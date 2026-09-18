México

Reportan arresto de Michelle Zepeda, conductora de N+, tras atropellar fatalmente a un motociclista

El incidente se suscitó durante las primeras horas del jueves 17 de septiembre en calles de Guadalajara

Una mujer con una franja negra sobre los ojos junto a un recuadro circular que muestra una ambulancia y una motocicleta en una calle nocturna
La conductora Michelle Zepeda fue detenida tras verse involucrada en un accidente de tránsito en el que un motociclista perdió la vida. (X)
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Michelle Zepeda, presentadora del clima de Televisa Guadalajara, fue detenida la madrugada de este jueves en la capital de Jalisco tras involucrarse en un accidente vial en el que murió un motociclista de 19 años.

El incidente ocurrió cerca de las 5:00 horas en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en las inmediaciones del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

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¿Cómo ocurrió el accidente y la detención de la presentadora Michelle Zepeda?

De acuerdo con informes de medios locales, testigos señalaron que la colisión se originó por la omisión de un alto en el cruce.

La víctima, identificada como Jostin Santamaría, quien circulaba en una motocicleta modelo Crossfox 220, en color negro y rojo, murió en el sitio.

Aunque distintos portales reportaron que Michelle Zepeda fue detenida en el lugar por agentes de la Policía de Guadalajara, en redes sociales se reportó que la presentadora habría intentado huir.

Tres imágenes con una patrulla de la Policía de Guadalajara, una ambulancia y una motocicleta en el asfalto durante la noche
El incidente ocurrió cerca de las 5:00 horas en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en las inmediaciones del edificio de Rectoría de la Universidad de Guadalajara (X: Jalisco Rojo)

Una mujer identificada como Hydeky Hernández, presunta pareja de la víctima, expuso la situación como un caso de posible impunidad.

“El día de hoy acaba de fallecer mi novio Jostin Santamaria en un accidente en la moto. Necesitamos su ayuda para compartir a la culpable, ya que la persona que provocó el fallecimiento es una conductora de Televisa del canal 4, Michelle Zepeda. Necesitamos respuesta porque no nos quieren decir nada sobre ella. A ella la ayudaron a darse a la fuga”, escribió en Facebook.

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La noche del jueves, la Fiscalía del Estado de Jalisco no había dado información sobre los hechos.

Eliminan perfiles de Michelle Zepeda en redes sociales

Michelle Zepeda da el pronóstico del tiempo para la división de noticias de Televisa, N+. Horas después de darse a conocer su detención, sus perfiles en Instagram y Facebook fueron eliminados.

Mientras tanto, su última participación en noticieros fue el pasado 15 de septiembre.

Captura de pantalla de una publicación de Facebook y un chat con fotos de una patrulla y una motocicleta tirada en la calle
Una publicación de red social expone mensajes y fotografías sobre un accidente de tránsito en Guadalajara donde acusan a la presentadora Michelle Zepeda. (Facebook)

Versiones extraoficiales indican que la presentadora resultó con lesiones tras el percance, por lo que fue trasladada en ambulancia para ser sometida a valoración médica previo a ser presentada ante el Ministerio Público.

¿Quién es Michelle Zepeda?

De acuerdo con la poca información disponible sobre Michelle Zepeda, la presentadora colabora para Televisa Guadalajara desde 2017 como encargada del pronóstico del tiempo.

Previamente, destacó en certámenes de belleza en Jalisco, sin avanzar a instancias nacionales.

Fotografía de una mujer con franja negra sobre los ojos y un aviso superpuesto que indica que el perfil no está disponible
Un mensaje de error indica la indisponibilidad de la cuenta en redes sociales de Michelle Zepeda tras su arresto. (Instagram)

Muerte previa ocurrida en 2007

El incidente ocurre casi dos décadas después de un fatal accidente en el mismo sitio en el que murió un hombre identificado como Néstor Alan Rodríguez Licea.

En su momento, familiares del joven realizaron manifestaciones de protesta para exigir justicia ante las autoridades.

El accidente lo protagonizaron los conductores de una camioneta Dodge Ram color negro y un Volkswagen Jetta color gris, ambos de modelo reciente, que corrían a más de 100 kilómetros por hora. En el cruce con Enrique Díaz de León, impactaron contra un Volkswagen sedán color blanco, cuyo conductor cruzaba la avenida con el semáforo en verde.

Los choferes involucrados fueron Christian Arias, hijo de un funcionario federal en la dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, quien recién había dejado su cargo en el Gobierno del Estado de Jalisco, y Javier Álvarez del Castillo.

El caso causó indignación social por acusaciones de corrupción, ya que los jóvenes responsables no fueron encarcelados y se denunciaron irregularidades en los peritajes, entre ellas el retraso de las pruebas de alcoholemia.

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