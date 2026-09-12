México

Guanajuato tiene menos miedo que antes, pero más delitos: el Inegi lo coloca cuarto en percepción de inseguridad nacional

Casi dos millones de adultos en Guanajuato viven en hogares que gastaron en medidas de protección contra la delincuencia. El desembolso promedio subió de 2.263 a 2.398 pesos por persona entre 2024 y 2025

Enfrentamiento entre agentes mexicanos y grupo armado deja cuatro muertos en Guanajuato
Fotografía de archivo de policías que prestan guardia en la zona donde un vehículo policial fue atacado por grupos armados, en Guanajuato (México). EFE/ STR
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El 85.9% de los adultos en Guanajuato considera inseguro vivir en el estado, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en septiembre de 2026.

La medición, que recoge datos de percepción del periodo febrero-abril de 2026 y de victimización correspondiente a 2025, colocó a la entidad en el cuarto lugar nacional con mayor percepción de inseguridad. Solo el Estado de México, Morelos y Tabasco superaron ese porcentaje a escala federal.

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Guanajuato por debajo de Estado de México, Morelos y Tabasco en el ranking del Inegi

El Estado de México encabeza la lista con 90.0% de su población adulta que percibe inseguro vivir en esa entidad. Le siguen Morelos con 88.7% y Tabasco con 87.6%, antes de Guanajuato con 85.9%.

En el extremo opuesto del ranking nacional, Coahuila registra la menor percepción de inseguridad del país con 27.8%. Yucatán ocupa el segundo lugar con menor percepción con 35.5%, y Aguascalientes el tercero con 41.0%.

23/02/2025 Policía en el estado de Guanajuato, México. Cinco mujeres y tres hombres han muerto ejecutados en una casa de Alameda de Vista Hermosa, en Cortázar, en el estado mexicano de Guanajuato, según ha informado las autoridades. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO
23/02/2025 Policía en el estado de Guanajuato, México. Cinco mujeres y tres hombres han muerto ejecutados en una casa de Alameda de Vista Hermosa, en Cortázar, en el estado mexicano de Guanajuato, según ha informado las autoridades. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO

La cifra de Guanajuato representa una reducción frente al 88.5% registrado en la medición anterior. A pesar de ese descenso, la entidad se mantiene entre las cuatro con mayor percepción negativa del país.

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Solo el 12.5% de la población adulta de Guanajuato declaró sentirse segura al vivir en el estado. El resto o percibe inseguridad o no emitió una valoración positiva.

La tasa de delitos en Guanajuato subió 20% en 2025 respecto a 2024

Mientras la percepción de inseguridad bajó marginalmente, la incidencia delictiva en Guanajuato aumentó de forma pronunciada. La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes pasó de 26.310 en 2024 a 31.574 en 2025, un incremento de 20%.

La tasa de víctimas también creció: de 20.490 por cada 100 mil habitantes en 2024 a 21.824 en 2025, un alza de 6.5%. El Inegi estimó que durante 2025 un millón 32 mil 85 personas de 18 años o más fueron víctimas de algún delito en Guanajuato, equivalente al 21.8% de la población adulta considerada por la encuesta.

Imagen ilustrativa de un operativo policiaco en el municipio. (Policía Municipal de Celaya)
Imagen ilustrativa de un operativo policiaco en el municipio. (Policía Municipal de Celaya)

El fraude fue el delito con mayor tasa de incidencia en la entidad y en 27 de los 32 estados del país. En Guanajuato registró una tasa de 5.298 casos por cada 100 mil habitantes.

El robo total o parcial de vehículo alcanzó una tasa de 6.097 delitos por cada 100 mil habitantes, el tipo de delito con mayor tasa en la entidad. Le siguió el robo o asalto en calle o transporte público con 5.577.

Los cajeros automáticos, el espacio donde más inseguridad sienten los guanajuatenses

Los cajeros automáticos en la vía pública fueron el lugar donde los habitantes de Guanajuato declararon mayor sensación de inseguridad, con 79.6%. Las carreteras ocuparon el segundo lugar con 70.5%, y los bancos el tercero con 67.4%.

Las calles registraron 66.4% de percepción de inseguridad; el transporte público, 60.6%; los mercados, 58.3%; y los parques o centros recreativos, 57.7%. Los centros comerciales alcanzaron 49.9% y los automóviles, 48.2%.

Las escuelas registraron 34.6% de percepción de inseguridad y los lugares de trabajo, 29.1%. El hogar fue el espacio con menor percepción negativa, con 15.7%.

La percepción de inseguridad a nivel municipal bajó de 81.9 a 74.8% entre una medición y otra. En colonias o localidades, el indicador descendió de 47.5 a 38.5%.

La proporción de guanajuatenses que considera la inseguridad como el principal problema del estado también disminuyó, de 71.5 a 67.1%. La Marina fue la institución con mayor nivel de confianza entre los adultos de la entidad, con 44%, seguida de la Fuerza Aérea Mexicana con 43.2% y el Ejército con 31.9%.

La Policía Preventiva Municipal obtuvo el nivel más bajo de confianza entre las instituciones medidas, con 6.1%. La Policía de Tránsito registró 6.2% y la Policía Estatal, 10.6%.

(Facebook/Seguridad Celaya)
(Facebook/Seguridad Celaya)

El gasto de los hogares en protección contra la delincuencia llegó a casi 6.700 millones de pesos

El impacto de la inseguridad también se reflejó en las finanzas familiares. Un millón 979 mil 97 adultos en Guanajuato viven en hogares que adoptaron alguna medida de protección contra la delincuencia en 2025.

El gasto total estimado en esas medidas ascendió a 6.670 millones de pesos, con un desembolso promedio de 2.398 pesos por persona afectada, frente a los 2.263 pesos de 2024. A nivel nacional, el costo total de la inseguridad en los hogares alcanzó 267.300 millones de pesos, equivalente al 1.06% del Producto Interno Bruto.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reconoció como área de oportunidad el aumento en la tasa de incidencia delictiva. La dependencia informó que la estrategia CONFIA continuará con mayor énfasis en labores de inteligencia, coordinación institucional y participación ciudadana, y que prepara una campaña de protección de datos personales para prevenir fraudes y extorsiones.

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