Grito de Independencia 2026: más de 300 mil personas celebraron en el Zócalo con Intocable

La celebración por el aniversario 216 de la Independencia reunió a miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. (CUARTOSCURO)

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Más de 300 mil personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México durante la noche del martes 15 de septiembre para celebrar el 216.º aniversario de la Independencia de México, en una jornada que combinó el concierto gratuito de Grupo Intocable con el tradicional Grito encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) confirmó la cifra de asistentes y reportó saldo blanco al cierre del evento.

La Secgob detalló que la celebración registró una afluencia de más de 300 mil personas en el Centro Histórico. Minutos antes de las 23:00 horas, autoridades de la Ciudad de México habían reportado 180 mil personas reunidas en la plancha del Zócalo, cifra que continuó en aumento conforme avanzó la noche.

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CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2026.- Miles de personas se dieron cita en el zócalo capitalino para presenciar el Grito de Independencia en el marco del 216 Aniversario. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El organismo señaló que el desarrollo del evento fue pacífico y concluyó sin incidentes que alterarán el orden público. La ciudadanía participó de manera ordenada, lo que permitió mantener condiciones de seguridad durante toda la jornada.

Intocable abrió el escenario antes del Grito de Independencia

(Presidencia de México)

Durante la tarde se presentaron distintos grupos de danza folclórica que amenizaron la espera previa al concierto principal. A las 21:45 horas, Grupo Intocable subió al escenario del Zócalo para ofrecer la primera parte de su repertorio.

La agrupación interpretó temas como “Fuerte no soy”, “¿Y todo para qué?”, “Perdedor”, “Enséñame a olvidar”, “Eres mi droga” y “Sueña”, antes de la pausa dispuesta para el Grito de Independencia.

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Claudia Sheinbaum encabezó su segundo Grito desde Palacio Nacional

A las 23:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su segundo Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, en el marco de las conmemoraciones por los 216 años de la gesta independentista de México.

Tras la ceremonia, Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, volvió al escenario para una segunda parte del concierto, que se extendió hasta la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

“Es poesía pura”, dijo Ricky Muñoz sobre la noche en el Zócalo.

Ricky Muñoz dedica el show de Intocable a México y a su cumpleaños, en una noche que la Secgob calificó de pacífica y ordenada.(Captura de pantalla @GobMex)

Muñoz agradeció al público con un mensaje que vinculó la trayectoria del grupo con México: “No se imaginan lo que significa esta noche para nosotros. Lo sabemos y lo reconocemos... que México fue el que nos catapultó a lo que es Intocable hasta esta fecha, muchas gracias de verdad”.

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El cantante añadió que la fecha coincidió con un aniversario personal: “Personalmente esta noche es una celebración de mi cumpleaños que no voy a olvidar nunca. No se trata de mí, se trata de todos ustedes, México, muchas gracias”. El concierto finalizó a las 12:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo de seguridad continuo en el Centro Histórico durante las Fiestas Patrias, con policías de distintas adscripciones que realizaron labores de proximidad con los asistentes.

Grupo Intocable ofreció dos bloques de concierto en el Zócalo, separados por el Grito presidencial, ante una multitud que superó las 300 mil personas. (Captura de pantalla @GobiernoMX)

Personal de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México participó en tareas de atención, orientación y apoyo a la población, lo que se tradujo en un despliegue coordinado entre corporaciones durante toda la celebración.

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La Secgob subrayó que la coordinación entre las distintas instancias de gobierno y la participación responsable de los asistentes permitieron que la conmemoración se desarrollara en un ambiente de convivencia. El saldo blanco reportado se mantuvo desde el inicio de las actividades hasta la conclusión del concierto en la madrugada del miércoles.

CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, desde el balcón de Palacio Nacional dio el Grito de Independencia en el marco del 216 Aniversario ante miles de personas que se dieron cita en la plancha del zócalo capitalino. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Acerca de Intocable, se trata de un grupo estadounidense de origen mexicano, fundado en 1990 en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez. La agrupación combina la música tejana con ritmos norteños y baladas de corte moderno, un estilo que la consolidó como una de las bandas más influyentes de la música regional mexicana.

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Muñoz aprendió acordeón desde niño, influenciado por el músico Beto González, vecino de Zapata y acordeonista del Conjunto Falcón. Junto a Martínez, quien se dedicó a la batería, formaron el proyecto que en 1993 grabó su primer demo, “Simplemente”, y firmó con la disquera EMI Latino.

En 1999, el grupo sufrió un accidente de tránsito en el que murieron dos integrantes y su gerente operativo, un episodio que marcó su historia y del que resurgieron meses después con el álbum “Contigo”.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Intocable ha lanzado más de diez discos de estudio, ha ganado dos premios Grammy —por “Íntimamente” (2005) y “Classic” (2011)— además de múltiples premios Latin Grammy, Lo Nuestro y Billboard. Cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama.

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