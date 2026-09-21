Jóvenes Escribiendo el Futuro: el documento clave que si te falta provocará que rechacen tu solicitud

Para solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, las y los aspirantes deben ingresar con Llave MX, revisar su perfil y presentar datos como la CURP, el correo electrónico y el domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro abrió su registro en línea del 18 al 30 de septiembre para estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado de instituciones públicas.

La solicitud se realiza con Llave MX en el portal del programa y exige, entre otros datos, la CURP de la persona solicitante.

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El programa entrega un apoyo de 5,800 pesos bimestrales mediante una tarjeta del Banco del Bienestar. El objetivo es ayudar a que las y los estudiantes universitarios continúen sus estudios y logren concluirlos.

La CURP es indispensable para realizar el registro de Jóvenes Escribiendo el Futuro

La CURP aparece entre los datos requeridos para solicitar la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La información oficial no precisa un formato especial, una fecha de expedición ni un proceso adicional de validación para este documento antes de iniciar el registro.

Además de la CURP, la persona solicitante debe proporcionar la siguiente información:

Información personal.

Correo electrónico.

Número telefónico.

Datos del domicilio.

Cuestionario de solicitud.

Para acceder a la beca, también debe cumplir con estos requisitos:

Ser estudiante de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en modalidad escolarizada.

Estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación superior prioritaria o susceptible de atención.

Haber concluido la primaria o la secundaria en una escuela prioritaria.

No recibir otra beca otorgada por una dependencia pública federal para el mismo fin.

La incorporación comienza durante el periodo de registro. La persona solicitante debe ingresar con su Llave MX al portal de Jóvenes Escribiendo el Futuro, revisar su perfil de información personal y completar la ficha escolar.

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Luego deberá elegir la beca, responder el cuestionario y aceptar los términos correspondientes. Una vez enviado el trámite, podrá descargar el acuse con el folio y esperar la publicación de resultados.

La convocatoria recomienda guardar ese comprobante, ya que acredita el envío de la solicitud e incluye el número de folio.

La CURP aparece entre los datos requeridos para solicitar la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos cada dos meses

La convocatoria establece un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales. La entrega se realiza por medio de una tarjeta del Banco del Bienestar.

La beca cubre los cinco bimestres que integran el ciclo escolar. El programa contempla un límite de 45 mensualidades para quienes cursen las modalidades educativas incluidas en la convocatoria.

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El caso de Medicina tiene una condición distinta. Para estudiantes de esa licenciatura, el periodo máximo de apoyo puede llegar a 55 mensualidades.

La cobertura es nacional, aunque la información institucional precisa que depende de la suficiencia y la disponibilidad presupuestal. Por esa razón, las solicitudes pasan por un proceso de selección.

El sitio institucional explica que existen escuelas consideradas prioritarias y otras clasificadas como susceptibles de atención. Esa distinción forma parte de los criterios aplicados para otorgar el apoyo.

Las universidades prioritarias concentran la atención del programa

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar clasifica las escuelas para definir la atención de las solicitudes.

El buscador de escuelas de Jóvenes Escribiendo el Futuro permite consultar las instituciones incorporadas al catálogo.

Las universidades prioritarias atienden a comunidades con vulnerabilidad social, rezago educativo o alta marginación, según la descripción publicada en el buscador oficial.

También se incluyen centros vinculados con programas estratégicos de desarrollo nacional.

A las personas inscritas en una escuela prioritaria no se les solicita cumplir requisitos de edad ni acreditar bajos ingresos, de acuerdo con la página histórica del programa en Programas para el Bienestar.

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Para las escuelas susceptibles de atención, el sistema contempla una estimación del nivel de ingresos al momento de la primera solicitud.

Si la persona resulta seleccionada, no tendrá que repetir ese cálculo mientras conserve los demás requisitos.

En caso de no ser incorporada, la estimación deberá realizarse otra vez cuando presente una nueva solicitud. Esa evaluación se vincula con el esquema de selección y no sustituye los datos personales requeridos en el registro.

La convocatoria establece un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales. (X/@Beca)

El programa prioriza a estudiantes en contextos de pobreza y marginación

La beca prioriza a jóvenes pertenecientes a hogares y contextos con alta marginación y pobreza. La finalidad es reducir las dificultades económicas que pueden llevar al abandono de los estudios superiores.

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La explicación institucional sostiene que las condiciones socioeconómicas son una de las razones más citadas por estudiantes de grupos vulnerables para dejar su formación. El apoyo pretende contribuir a que puedan mantenerse en el sistema educativo.

Desde mayo de 2020, el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de establecer un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública, con prioridad para quienes pertenecen a familias en situación de pobreza.

Jóvenes Escribiendo el Futuro forma parte de ese conjunto de políticas junto con los programas de educación básica, educación media superior y La Escuela es Nuestra. La iniciativa busca garantizar el derecho a la educación con criterios de equidad.

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