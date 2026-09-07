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Isaac del Toro ya conoce quiénes serán sus rivales para el Campeonato Mundial de Ciclismo

El ciclista mexicano busca cerrar la temporada con broche de oro e intentará obtener el título mundial

El ciclista mexicano busca cerrar la temporada con broche de oro e intentará obtener el título mundial. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
El ciclista mexicano busca cerrar la temporada con broche de oro e intentará obtener el título mundial. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
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Isaac del Toro continúa con su preparación rumbo al desafío que enfrentará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, donde el ciclista mexicano buscará conseguir su primer triunfo en un certamen de nivel mundial.

El ciclista mexicano se enfrentará a rivales con los que ya ha coincidido esta temporada en pruebas como el Tour de Francia y el Giro de Italia.

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Con la baja de Tadej Pogačar, DelToro asume ahora un papel destacado y será uno de los corredores favoritos para quedarse con el título mundial.

Quiénes serán los rivales de Isaac del Toro

Isaac del Toro ya conoce a sus rivales para el Campeonato Mundial de Ciclismo. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Isaac del Toro ya conoce a sus rivales para el Campeonato Mundial de Ciclismo. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Campeonato Mundial de Cicilismo de Ruta tendrá una dura ausencia, ya que no podrá estar presente el compañero de Isaac del Toro en el UAE Emirates Team Tadej Pogačar, debido a que sufrió una caída durante la octava etapa de la Vuelta a España cuando lideraba la clasificación general.

Después de realizarse los exámenes médicos, se determinó una fractura abierta de clavícula, una fractura estable en la vértebra cervical C7, conmoción cerebral, además de golpes y abrasiones.

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Minutos más tarde, el UAE Team Emirates-XRG, confirmó que no volverá a competir durante 2026.

A pesar de esta dolorosa ausencia, la lista de ciclistas participantes que desafiarán a Isaac del Toro son los siguientes:

  • Remco Evenepoel (Bélgica)
  • Wout van Aert (Bélgica)
  • Ben Healy (Irlanda)
  • Paul Seixas (Francia)
  • Mathieu van der Poel (Países Bajos)
  • Juan Ayuso (España)

El oriundo de Ensenada ya sabe lo que es vencer a cada uno de ellos, por lo que busca reflejar esa experiencia con una medalla a nivel mundial.

Lista de mexicanos que competirán en el Mundial

Es la primera ciclista mexicana en participar en la versión actual del Tour de Francia
Romina Hinojosa, la primera ciclista mexicana en participar en la versión actual del Tour de Francia (Instagram / romina_hinojosa02)

A continuación, te presentamos la lista de ciclistas mexicanos que participarán en el Mundial por Categoría:

Élite Varonil

  • Isaac del Toro
  • Eder Frayre
  • Edgar Cadena
  • Ulises Castillo
  • José Antonio Escarcega
  • Carlos García
  • Tomás Aguirre

Élite Femenil

  • Romina Hinojosa
  • Sara Roel
  • Andrea Fragoso
  • Yareli Salazar

Sub-23 Varonil

  • Sebastián Ruiz
  • Said Cisneros
  • Leo Cisneros
  • José Juan Prieto
  • José Antonio Prieto
  • Michael Zarate

Sub-23 Femenil

  • Mayte Zamudio
  • Fernanda Zárate
  • Gissel Borbon
  • Atzi Paola

Junior Varonil

  • José Emilio Rodríguez Delgado
  • Daniel Santiago Moreno García
  • Omar Andrade Fernández

Junior Femenil

  • Nabyenka Bareño
  • Natalia Pineda Soto
  • Gaetana Alhach Sjogren

Todos estos ciclistas buscarán defender los colores nacionales y poner la bandera de México en lo más alto.

Trazado del circuito

Esta será la ruta que Isaac del Toro tendrá que recorrer en el Campeonato Mundial. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Esta será la ruta que Isaac del Toro tendrá que recorrer en el Campeonato Mundial. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

A menos de tres semanas para el arranque del Mundial de Ciclismo de Ruta, que se disputará del 20 al 27 de septiembre de 2026, los organizadores revelaron los primeros detalles de los recorridos para las pruebas élite masculina y femenina.

El circuito urbano será casi idéntico al del GP de Montréal, escenario que servirá como referencia para la planificación y la táctica de las escuadras para el Campeonato Mundial.

El circuito mide 12 kilómetros por vuelta y reúne tres subidas cortas que podrían marcar la carrera. La más exigente es la Côte Camillien‑Houde, con 1.8 km y una pendiente media del 8%.

También incluye la Côte de Polytechnique, de 780 metros al 6% con un tramo de 200 metros al 11%, y la Côte Pagnuelo, de 600 metros con una inclinación media del 7%.

La línea de meta se ubicará en la Avenue du Parc, igual que en la clásica canadiense. Antes de cruzar la pancarta final, los corredores deberán superar un último repecho de 560 metros al 4%, que podría complicar los intentos de sprint masivo.

Además, respecto al GP de Montréal habrá un cambio en el acercamiento al esprint: se eliminará la tradicional curva en U para dejar espacio a tribunas, unidades de transmisión y zonas de hospitalidad diseñadas específicamente para un Campeonato Mundial.

Previo a entrar en el circuito urbano, el pelotón completará un tramo inicial en línea con salida en Brossard. Ese sector será más extenso en la prueba masculina que en la femenina, lo que modificará la dinámica de las primeras fases de cada competencia y podrá influir en las tácticas de equipo desde los kilómetros iniciales.

Preparación de Isaac del Toro previo al Campeonato Mundial

Isaac del Toro tendrá un par de competencias previo al Campeonato Mundial. ( REUTERS/Stephanie Lecocq)
Isaac del Toro tendrá un par de competencias previo al Campeonato Mundial. ( REUTERS/Stephanie Lecocq)

Isaac del Toro tendrá dos compromisos en Canadá antes de encarar el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.

El mexicano utilizará estas carreras para tomar ritmo de competencia y familiarizarse con las condiciones que encontrará en su próximo gran desafío de la temporada.

Su primera prueba será el Grand Prix Cycliste de Québec, programado para el 11 de septiembre. La competencia se disputa en una sola jornada y forma parte del calendario UCI WorldTour, la máxima categoría de carreras del ciclismo profesional organizada por la Unión Ciclista Internacional.

Dos días más tarde, el 13 de septiembre, el mexicano participará en el Grand Prix Cycliste de Montréal. Esta cita será especialmente relevante en su preparación, ya que su recorrido presenta importantes similitudes con el circuito que se utilizará en el Campeonato Mundial.

Así, Isaac del Toro podrá reconocer el trazado, medir sus sensaciones en los ascensos y ajustar su estrategia antes de competir por México en la máxima cita del ciclismo de ruta.

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