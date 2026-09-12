Colombia

Iván Cepeda se refirió nuevamente a los señalamientos del ministro de Defensa en su contra de impulsar el “voto fusil” en las presidenciales: “No ha presentado pruebas”

El senador del Pacto Histórico señaló que el respaldo que recibió su candidatura en numerosos territorios estuvo ligado a los avances de la reforma agraria y las transformaciones sociales de los últimos cuatro años

- crédito Sergio Acero/Reuters - @mindefensa/X
Iván Cepeda se refirió nuevamente a los señalamientos del ministro de Defensa en su contra de impulsar el “voto fusil” en las presidenciales - crédito Sergio Acero/Reuters - @mindefensa/X
Guardar

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al general retirado Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, por presunta calumnia agravada, después de que lo vinculara con el llamado “voto fusil” en zonas donde obtuvo respaldo electoral. El dirigente sostuvo que esas afirmaciones ponen en riesgo a las comunidades rurales y estigmatizan a quienes votaron por su coalición.

Mora había dicho en una entrevista publicada el 5 de septiembre de 2026 por Semana que el “voto fusil” respondía, según él, a una estrategia diseñada durante el gobierno anterior y desplegada en áreas donde ganó Cepeda. El senador rechazó esa acusación y la calificó como una campaña de mentiras contra el expresidente Gustavo Petro y su candidatura presidencial.

PUBLICIDAD

La participación rural del 65% en las elecciones presidenciales

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
El senador del Pacto Histórico señaló que el respaldo que recibió su candidatura en numerosos territorios estuvo ligado a los avances de la reforma agraria y las transformaciones sociales de los últimos cuatro años - crédito suministrada a Infobae Colombia

El líder de la oposición afirmó, en una carta dirigida a Semana, que la participación de la población rural en las últimas elecciones presidenciales alcanzó el 65%, una cifra que Cepeda atribuyó a la Misión de Observación Electoral (MOE). Para el senador, ese registro refleja décadas de ejercicio de derechos políticos por parte de organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

El dirigente sostuvo que la movilización electoral también fue resultado de los esfuerzos de las comunidades para votar pese a las dificultades del sistema electoral y a la presión de grupos armados ilegales. Añadió que el respaldo al Pacto Histórico en numerosos territorios estuvo ligado al reconocimiento de los resultados de su primer gobierno progresista, los avances de la reforma agraria y las transformaciones sociales de los últimos cuatro años.

PUBLICIDAD

Cepeda vinculó además esa votación con la identificación de distintos sectores rurales con las propuestas que presentó durante la campaña presidencial. En su respuesta, señaló que la acusación de Mora alcanza a millones de votantes de cientos de veredas, corregimientos y municipios.

La denuncia contra el ministro incluye, según Cepeda, el reproche de que sus declaraciones podrían constituir calumnia e incitación a la violencia. El senador sostuvo que Mora actúa como “autor y cómplice” de una campaña dirigida contra Petro y contra él.

Los informes que Cepeda cita contra el “voto fusil”

Misión de la Unión Europea en Colombia desmintió el supuesto ‘voto fusil’ a favor de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito MOE EU

La MOE y la misión de observación de la Unión Europea son los dos organismos que Cepeda señaló para refutar la hipótesis de una alteración electoral provocada por grupos armados. Según el senador, la MOE concluyó que no existe prueba que permita establecer una injerencia armada determinante sobre el resultado de las elecciones.

Cepeda agregó que el organismo registró victorias de Abelardo de la Espriella con hasta 70% de los votos en múltiples zonas con presencia de grupos armados ilegales. A su juicio, ese resultado contradice la tesis de que el Gobierno Petro hubiera impulsado una estrategia para favorecer al Pacto Histórico y a su candidatura mediante presiones armadas.

La misión electoral europea, citada por Cepeda, concluyó en su informe final sobre los comicios del 21 de junio de 2026 que no detectó “una injerencia de los grupos armados que haya afectado el resultado de las elecciones”. En efecto, el político colombiano sostuvo que Mora no ha presentado pruebas sobre la existencia del “voto fusil”.

- crédito Joel González/Presidencia
Cepeda señaló que Mora no tiene pruebas sobre su implicación en el voto fusil - crédito Joel González/Presidencia

“Hasta el día de hoy, el ministro Mora no ha presentado una sola prueba sobre la existencia del llamado “voto fusil”. Sus acusaciones no tienen ningún fundamento fáctico y la pregunta que cabe hacerse es a quién pretende favorecer con esta campaña propagandística”, escribió en la misma misiva.

Cepeda afirmó que esa narrativa favorece el control de clanes políticos mafiosos y narcotraficantes tradicionales en el mundo rural, impulsa una contrarreforma agraria y debilita las organizaciones comunitarias. También acusó al ministro Mora de guardar “silencio absoluto” frente a lo que describió como un nuevo despojo de la tierra y del territorio.

Temas Relacionados

Iván CepedaMinistro de DefensaVoto FusilElecciones presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Laura Sarabia contempló negociar con la Fiscalía antes de la audiencia de imputación no habría logrado llegar a un acuerdo

La excanciller y exembajadora en el Reino Unido afrontará una semana decisiva en los tribunales, en medio de una investigación que volvió a poner bajo lupa su paso por los principales cargos del Gobierno de Gustavo Petro y abrió un nuevo capítulo en su situación judicial

Laura Sarabia contempló negociar con la Fiscalía antes de la audiencia de imputación no habría logrado llegar a un acuerdo

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

La influencer cuestionó en redes sociales las esposas y sujeciones en los pies que llevaba Daneidy Barrera Rojas cuando fue llevada a una audiencia en Ibagué

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

Se presentó temblor de 4,6 grados en Istmina, Chocó, hoy 12 de septiembre: Un mes después del terremoto de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano entregó el reporte del evento natural a través de sus redes sociales

Se presentó temblor de 4,6 grados en Istmina, Chocó, hoy 12 de septiembre: Un mes después del terremoto de Colombia

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 12 de septiembre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 12 de septiembre

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento este 12 de septiembre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Las últimas previsiones para Barranquilla: temperatura, lluvias y viento este 12 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

Yina Calderón le pidió llorando al presidente De la Espriella revisar el caso de Epa Colombia tras aparecer esposada de manos y pies: “Hay bandidos con acuerdos”

Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a la ex “mano derecha” del cantante: la mujer lo acusó de ocho delitos ante la Fiscalía

Festival Cordillera 2026: los artistas que no se puede perder el sábado 12 de septiembre

Abogada de Epa Colombia cuestionó que su clienta fuera esposada de pies y manos durante el traslado a Ibagué para asistir a una audiencia

Karol G presentó a sus seguidores al nuevo miembro de su familia: “Ya nació mi preciosa”

Deportes

Santa Fe derrotó 1-0 al Tolima en El Campín y sumó una victoria clave en la Liga BetPlay

Santa Fe derrotó 1-0 al Tolima en El Campín y sumó una victoria clave en la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha para su debut en Millonarios: Alberto Gamero reveló cuándo será el primer partido

Qué pasará con James Rodríguez y la selección Colombia: el volante habría tomado una decisión tras firmar con Atlético Nacional

Jackson Martínez regresó al Independiente Medellín: lo bueno y lo malo de “revivir” a un jugador retirado

Cómo cambiará el estilo de juego de Nacional y Millonarios ahora con James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado: esto dice analista