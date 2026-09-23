Colombia

Deudas de impuestos ponen a 274.119 contribuyentes de Bogotá en riesgo de embargo

Hacienda Distrital intensificó el cobro de una cartera superior a $651.000 millones y advirtió que la mora sigue aumentando por intereses

La Secretaría Distrital de Hacienda habilitó canales digitales y presenciales para facilitar el pago del impuesto predial en Bogotá en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
Hacienda Distrital intensificó el cobro de una cartera superior a $651.000 millones y advirtió que la mora sigue aumentando por intereses - crédito Alcaldía de Bogotá
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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá lanzó una nueva advertencia a 274.119 personas naturales y jurídicas que mantienen deudas tributarias correspondientes a vigencias anteriores a 2025 y que podrían enfrentar embargos sobre cuentas bancarias o bienes si no se ponen al día.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la cartera en mora supera los $651.000 millones y corresponde a diferentes obligaciones tributarias del Distrito, entre ellas los impuestos predial, de vehículos, ICA y ReteICA, además de delineación urbana, sanciones, azar y espectáculos, información exógena y publicidad exterior.

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La entidad viene intensificando su estrategia de recuperación de cartera mediante comunicaciones dirigidas a los contribuyentes con obligaciones pendientes. Los avisos se están enviando tanto por canales digitales como físicos.

En esos mensajes, Hacienda informa el estado de las deudas y las alternativas que tienen los ciudadanos y empresas para normalizar su situación, incluidas las facilidades de pago disponibles.

Los impuestos prediales pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá
Los impuestos pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá

Deudas pueden seguir creciendo por intereses

La Secretaría advirtió que las obligaciones no permanecen congeladas mientras el contribuyente decide ponerse al día. Por el contrario, el monto pendiente puede seguir aumentando debido a los intereses de mora.

Este componente ha ganado peso dentro de la deuda tributaria del Distrito. Según las cifras de Hacienda, los intereses representaban el 39,6 % de la cartera en mora al cierre de diciembre de 2025, pero para junio de 2026 ya correspondían al 45,8 %.

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Esto representa un incremento de 6,2 puntos porcentuales en apenas seis meses.

La entidad explicó que los contribuyentes que no atiendan los requerimientos pueden quedar expuestos a procesos de cobro que deriven en medidas cautelares sobre sus bienes o recursos.

Entre las consecuencias posibles están los embargos de cuentas y propiedades, por lo que Hacienda recomendó verificar cuanto antes si existen obligaciones vencidas y conocer las posibilidades para realizar el pago.

El llamado está dirigido tanto a ciudadanos como a empresas que tengan deudas relacionadas con impuestos distritales de años anteriores.

Hacienda también señaló que durante la actual administración se ha logrado reducir la cartera morosa de Bogotá, aunque el creciente peso de los intereses continúa siendo un factor que puede dificultar que los contribuyentes normalicen sus obligaciones si dejan pasar más tiempo.

Conoce las fechas para pago del impuesto predial, vehicular e ICA para 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá
Hacienda Distrital intensificó el cobro de una cartera superior a $651.000 millones y advirtió que la mora sigue aumentando por intereses - crédito Alcaldía de Bogotá

Cómo consultar y pagar las obligaciones

La Secretaría recomendó hacer las consultas únicamente mediante sus canales oficiales. Los contribuyentes pueden verificar sus obligaciones y realizar los pagos de manera virtual en la página de Hacienda Bogotá, utilizando el botón ‘Pagos Bogotá’ o ingresando a la Oficina Virtual.

Además, la entidad pidió mantener actualizada la información registrada en el Registro de Información Tributaria, RIT, debido a que estos datos son utilizados para enviar comunicaciones y requerimientos oficiales.

Tener información desactualizada puede dificultar que una persona o empresa conozca oportunamente el estado de sus obligaciones o las actuaciones adelantadas por la administración tributaria.

La Secretaría hizo también una advertencia frente a posibles intentos de fraude que aprovechen la campaña de cobro para hacerse pasar por funcionarios o comunicaciones oficiales.

Según explicó, los documentos auténticos cuentan con mecanismos de validación, entre ellos códigos QR, que permiten verificar su origen.

Hacienda recordó además que no solicita pagos a cuentas personales ni mediante aplicaciones externas y tampoco envía mensajes de texto que contengan enlaces para realizar directamente los pagos.

La recomendación es no entregar información financiera ni efectuar transferencias a través de canales diferentes a los establecidos oficialmente por el Distrito.

La estrategia busca recuperar los más de $651.000 millones pendientes y evitar que las obligaciones continúen creciendo. Para los 274.119 contribuyentes identificados, atender las comunicaciones y consultar el estado de sus impuestos puede ser determinante para evitar que el proceso avance hacia medidas de embargo.

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