Colombia

Denuncian penalmente a alcaldesa de Soledad por presunta alianza con alias Castor de Los Costeños en su campaña política

La solicitud pide establecer si ese supuesto apoyo incluyó financiación, presión, coordinación o influencia en la elección de Alcira Sandoval

Alcira Sandoval, alcaldesa de Soledad, se pronunció ante las acusaciones de estudiantes fantasmas - crédito Alcaldía de Soledad
Denuncian penalmente a alcaldesa de Soledad por presunta alianza con alias Castor de Los Costeños en su campaña política - crédito Alcaldía de Soledad
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El concejal de Soledad, Atlántico, Bryan Orozco, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar formalmente a la alcaldesa Alcira Sandoval por posibles vínculos con una estructura criminal, luego de que fuesen revelados unos audios sobre el respaldo que alias Castor habría dado a su candidatura en 2023.

La denuncia pide establecer si ese supuesto apoyo incluyó financiación, presión, coordinación o influencia en la elección de Sandoval, así como determinar si después existieron contraprestaciones, protección, acceso a información, contratación, nombramientos o beneficios administrativos para personas relacionadas con la organización.

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Orozco pidió investigar tres delitos: concierto para delinquir, conductas contra los mecanismos de participación democrática y delitos contra la administración pública - crédito @BryanOrozcoLl/X
Orozco pidió investigar tres delitos: concierto para delinquir, conductas contra los mecanismos de participación democrática y delitos contra la administración pública - crédito @BryanOrozcoLl/X

“Yo, BRYAN OROZCO LLERENA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en ejercicio del derecho ciudadano de poner en conocimiento de las autoridades hechos que eventualmente puedan constituir conductas punibles, respetuosamente formulo la DENUNCIA PENAL para que la Fiscalía General de la Nación determine la eventual responsabilidad penal de la señora ALCIRA SANDOVAL IBÁÑEZ, actual alcaldesa del municipio de Soledad, Atlántico, así como de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos que se exponen”,puntualizala querella.

Conforme a lo expuesto, la solicitud “se formula con fundamento en información pública y periodística que considero de especial gravedad y que, por su naturaleza, amerita una investigación penal seria, independiente, exhaustiva y técnicamente sustentada”.

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Cabe recordar que un audio, publicado por Semana, recoge una declaración de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor: “Nosotros hablamos con esta señora, Alcira Sandoval. Ella quería ser alcalde; nosotros le ayudamos para que fuera alcalde…”. El documento también menciona al exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza, cuya corriente política fue asociada públicamente con la candidatura, aunque aclara que los antecedentes citados no permiten presumir que haya cometido otros delitos.

Orozco hizo un llamado al Gobierno nacional para investigar a la alcaldesa de Soledad - crédito @BryanOrozcoLl/X
Orozco hizo un llamado al Gobierno nacional para investigar a la alcaldesa de Soledad - crédito @BryanOrozcoLl/X

Tras interponer la denuncia, el funcionario señaló en su cuenta de X que la presunta asociación de Sandoval con Los Costeños pone en riesgo al municipio de Soledad. Además, hizo un llamado al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al ministro del Interior, Rodrigo Lara , para impulsar la investigación del caso.

“En Soledad la democracia, la vida y el desarrollo económico están en juego.Los hechos revelados por la @RevistaSemana no pueden quedar impunes: comerciantes y motocarristas extorsionados y asesinados, y los recursos del pueblo saqueados sin piedad. La alianza entre políticos y bandas criminales debe terminar. Pedimos a la Fiscalía una actuación urgente, independiente y de fondo.@Rodrigo_Lara_ @ABDELAESPRIELLA”, expuso Pulgar Daza.

Abelardo de la Espriella lanzó nueva advertencia a los alcaldes en zonas de orden público

El jefe de Estado habló sobre la importancia de la fuerza pública y el rol del Estado para alcanzar la paz en Colombia. Esta grabación es un evento de cobertura de un discurso oficial - crédito Presidencia

En medio de la reunión de alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) transmitida el 2 de septiembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llamó a los alcaldes de Colombia a actuar como aliados del Gobierno nacional para “recuperar la seguridad y la tranquilidad” en las ciudades, y les pidió que identifiquen los focos críticos sin resignarse a convivir con ellos: “Que sepan dónde están los problemas y que no se acostumbren a convivir con esos problemas y tengan la imperiosa necesidad de resolverlos día a día”.

En su mensaje, sostuvo que el país arrastra una lección reciente sobre el costo de tolerar la criminalidad. “La experiencia reciente de Colombia, que durante los últimos cuatro años estuvo regida por un gobierno complaciente con el terrorismo, enseña que la normalización del delito es una de las derrotas más graves que puede sufrir una sociedad”, afirmó.

El líder del movimiento político Defensores por la Patria planteó que su objetivo es revertir ese escenario con una línea de acción centrada en el restablecimiento del orden público. “Mi compromiso con el pueblo es devolverle la seguridad a la patria, por la razón o por la fuerza”, dijo.

n esa misma intervención, aseguró que cuenta con capacidades institucionales para avanzar en ese propósito. “Tengo la decisión, la valentía, el carácter y la autoridad para hacerlo. Cuento con una fuerza pública vigorosa y con los medios necesarios para derrotar al crimen”, expresó. el abogado.

De la Espriella buscó fijar una relación operativa con los mandatarios locales, a quienes situó como pieza clave de la estrategia territorial. “Confío en encontrar en los mandatarios municipales y distritales aliados de todas las horas para recuperar la tranquilidad de las ciudades y sus gentes”, señaló.

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