Combate al cambio climático sin recursos: Paquete Económico 2027 destina 16 veces más dinero a trenes que al medio ambiente

Fotografía de archivo fechada el 22 de junio de 2022 de una lancha varada en una área seca de la presa Abelardo L. Rodríguez, en Hermosillo, estado de Sonora (México). EFE/ Daniel Sánchez

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El Paquete Económico de 2027 concentra 33.95% del presupuesto federal etiquetado para cambio climático en infraestructura ferroviaria, una bolsa que equivale a 16 veces los recursos asignados en conjunto a protección forestal, Áreas Naturales Protegidas y atención a desastres naturales.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación prevé 160,120 millones de pesos para el Anexo Transversal 16 (AT16) de Recursos para la adaptación y mitigación del cambio climático, destinado a acciones de adaptación y mitigación del cambio climático. El monto representa una reducción real de 27.57% frente a lo asignado para 2026.

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De acuerdo con el análisis del Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México, la distribución de esos recursos concentra cuatro de cada cinco pesos en cinco programas presupuestarios, de los 51 que integran el Anexo 16.

La infraestructura ferroviaria concentra un tercio del Anexo 16

El programa Infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros recibe 33.95% del presupuesto climático propuesto para 2027. Es la mayor asignación dentro del Anexo 16.

La segunda bolsa corresponde a Sembrando Vida, con 25.29% de los recursos. Le siguen infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con 8.48%; gestión integral y sustentable del agua, con 6.29%, e infraestructura económica de hidrocarburos, con 6.02%.

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A causa del cambio climático, la tendencia es que los inviernos sean cada vez más cálidos, algo que se ha reflejado en esta temporada. (Jovani Pérez/ Infobae México)

Estos cinco programas concentran 80% de los recursos etiquetados para adaptación y mitigación. Los otros 46 programas deben distribuirse el 20% restante. La asignación para infraestructura ferroviaria representa 16 veces el presupuesto conjunto para programas relacionados con protección de ecosistemas forestales, Áreas Naturales Protegidas y atención a desastres naturales, según el comunicado.

El Anexo 16 identifica recursos asociados a los objetivos de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC 3.0. El instrumento establece una meta de reducción de entre 364 y 404 MtCO2e hacia 2035.

La adaptación recibe menos de 10% del gasto climático

La mayor parte del Anexo 16 se clasifica como gasto para mitigación. Ese rubro concentra 83.5% de los recursos previstos para 2027.

Las acciones de adaptación reciben 9.65% del presupuesto. El entorno habilitador, que incluye financiamiento, tecnología y capacidades institucionales, concentra 6.43%. Las medidas de pérdidas y daños cuentan con 0.44%.

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El proyecto incorpora un eje de seguridad y cambio climático dentro de la clasificación de adaptación. También incluye componentes sobre pérdidas y daños, política climática transversal, género, derechos humanos y transición justa.

El comunicado de organizaciones ambientales que se suman al análisis, como Greenpeace, plantea que la asignación para pérdidas y daños busca atender afectaciones que exceden la capacidad de adaptación de las comunidades, como consecuencias de eventos meteorológicos extremos.

Imagen: (Jovani Pérez)

Pemex tendría una proporción mayor que el Anexo climático

El presupuesto de Pemex para 2027 asciende a 678,700 millones de pesos, de acuerdo con el documento. La cifra considera gasto programable y no programable, sin incorporar una transferencia de 81,103 millones de pesos que realizará la Secretaría de Energía en favor de la empresa pública.

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Ese presupuesto equivale a 6.8% del gasto total nacional previsto para 2027. En contraste, el Anexo 16 representa 1.5% del total del presupuesto federal.

El análisis señala que la estructura del gasto mantiene programas de infraestructura ferroviaria, agua, desarrollo social e hidrocarburos dentro de los recursos clasificados para atender el cambio climático.

También advierte que persiste la falta de indicadores específicos para medir la contribución de cada programa a metas de mitigación, adaptación y reducción de emisiones.

Los programas de género salen del Anexo 16 para 2027

El proyecto presupuestal ya no incluye los programas P059 y S319, vinculados con igualdad sustantiva y bienestar de las mujeres, dentro del Anexo 16. El comunicado de organizaciones que se suman a la exigencia, como Greenpeace, refiere que ambos programas sí formaban parte del presupuesto climático en 2026. Su exclusión ocurre después de la publicación del Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático, el 27 de mayo de 2026.

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Ese plan reconoce que los efectos de la emergencia climática afectan de forma diferenciada a las mujeres, en particular a mujeres indígenas, debido a condiciones de pobreza, vulnerabilidad y cargas de cuidado tras fenómenos extremos.

El Observatorio plantea que el Congreso de la Unión debe revisar la distribución del gasto durante la discusión del PPEF 2027. Entre sus propuestas se encuentra reasignar recursos hacia conservación forestal, manejo sostenible del agua, protección de Áreas Naturales Protegidas, sistemas productivos sostenibles y prevención de riesgos y desastres.