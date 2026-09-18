La Justicia Especial de Paz de Colombia inició la ejecución de las sanciones contra el último secretariado de las Farc por crímenes del conflicto armado

La JEP profirió el auto de obedecimiento de la sentencia mediante la cual fueron condenados los integrnates del antiguo secretariado de las Farc - crédito Europa Press

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, a través de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, profirió el auto de obedecimiento de la sentencia mediante la cual se estableció la condena contra el antiguo secretariado de las Farc ―la guerrilla más antigua de América Latina― por crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano.

Para dar cumplimiento a la sentencia, la Sección asumió la competencia para dirigir la ejecución de la misma y verificar el cumplimiento de las sanciones propias que fueron impuestas a quienes integraron el antiguo secretariado.

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“OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz mediante Sentencia TP-SA-SP 620 del 25 de junio de 2026, por la cual se confirmó parcialmente la Sentencia TP-SeRVR-RC- ST 001 del 16 de septiembre de 2025 proferida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad contra el último Secretariado de las FARC-EP en el marco del Caso 01″, se lee en la decisión emitida por la Sección de Primera Instancia, emitida el 18 de septiembre de 2026.

De esta manera, declaró formalmente iniciada la ejecución de las sanciones propias impuestas a las siguientes personas:

Rodrigo Londoño Echverri, condenado a ocho años de sanción propia.

Jaime Alberto Parra Rodríguez, condenado a siete años, 10 meses y dos días de sanción propia.

Milton de Jesús Toncel Redondo, condenado a siete años, ocho meses y 25 días de sanción propia.

Pablo Catatumbo Torres Victoria, condenado a ocho años de sanción propia.

Pastor Lisandro Alape Lascarro, condenado a seis años, 11 meses y 22 días de sanción propia.

Julián Gallo Cubillos, condenado a seis años de sanción propia.

Rodrigo Granda Escobar, condenado a cinco años de sanción propia.

En desarrollo...