México

Claudia Sheinbaum cuestiona a Pedro Haces por invitar a diputado panista a mitin: pide que Morena revise el caso

El senador panista Enrique Vargas del Villar compartió una fotografía con Ricardo Monreal y Pedro Haces Lago, diputado de la CDMX

X: @EnriqueVargasdV
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La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que el diputado de Morena, Pedro Haces, se esté relacionando con figuras de la oposición, como Enrique Vargas del Villar, quien es senador por la bancada del PAN y recientemente presumió que acudió a un evento organizado por el morenista, compartiendo una fotografía junto con Ricardo Monreal y Pedro Haces hijo.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por las recientes acciones del diputado morenista, y aseguró que el partido Morena tendría que revisar si requiere una sanción o no.

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“No puede ser diputado de un partido y andar haciendo campaña por otro”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional y sostuvo que a ella no le corresponde resolver de manera directa la situación del legislador, quien llegó a la Cámara de Diputados como diputado plurinominal de Morena. “Ya le correspondería a Morena definir si está haciendo campaña por otro partido, pues si eso lleva una sanción o no”, afirmó.

Sheinbaum rechaza que un diputado de Morena haga campaña con otro partido

La mandataria señaló que la militancia partidista impide respaldar electoralmente a otra fuerza política y consideró que esa conducta no encuadra únicamente en el concepto de ‘zigzaguear’, un término comúnmente utilizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a los políticos que suelen hacerle guiños a los otros partidos.

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“Eso ya ni es zigzaguear, pues eso ya está como que no viene al caso”, consideró la mandataria, quien dejó en manos de Morena revisar si amerita una sanción o no el comportamiento de Pedro Haces.

El senador panista Enrique Vargas del Villar acompañó a Pedro Haces a un mitín junto con otras figuras de Morena
El senador panista Enrique Vargas del Villar acompañó a Pedro Haces a un mitín junto con otras figuras de Morena (X: @EnriqueVargasdV)

Al responder si las actividades de Haces representaban un zigzagueo respecto a los principios del movimiento, Sheinbaum definió el término como una eventual ruptura con la identidad política de la Cuarta Transformación.

“Zigzaguear es traicionar tus principios”, señaló la presidenta, antes de precisar que no zigzaguear significa “no traicionar” y defender la historia del movimiento.

Polémica por relación estrecha entre Pedro Haces y Enrique Vargas

El pasado 6 de septiembre, el senador de la República por el Estado de México, perteneciente a la bancada del PAN, Enrique Vargas del Villar, compartió fotografías de su asistencia a la Toma de Protesta de Moanolo Martínez Castillo del Sindicato México Nuevo y Manolo Martínez Sánchez, del SATERM.

El evento fue realizado en Ixtapaluca, Estado de México, y contó con la presencia de morenistas de gran peso como Ricardo Monreal y Pedro Haces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

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