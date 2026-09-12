Iván Cepeda se refirió nuevamente a los señalamientos del ministro de Defensa en su contra de impulsar el “voto fusil” en las presidenciales: “No ha presentado pruebas”

Iván Cepeda se refirió nuevamente a los señalamientos del ministro de Defensa en su contra de impulsar el “voto fusil” en las presidenciales - crédito Sergio Acero/Reuters - @mindefensa/X

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Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al general retirado Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, por presunta calumnia agravada, después de que lo vinculara con el llamado “voto fusil” en zonas donde obtuvo respaldo electoral. El dirigente sostuvo que esas afirmaciones ponen en riesgo a las comunidades rurales y estigmatizan a quienes votaron por su coalición.

Mora había dicho en una entrevista publicada el 5 de septiembre de 2026 por Semana que el “voto fusil” respondía, según él, a una estrategia diseñada durante el gobierno anterior y desplegada en áreas donde ganó Cepeda. El senador rechazó esa acusación y la calificó como una campaña de mentiras contra el expresidente Gustavo Petro y su candidatura presidencial.

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La participación rural del 65% en las elecciones presidenciales

El senador del Pacto Histórico señaló que el respaldo que recibió su candidatura en numerosos territorios estuvo ligado a los avances de la reforma agraria y las transformaciones sociales de los últimos cuatro años - crédito suministrada a Infobae Colombia

El líder de la oposición afirmó, en una carta dirigida a Semana, que la participación de la población rural en las últimas elecciones presidenciales alcanzó el 65%, una cifra que Cepeda atribuyó a la Misión de Observación Electoral (MOE). Para el senador, ese registro refleja décadas de ejercicio de derechos políticos por parte de organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

El dirigente sostuvo que la movilización electoral también fue resultado de los esfuerzos de las comunidades para votar pese a las dificultades del sistema electoral y a la presión de grupos armados ilegales. Añadió que el respaldo al Pacto Histórico en numerosos territorios estuvo ligado al reconocimiento de los resultados de su primer gobierno progresista, los avances de la reforma agraria y las transformaciones sociales de los últimos cuatro años.

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Cepeda vinculó además esa votación con la identificación de distintos sectores rurales con las propuestas que presentó durante la campaña presidencial. En su respuesta, señaló que la acusación de Mora alcanza a millones de votantes de cientos de veredas, corregimientos y municipios.

La denuncia contra el ministro incluye, según Cepeda, el reproche de que sus declaraciones podrían constituir calumnia e incitación a la violencia. El senador sostuvo que Mora actúa como “autor y cómplice” de una campaña dirigida contra Petro y contra él.

Los informes que Cepeda cita contra el “voto fusil”

Misión de la Unión Europea en Colombia desmintió el supuesto ‘voto fusil’ a favor de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito MOE EU

La MOE y la misión de observación de la Unión Europea son los dos organismos que Cepeda señaló para refutar la hipótesis de una alteración electoral provocada por grupos armados. Según el senador, la MOE concluyó que no existe prueba que permita establecer una injerencia armada determinante sobre el resultado de las elecciones.

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Cepeda agregó que el organismo registró victorias de Abelardo de la Espriella con hasta 70% de los votos en múltiples zonas con presencia de grupos armados ilegales. A su juicio, ese resultado contradice la tesis de que el Gobierno Petro hubiera impulsado una estrategia para favorecer al Pacto Histórico y a su candidatura mediante presiones armadas.

La misión electoral europea, citada por Cepeda, concluyó en su informe final sobre los comicios del 21 de junio de 2026 que no detectó “una injerencia de los grupos armados que haya afectado el resultado de las elecciones”. En efecto, el político colombiano sostuvo que Mora no ha presentado pruebas sobre la existencia del “voto fusil”.

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Cepeda señaló que Mora no tiene pruebas sobre su implicación en el voto fusil - crédito Joel González/Presidencia

“Hasta el día de hoy, el ministro Mora no ha presentado una sola prueba sobre la existencia del llamado “voto fusil”. Sus acusaciones no tienen ningún fundamento fáctico y la pregunta que cabe hacerse es a quién pretende favorecer con esta campaña propagandística”, escribió en la misma misiva.

Cepeda afirmó que esa narrativa favorece el control de clanes políticos mafiosos y narcotraficantes tradicionales en el mundo rural, impulsa una contrarreforma agraria y debilita las organizaciones comunitarias. También acusó al ministro Mora de guardar “silencio absoluto” frente a lo que describió como un nuevo despojo de la tierra y del territorio.

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