en junio a los hermanos que encabezaban esa estructura criminal.

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, y Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, quedaron vinculados a proceso por delitos que incluyeron portación de armas de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo. Al primero también se le atribuían dos órdenes de aprehensión pendientes por homicidio y secuestro agravado.

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Los Sierra fueron detenidos el pasado 25 de junio de 2026 en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Crédito: FGE Michoacán

Esas órdenes estaban relacionadas con el asesinato de Sergio Rangel Vieyra, maestro mezcalero que perdió la vida el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre. De acuerdo con versiones extraoficiales, el crimen habría ocurrido después de que la víctima se negara a retirar cámaras de seguridad de uno de sus negocios.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había señalado previamente al líder de esa organización como blanco prioritario de las fuerzas de seguridad. La Fiscalía estatal continúa buscando a otros integrantes de la red que aún operarían en la zona sur de Morelia.

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Al momento de su captura, al Sierra 2 le fueron asegurados un arma larga calibre 5.56 milímetros tipo M4, cartuchos de arma corta y aproximadamente 27 gramos de metanfetamina, además de un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación. La detención se dio sobre la Autopista Siglo XXI, horas después del arresto de su hermano, el Sierra 1.

La Fiscalía de Michoacán abrió también líneas de investigación contra actores políticos que habrían facilitado, colaborado o filtrado información al grupo criminal.