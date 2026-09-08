Paloma Sánchez deja en el escaño de Inzunza los casos de desaparecidos y homicidios que sacuden a Sinaloa

Sánchez deja en el escaño de Inzunza los expedientes de la violencia que sacude a Sinaloa. @palomaSnchez

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La sesión del Senado de la República estuvo marcada este martes por un enfrentamiento en torno a la situación de Sinaloa y al regreso de Enrique Inzunza Cázarez a la Cámara alta.

Después de pronunciar un discurso en tribuna, la senadora del PRI, Paloma Sánchez, colocó en el escaño del legislador expedientes relacionados con personas desaparecidas, homicidios y ataques armados registrados en el estado.

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El episodio ocurrió el mismo día en que Morena formalizó ante la Mesa Directiva del Senado la salida de Inzunza de su grupo parlamentario, con efectos desde el pasado 26 de agosto. El oficio fue recibido por la Cámara alta el 8 de septiembre.

Sánchez utilizó los expedientes como parte de su posicionamiento sobre la situación de seguridad en Sinaloa y dirigió sus críticas directamente contra Inzunza, quien fue secretario de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya y actualmente conserva su escaño como senador independiente.

@palomaSnchez

Durante su intervención, la priista cuestionó que Inzunza permanezca en el Senado mientras existen señalamientos en su contra provenientes de autoridades estadounidenses.

“Es hora de que no puede justificar por qué no pide licencia. Enfrenta a la ley”, afirmó Sánchez desde la tribuna.

Paloma Sánchez confronta a Enrique Inzunza por la violencia en Sinaloa

En su discurso, la senadora sostuvo que la situación de Sinaloa debe abordarse también desde la perspectiva de las víctimas de la violencia y las personas desaparecidas.

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Sánchez acusó a Inzunza de haber ocupado un puesto dentro del gobierno estatal durante un periodo en el que, según señaló, se deterioraron las condiciones de seguridad.

ambién cuestionó su permanencia en el Senado y afirmó que su presencia en la Cámara alta representa un problema para la institución.

Desde tribuna, senadora del PRI exige a Inzunza pedir licencia por señalamientos en su contra.

“Hoy un escaño del que debería de ser el honorable Senado de la República es ocupado por un criminal responsable de la narcoguerra en el estado de Sinaloa”, expresó durante su intervención.

Las acusaciones forman parte del intercambio político entre la oposición y el senador sinaloense. Inzunza ha rechazado los señalamientos y sostiene que se trata de una campaña de calumnias y una persecución política.

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Al finalizar su intervención, Sánchez llevó hasta el lugar asignado a Inzunza documentos relacionados con casos de víctimas de la violencia en Sinaloa.

Entre los materiales se encontraban, de acuerdo con lo señalado por la propia senadora, nombres y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, así como información sobre homicidios y ataques armados.

Una carpeta de desaparecidos terminó en el piso durante la sesión

El momento generó otro episodio dentro del Senado cuando, según los hechos difundidos sobre la sesión, el senador de Morena y dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, arrojó al piso una de las carpetas que Sánchez había colocado en el escaño de Inzunza.

Alfonso Cepeda tira al piso carpeta con expedientes de desaparecidos durante sesión del Senado. @letroblesrosa

La senadora tuvo que recoger los documentos.

El intercambio fue utilizado posteriormente por Sánchez y dirigentes del PRI para cuestionar la respuesta de Morena frente a los casos de violencia registrados en Sinaloa.

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El acto ocurrió mientras persisten las diferencias entre legisladores de oposición y el senador Inzunza por su regreso al Senado después de más de cuatro meses de ausencia.

Los principales elementos del episodio:

Paloma Sánchez colocó expedientes de víctimas de Sinaloa en el escaño de Enrique Inzunza .

Los documentos incluían referencias a personas desaparecidas, homicidios y ataques armados .

Una de las carpetas terminó en el piso durante el intercambio con Alfonso Cepeda .

Sánchez cuestionó a Inzunza por permanecer en el Senado y no solicitar licencia.

Inzunza niega los señalamientos en su contra y sostiene que existe una persecución política .

Morena notificó formalmente este 8 de septiembre que Inzunza dejó su bancada desde el 26 de agosto .

El legislador continuará como senador independiente y conserva su fuero constitucional.

Morena formaliza la salida de Inzunza de su bancada

El episodio se produjo horas después de que Morena notificara formalmente al Senado que Inzunza dejó de pertenecer a su grupo parlamentario.

La separación del senador del grupo guinda, anunciada desde agosto, fue turnada al Pleno con casi dos semanas de demora, un lapso que exhibe cómo los procedimientos internos pueden administrar tiempos e interpretaciones

El documento, firmado el 7 de septiembre por Nicolás Bellizia Aboaf, secretario técnico de la bancada, fue recibido por la Mesa Directiva el 8 de septiembre. La comunicación señala que la separación tiene efectos desde el 26 de agosto y deriva de una comunicación enviada por el propio senador.

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La solicitud de Morena es que la determinación sea comunicada al Pleno para los efectos legales, reglamentarios y administrativos correspondientes.

Con esta decisión, Inzunza desempeñará sus funciones como legislador independiente. No obstante, ha señalado que mantendrá su respaldo a las reformas impulsadas por Morena.

Su salida de la bancada ocurrió después de su regreso al Senado, el pasado 31 de agosto, tras 124 días de ausencia. En aquella ocasión, legisladores de oposición protestaron por su reincorporación y colocaron mensajes en el espacio que le correspondía.

Inzunza regresó mientras continúa abierta una investigación de la Fiscalía General de la República y después de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. El senador ha negado cualquier relación con el narcotráfico y ha sostenido que no existen pruebas que acrediten las acusaciones.

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Alejandro Moreno respalda a Paloma Sánchez tras el enfrentamiento

Después del incidente, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresó su respaldo a Sánchez mediante una publicación en redes sociales.

Alito Moreno respalda a senadora del PRI tras choque por expedientes de víctimas en el Senado.

Moreno calificó a la senadora como una política “valiente, íntegra” y destacó que hubiera colocado frente al escaño de Inzunza los expedientes relacionados con personas desaparecidas, asesinadas y secuestradas.

El dirigente priista también retomó los señalamientos contra el senador y afirmó que este se encuentra “señalado, investigado y acusado” por autoridades estadounidenses.

Moreno sostuvo que los documentos representan a las víctimas de Sinaloa y acusó a Morena de proteger políticamente a Inzunza. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el dirigente priista durante la jornada.

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El regreso del senador sinaloense y su posterior separación de Morena han mantenido abierto el debate entre los grupos parlamentarios sobre las investigaciones en su contra, su permanencia en el Senado y la conveniencia de que solicite licencia.

Por ahora, Inzunza conserva su escaño y continúa ejerciendo como senador independiente, mientras las acusaciones que han generado la confrontación política siguen siendo rechazadas por el legislador.