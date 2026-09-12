Colombia

Caso Marelbys Meza: se cae negociación entre Laura Sarabia y la Fiscalía antes de la imputación

La excanciller y exembajadora en el Reino Unido afrontará una semana decisiva en los tribunales, en medio de una investigación que volvió a poner bajo lupa su paso por los principales cargos del Gobierno de Gustavo Petro y abrió un nuevo capítulo en su situación judicial

La excanciller deberá responder ante la justicia por las chuzadas a Marelbys Meza - crédito @CancilleriaCol/X
La excfuncionaria deberá responder ante la justicia por lo que serían las chuzadas y demás sometimientos a Marelbys Meza - crédito @CancilleriaCol/X
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Laura Sarabia, que hizo parte del círculo cercano del expresidente Gustavo Petro, buscó establecer un trato con la Fiscalía General de la Nación en el caso de su exempleada, Marelbys Meza, pero según se conoció en la mañana del sábado 12 de septiembre, la exfuncionaria no habría llevado a feliz término la negociación.

Sarabia, que deberá presentarse el lunes 14 de septiembre, a partir de las 9:00 a. m., sostuvo una reunión con delegados del ente acusador evaluar un eventual trato antes de la diligencia judicial. La exdiplomática deberá responder por los presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal en el caso en el que se le sindica de haber ordenado pruebas de polígrafo.

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Según reveló Semana, la Fiscalía planteó a los representantes de Sarabia la posibilidad de que llegara a la referida audiencia con una aceptación de cargos. Esa salida le permitiría acceder a una rebaja de hasta la mitad de una eventual condena, de acuerdo con las reglas que regulan los preacuerdos en el proceso penal colombiano; no obstante, la respuesta habría sido negativa.

Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia, detalló cómo el escándalo del maletín transformó su vida personal y profesional - crédito @ANIABELLO_R/X
Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia, detalló ante los medios cómo el escándalo del maletín transformó su vida personal y profesional - crédito @ANIABELLO_R/X

Hasta ahora, la exjefa de gabinete no habría aceptado esa propuesta y por ese motivo, la Fiscalía continuará con la imputación contra la mujer: que de esta manera quedará formalmente vinculada al caso denunciado por Meza, y que, a casi tres años y medio de salir a la luz pública, sigue siendo tema de interés; en especial por la influencia que tuvo la excanciller en el Gobierno del líder de izquierda.

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La Fiscalía evaluó dos vías para Laura Sarabia: un preacuerdo y un principio de oportunidad

De acuerdo con el citado medio, la conversación entre la defensa y el ente acusador se produjo en los días previos a la audiencia y se mantuvo bajo reserva. La primera alternativa que planteó la Fiscalía consistía en un acuerdo con aceptación de responsabilidad penal; una fórmula que podría reducir la pena que eventualmente impondría un juez en la diligencia que avalaría el preacuerdo.

La segunda posibilidad sería un principio de oportunidad, una figura que requiere colaboración con la justicia y la entrega de información sobre otros posibles responsables. En este caso, la Fiscalía buscaría establecer si existieron más personas involucradas en la presunta persecución contra Meza y en la práctica de una prueba de polígrafo que no se habría ajustado a la legalidad.

Investigación de la Fiscalía en el caso de chuzadas de exniñera de Laura Sarabia
Laura Sarabia habría intentado llegar a un trato con la Fiscalía, pero este -al parecer- no se consumó - crédito Infobae Colombia

En este apartado, la opción de colaboración implicaría que Sarabia buscaba conocer datos sobre la cadena de decisiones que rodeó el traslado de la exniñera a la Casa de Nariño y la intervención de miembros de la Policía Nacional. Esa vía también buscaba otorgarle beneficios jurídicos, aunque depende de que la información sea útil, verificable y relevante para el avance de otros procesos.

Es válido precisar que los hechos corresponden a la época en que Sarabia era la mano derecha de Petro, como jefa de gabinete, toda vez que fueron en total cinco los cargos que tuvo la exfuncionaria en el pasado cuatrienio. Sarabia también se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y titular del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El expediente por la prueba de polígrafo a Marelbys Meza: la exniñera fue llevaba al polígrafo

El caso se originó tras la denuncia de Marelbys Meza, que trabajaba como niñera de la entonces jefa de gabinete. La mujer, en diálogo con Semana a principios de junio de 2023, relató que fue trasladada a dependencias policiales y sometida a una prueba de polígrafo en un edificio contiguo a la residencia presidencial luego de la desaparición de una suma de dinero de la residencia de Sarabia.

Laura Sarabia fue mujer de confianza del expresidente Gustavo Petro, al ocupar cinco cargos en su administración - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Laura Sarabia fue mujer de confianza del expresidente Gustavo Petro, al ocupar cinco cargos en su administración - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En caso de que la audiencia de imputación continúe su curso, la mujer será endilgada de la presunta comisión de los punibles de abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Esos delitos reemplazaron una calificación inicial más grave, que incluía empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso; e incluyen el tema de las interceptaciones ilegales que también sufrió Meza.

En la investigación liderada por la Fiscalía, se indicaría que Sarabia, por su posición dentro de la Casa de Nariño, habría tenido capacidad para dar instrucciones a funcionarios subordinados para someter a Meza. El documento sostiene que la exfuncionaria “instigó al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago” para que autorizara el uso de recursos estatales en actuaciones relacionadas con la mujer.

Asimismo, en otro apartado, el informe afirmaría que subalternos del coronel habrían utilizado “bienes del Estado para cumplir con la orden”. La validez de esas afirmaciones y el alcance de la participación de Sarabia deberán ser debatidos en las etapas posteriores del proceso, con base en los elementos probatorios que presente la Fiscalía y los argumentos de la defensa en el caso.

Laura Sarabia, nueva embajadora de Colombia en Reino Unido, señaló que su gestión se enfocará en promover más oportunidades educativas para los jóvenes - crédito @laurisarabia/X
El último cargo de Laura Sarabia fue el de embajadora de Colombia ante el Reino Unido - crédito @laurisarabia/X

Es válido acotar que en el proceso también está relacionada la muerte del coronel Óscar Dávila de la Policía Nacional; no obstante, la imputación anunciada para Sarabia se centró en los hechos relacionados con Meza, el uso de recursos públicos y la prueba de polígrafo que dio pie a este mediático caso, en el que Sarabia ha indicado ser inocente de los cargos señalados.

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