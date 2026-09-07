México

EN VIVO | La Nueva Corte de Hugo Aguilar cumple su primer año: Ministro presidente anuncia automatización de procesos

El ministro presidente Hugo Aguilar rinde el primer informe de actividades de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

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El evento conmemorativo “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia” marca el cierre de labores del primer año desde que los actuales integrantes de la Suprema Corte asumieron sus funciones bajo el esquema de elección por voto popular.

En pocas líneas:

16:37 hsHoy

Anuncian automatización de procesos

Hugo Aguilar informó que la modernización de los sistemas de la SCJN permitirá generar ahorros, reducir problemas operativos y fortalecer la institucionalidad.

Explicó que la ciudadanía podrá consultar el número de asuntos que ingresan al máximo tribunal, cuántos han sido resueltos y cuál es la situación jurídica de cada documento atendido, lo que facilitará el seguimiento público de los expedientes y reforzará la transparencia.

16:31 hsHoy

Ministro presidente destaca transparencia

El ministro presidente Hugo Aguilar destacó que la nueva integración ha apostado por la transparencia para mostrar la situación real de la institución, debido a que no existía una cifra exacta de todos los asuntos bajo responsabilidad del máximo tribunal. Detalló que una revisión exhaustiva permitió identificar:

  • 3 mil 177 promociones sin atender.
  • 18 mil 38 razones secretariales firmadas y pendientes de cerrar los expedientes.
  • 230 piezas postales pendientes.
  • 345 asuntos sin acordar ni tramitar.
  • 3 mil expedientes que no habían sido enviados al archivo desde 2024.
  • Aproximadamente 20 mil asuntos diversos que no habían sido dados de baja.

Aguilar añadió que, después de un año de trabajo, la Corte continúa regularizando las cifras heredadas, pues todavía existen expedientes que la integración anterior no registró ni reportó. Asimismo, señaló que se encontraron funciones dispersas y duplicadas, además de tareas asignadas a personas y no a puestos específicos, lo que ocasionaba que diversos procesos dependieran de quienes los realizaban.

16:16 hsHoy

Ministros reciben a la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo caminó desde el Palacio Nacional hacia el área de Murales del edificio sede de la Corte. Posteriormente tocaron el himno nacional.

16:01 hsHoy

Autonomía de las comunidades indígenas

Antes de arrancar el evento formalmente, una capsula de Plural TV aborda el tema de autonomía de las comunidades indígenas en México.

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