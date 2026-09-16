Vestido que usó Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia 2026: quién lo diseñó y cuál es su significado

Claudia Sheinbaum junto a su esposo Jesús María Tarriba en el Grito de Independencia. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este martes 15 de septiembre su segundo Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, donde pronunció la arenga patria ante la multitud reunida en el Zócalo.

Para la ceremonia, la mandataria lució una chaqueta bordada con flores multicolor sobre fondo negro, diseñada por artesanas del Taller Biulú, de Juchitán, Oaxaca.

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El atuendo reemplazó el tono morado que Sheinbaum utilizó en su primera ceremonia de 2025. La prenda combinó bordados de flores en tonos rojo, morado, rosa, azul y verde, distribuidos sobre la parte superior de la chaqueta, mientras que la falda mantuvo una línea recta en color negro sin adornos.

Parte del atuendo que usó Claudia Sheinbaum en su segundo Grito de Independencia. (Gobierno de México)

Sobre el atuendo, la presidenta portó la banda presidencial tricolor con el escudo nacional bordado en dorado, cruzada al pecho de hombro a cintura.

El peinado y los accesorios que acompañaron el vestido

La presidenta llevó el cabello recogido hacia atrás en un chongo bajo y discreto, con el rostro despejado. Como único accesorio visible, utilizó aretes pequeños de perla, en un estilo similar al que ya había usado en su primera ceremonia del Grito en 2025.

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La sobriedad del peinado y la joyería contrastó con el estampado floral de la chaqueta, dejando que los bordados concentraran la atención visual del atuendo. Este esquema —cabello recogido, accesorios mínimos y prenda artesanal como protagonista— se repite en las apariciones de mayor protocolo de la mandataria desde su toma de posesión en octubre de 2024.

Parte del atuendo que usó Claudia Sheinbaum en su segundo Grito de Independencia. (Gobierno de México)

Durante el protocolo cívico, Sheinbaum sostuvo el asta de la bandera nacional con ambas manos frente al balcón, flanqueada por la escolta militar. Minutos antes, caminó tomada de la mano de su esposo, Jesús María Tarriba, por uno de los salones internos de Palacio Nacional previo a su salida al balcón.

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Quién es el Taller Biulú y cuál es el significado del vestido

El diseño estuvo a cargo del Taller Biulú, un colectivo de artesanas y personas muxe zapotecas fundado en 2017 por el poeta Elvis Guerra en la novena sección de Juchitán, Oaxaca. El taller surgió como iniciativa para revitalizar el traje típico de la mujer istmeña tras el sismo de 8.2 grados que devastó buena parte del municipio ese año.

El propio Guerra, creador de la marca Creaciones Biulú, confirmó en redes sociales la participación de las bordadoras en la pieza presidencial: “Un honor haber vestido a la presidenta de México, para celebrar el grito de la independencia. Gracias Claudia Sheinbaum Pardo por haber elegido a bordadoras de Juchitán del taller de Biulú”, escribió.

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El poeta Elvis Guerra compartió la creación en sus redes sociales. (Captura de pantalla)

En el taller, las artesanas tejen huipiles y enaguas de manera colectiva, un proceso que puede tomar entre ocho y diez horas diarias de trabajo por prenda. Según describió Istmopress en un reportaje sobre el colectivo, el traje regional istmeño acompaña a la mujer zapoteca en momentos centrales de su vida: en sus quince años, en su boda y hasta su muerte, lo que explica el valor simbólico que la comunidad otorga a cada pieza bordada.

El significado del vestido de Sheinbaum se vincula, entonces, con un homenaje directo a esta tradición textil del Istmo de Tehuantepec, donde el bordado floral no solo es un oficio artesanal, sino una práctica transmitida entre generaciones de mujeres y personas muxe de la cultura zapoteca.

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Los vestidos anteriores de Sheinbaum: de Tlaxcala a Oaxaca

Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

El vestido de este 2026 se suma a una serie de atuendos que la presidenta ha utilizado en momentos protocolarios de su gobierno, todos con participación de artesanas mexicanas. En su toma de posesión, el 1 de octubre de 2024, utilizó un vestido marfil con bordados del Istmo de Tehuantepec, elaborado por Claudia Vásquez Aquino y Olivia Trujillo Cortez.

Para su primer Grito de Independencia, en 2025, Sheinbaum eligió una falda plisada de satín morado y una parte superior plateada con bordados de la maestra nahua Virginia Verónica Arce Arce, de Tlaxcala, quien cuenta con más de 25 años de experiencia y ha colaborado con la marca Carolina Herrera. Aquel diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torres, con confección de Rocío Castro Cruz, y el tono morado se leyó como un guiño a la lucha feminista, en la misma noche en que cadetes mujeres del Heroico Colegio Militar entregaron por primera vez la bandera a una presidenta.

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La banda presidencial, en ambas ceremonias, fue elaborada por personal de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, con bordado del escudo nacional realizado a mano con hilos de oro y plata durante varios días de trabajo.