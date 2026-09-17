México

Progol de Media Semana: resultados ganadores del sorteo 813 de este jueves 17 de septiembre

La Lotería Nacional divulgó los resultados del sorteo Progol de Media Semana y reveló la lista de los ganadores

Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada jueves, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 813 de este jueves 17 de septiembre de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 813.

Combinación ganadora: L V V E V V L V E.

¿Cómo ganar Progol de Media Semana?

Revisa como participar en Progol de Media Semana. (Lotería Nacional)
Revisa como participar en Progol de Media Semana. (Lotería Nacional)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

PUBLICIDAD

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mujeres asesinadas en Tepito en festejos patrios eran señaladas de traición por la Anti Unión

Odette Rosas, de 18 años, y Abigail Herrera, de 19, fueron atacadas cuando salieron de una fiesta en la colonia Morelos; un reporte de Carlos Jiménez señala que una de ellas era acusada por la Anti Unión de querer vincularlos con la Unión Tepito

Mujeres asesinadas en Tepito en festejos patrios eran señaladas de traición por la Anti Unión

De Canadá, Francia y España: los alumnos extranjeros asesinados durante estancias académicas en México

Los casos ocurrieron en Jalisco, Durango y Morelos durante las últimas dos décadas, las cuales derivaron en investigaciones, detenciones y reacciones de universidades

De Canadá, Francia y España: los alumnos extranjeros asesinados durante estancias académicas en México

Arrancan registros a la Beca Benito Juárez: cómo realizar la inscripción paso por paso

El programa va dirigido a estudiantes de nivel medio superior que cursen en alguna escuela pública

Arrancan registros a la Beca Benito Juárez: cómo realizar la inscripción paso por paso

Empresas privadas pagarán por fallas en proyectos federales de inversión mixta, aclara Sheinbaum

La mandataria contrastó este esquema con el rescate carretero y el Fobaproa, que trasladaron deudas privadas a las finanzas del país

Empresas privadas pagarán por fallas en proyectos federales de inversión mixta, aclara Sheinbaum

Ninel Conde menosprecia declaraciones de José Manuel Figueroa tras ataques a su físico: “No están al nivel de uno”

La cantante decidió poner un alto a los comentarios sobre su pasado, dejó la respuesta en manos de sus abogados y lanzó contundentes frases ante los medios

Ninel Conde menosprecia declaraciones de José Manuel Figueroa tras ataques a su físico: “No están al nivel de uno”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujeres asesinadas en Tepito en festejos patrios eran señaladas de traición por la Anti Unión

Mujeres asesinadas en Tepito en festejos patrios eran señaladas de traición por la Anti Unión

De Canadá, Francia y España: los alumnos extranjeros asesinados durante estancias académicas en México

Lo identificaron en redes: el hombre que salió de su negocio en Michoacán a quemar vivos a dos perros callejeros

Atacan a balazos dos sitios de taxis en Uruapan: investigan posible extorsión del crimen organizado

Reaprenden a exjefe policíaco que fue rescatado por sicarios atacando a agentes ministeriales en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Ninel Conde menosprecia declaraciones de José Manuel Figueroa tras ataques a su físico: “No están al nivel de uno”

Ninel Conde menosprecia declaraciones de José Manuel Figueroa tras ataques a su físico: “No están al nivel de uno”

Yecapixtla celebrará a su platillo más reprensentativo con la Feria de la Cecina 2026: cartelera de artistas, detalles y cómo llegar

Kunno confronta a Niurka y le exige no tocarlo después de conocer sus prácticas de santería en La Granja VIP 2

Frida Sofía recrea escena de Joker en las famosas escaleras del Bronx

Flor Vigna y Belinda celebran juntas el Grito de Independencia en Valle de Bravo

DEPORTES

Atlas vs Pumas EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026

Atlas vs Pumas EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026

Nery Castillo respalda a Rafa Márquez y advierte sobre la presión que tendrá siendo DT de México: “Ojalá nos pueda hacer campeones del mundo”

Jornada 8 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver los partidos de la semana

El Grande Americano se gana el corazón de los fanáticos tras su inesperada visita a niños en el Hospital Infantil de México

Semana 2 NFL: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos EN VIVO desde México